El emotivo posteo de la hermana de la influencer cordobesa asesinada por su amigo: “No puedo aceptarlo”

Este sábado se cumple un mes del femicidio de Catalina Gutiérrez, la influencer cordobesa de 21 años asesinada por su compañero de la facultad. En ese marco, Lucía, hermana de la víctima, realizó un emotivo posteo. “Sé que va a dolerme toda la vida”, publicó, junto a una foto de ella y Catalina.

A través de sus historias de Instagram, donde desde hace 30 días comparte fotos con su hermana para recordarla, Lucía subió un estremecedor texto al cumplirse un mes de un crimen que conmocionó a la provincia de Córdoba. “Hoy es 17, ya un mes, Catu. No entiendo nada”, marcó. Y siguió: “Aún duele muchísimo, sé que va a dolerme toda la vida. Aún pienso por qué tuvo que pasarte esto a vos. Aún no puedo aceptarlo, te busco todos los días”.

Tras ello, expresó: “Te necesito. Te pienso en cada momento del día. Te llevo conmigo en cada cosa que hago. Te siento conmigo. Ayudame. No me sueltes la mano. No me dejes nunca sola. Prometo luchar por vos toda mi vida. Donde sea que estés, sólo pido que estés en paz”.

“Te amo y vamos a estar juntas para toda la vida mi cómplice y compinche”, cerró Lucía.

El posteo de Lucía Gutiérrez, hermana de Catalina, a un mes de su femicidio. Instagram

Un caso casi resuelto

El caso de Catalina Gutiérrez está casi resuelto para la Justicia cordobesa. Y es que apenas días después del femicidio -ocurrido durante la noche del 17 de julio-, Néstor Aguilar Soto confesó ser el asesino de su compañera de facultad.

“Yo la maté, le arruiné la vida, me arruiné la vida, arruiné la vida de nuestras familias y estoy muy arrepentido”, sostuvo Aguilar Soto en una breve declaración al fiscal José Mana, a cargo de la causa. El joven de 21 años está imputado de homicidio doblemente calificado por alevosía y mediando violencia de género.

El abogado defensor de Aguilar Soto, Gastón Schönfeld, dijo tras la confesión de su cliente: “Lamentablemente, no pudimos acceder a todo el caudal probatorio, que es extenso. Él realizó una manifestación donde específicamente dijo que había sido él. Fue breve la manifestación. Hizo una confesión breve, está muy arrepentido”.

La víctima y el acusado eran compañeros en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El joven es oriundo de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Catalina Gutiérrez. Instagram

El cuerpo de la víctima fue hallado en horas de la madrugada del 18 de julio en el interior de su auto, un Renault Clio, que quedó abandonado en un descampado situado en Pedro Echagüe al 3900, en el barrio de Ampliación Kennedy, de la capital provincial. La autopsia determinó que Gutiérrez murió de asfixia por estrangulamiento. El cuerpo presentaba, además, múltiples lesiones en distintas partes.

Según pudieron reconstruir los investigadores del crimen, la noche previa a que fuera hallado el cadáver, la víctima estuvo en la casa de su compañero de la Facultad. Los detectives policiales y judiciales pudieron obtener la filmación de una cámara de seguridad que registró el paso del vehículo de Gutiérrez en un trayecto entre el domicilio del sospechoso y el lugar donde fue encontrado el vehículo, un video clave para resolver el crimen.

En un allanamiento al departamento del asesino, se halló un anillo perteneciente a Gutiérrez, mechones de pelo y ropa que se estaba lavando para limpiar la escena del crimen.

