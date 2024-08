Nieve esquiva. Con pocos kilómetros de distancia, un centro de esquí cierra sus puertas y otro extiende su funcionamiento

Escuchar

MENDOZA.- Para los amantes del deporte blanco, hay dos caras de la nieve en esta provincia. Con los vaivenes de la temperatura, con jornadas cálidas en pleno invierno, se registran zonas de la alta montaña que no logran sostener la acumulación nívea, sobre todo en las inmediaciones de la ruta que va a Chile. Por eso, más allá de que ya terminaron las vacaciones escolares, en los últimos días comenzaron a sonar las alertas de los centros invernales del sector. De hecho, el reconocido parque de esquí Los Puquios bajará las persianes este fin de semana. Sin embargo, en el sur de la provincia la realidad es otra: Las Leñas vive una temporada histórica, en calidad y cantidad de precipitaciones, por lo que mantendrá abierta sus puertas hasta fines de septiembre, con alta ocupación, según confirmaron a LA NACION desde el reconocido complejo invernal.

Esta semana, el centro de esquí Los Puquios, ubicado a más de 200 kilómetros de la capital mendocina, anunció oficialmente que termina su temporada invernal 2024 este domingo, con un evento por el Día de la Niñez. Luego de fines de semana con alto movimiento de locales y turistas, sobre todo en plena receso escolar de julio, comenzó a evidenciarse la falta de nieve, acompañada de un acelerado derretimiento. En tanto, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, con las nevadas tardías, en esta oportunidad ven más lejos esa posibilidad metereológica para las próximas semanas, por lo que operativamente ya se encuentran en condiciones de clausurar el parque.

“El Parque de Nieve Los Puquios anuncia el cierre de temporada invierno 2024 para el próximo domingo 18 de agosto. Dadas las altas temperaturas que se están registrando en alta montaña y el rápido descongelamiento que sufren a diario las pistas del Parque nos vemos obligados a finalizar esta magnífica temporada de trineos, esquí, snowboard y diversión de invierno”, indicaron desde la empresa, despidiéndose hasta el próximo año. De todos modos, el balance fue positivo: 18.000 visitantes, en más de dos meses de apertura, que disfrutaron de trineos y pistas de esquí y snowboard. “La nieve tiene un final. Y ese fin es el comienzo de una nueva historia que se convertirá en el elemento natural más preciado de todos los mendocinos: AGUA”, destacaron desde Los Puquios, con un agradecimiento especial. “Una temporada como las de antes. Inmensamente agradecidos con toda la Familia de Puquios que estuvo conviviendo con un invierno durísimo soportando condiciones extremas y sin perder la meta del servicio al turista. Gracias a los socios del invierno Gendarmería y Vialidad Nacional. Gracias al Ministerio de Turismo y su equipo. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer muy especialmente a todos los amigos que nos visitaron y sobre todo a aquellos que siempre vuelven”, publicaron en sus redes sociales.

En tanto, se espera una decisión similar en los próximos días con otro reconocido complejo en la misma zona, aunque hoy no depende exclusivamente de la nieve. Se trata de Penitentes Park, que solo se encuentra funcionando, bajo permiso temporal, como sitio de recreación, sin telesillas para esquiar, donde se ofrecen propuestas relacionadas con la diversión, la gastronomía y la naturaleza, en contacto con la nieve. Patinaje sobre hielo, “culipatín” y trineos han sido las actividades centrales de este histórico complejo de esquí, recuperado por el Estado en los últimos años, pero que aún no encuentra interesados en explotarlo para los próximos 50 años. La falta de nieve también empieza a percibirse en este sitio por lo que la temporada invernal, de a poco, va llegando a su fin, aunque por ahora no hay fecha de cierre.

La ruta a Chile, en Mendoza, está despejada de nieve

Más allá de lo que haga cada complejo en los próximos días, los turistas sigue acercándose a estos lugares, por lo que desde el Ejecutivo provincial solicitaron la máxima atención para transitar de manera segura por la zona. “Manejo preventivo y la portación obligatoria de cadenas, son la clave para evitar situaciones de gravedad”, indicaron a este diario, ya que la nieve puede sorprender en cualquier momento, aunque difícilmente para reactivar la temporada, al menos en el transito corredor bioceánico. De hecho, durante los próximos días podría registrarse en el sector un temporal de viento y nieve, según autoridades de la Coordinación de Frontera, quienes dejaron en claro que por ahora el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

En Las Leñas hay tanta nieve que el complejo de esquí permanecerá abierto hasta fin del mes próximo

Por su parte, en el sur provincial, la situación es diametralmente opuesta. Las Leñas, en la comuna de Malargüe, se encuentra en todo su esplendor, para sorpresa de propios y extraños, ya que había dudas en el arranque de temporada. Así, las nevadas están a la orden del día, con una importante acumulación en la base y laderas de los cerros, permitiendo deslizarse sin problemas por las principales pistas habilitadas.

“La temporada está siendo excelente. En cuanto a cantidad y calidad de nieve es histórico lo que vivimos. Seguimos recibiendo pequeñas nevadas que van mejorando la superficie. En cantidad de reservas estamos muy por encima del 85% para las próximas semanas en hotelería; de igual manera se proyecta para el mes que viene, por lo que esperamos cerrar recién el 30 de septiembre”, indicaron desde el reconocido complejo, ubicado a más de 300 kilómetros al sur de la capital provincial, en el corazón de la Cordillera de los Andes, con un dominio esquiable de más de 7500 hectáreas, con 30 pistas y 14 medios de elevación.

