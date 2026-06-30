Tras los terremotos ocurridos en Venezuela, el Gobierno informó los últimos datos que recabaron sobre argentinos en ese país. Se comunicó que, hasta el momento, son seis los argentinos fallecidos y que hay otros ocho que son buscados tras el pedido de sus allegados.

En total, Cancillería recibió 265 solicitudes que involucran diversas situaciones por las que están atravesando familias en las zonas más devastadas por los movimientos telúricos.

“Los funcionarios iniciaron contacto con los ciudadanos que perdieron o solicitaron búsqueda de paradero. Como Argentina no dispone de representación formal en Venezuela, se informó de un celular de emergencia”, indicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en su primera conferencia de prensa tras la ida de Manuel Adorni.

El Gobierno actualizó las cifras de argentinos desaparecidos y fallecidos por los terremotos en Venezuela. Matias Delacroix - AP

Ravier sumó, además, que la Argentina está mandando ayuda humanitaria desde el viernes. Se enviaron tres aeronaves en las que viajaron expertos, equipamiento y medicamentos. También se trasladaron perros entrenados de la Armada Argentina para participar de los rescates entre los escombros.

Bajan las esperanzas de encontrar sobrevivientes tras los terremotos

Rescatistas en Venezuela, que lidian con extenuantes horas de búsqueda de víctimas de los dos terremotos que azotaron al país la semana pasada, comienzan a ver reducidas las esperanzas ‌de hallar sobrevivientes más de cinco días después del ‌desastre.

Grupos de ⁠rescate de Ecuador y de Estados Unidos detuvieron sus labores tras más de 40 horas de trabajo la madrugada del martes en Macuto, una localidad de La Guaira, la más afectada por los dos terremotos, después de dejar de recibir respuesta de una madre y sus tres hijos sepultados en el edificio de ​nueve pisos en el ⁠que vivían.

Menguan las esperanzas de encontrar sobrevivientes tras los terremotos. MIGUEL MEDINA - POOL

Menguan las esperanzas de encontrar sobrevivientes tras los terremotos. YORMAN MALDONADO - AFP

“Al final creemos ⁠que los días ya pasaron y que lo único que encontramos va a ser muerte”, dijo el mayor Jorge Montanero, líder del equipo EQ11, de Guayaquil, la ciudad ​costera ecuatoriana. “Por desgracia, las cosas no dieron de manera favorable”, agregó el rescatista en medio de los escombros y luego de atravesar cuatro lozas del edificio para ‌intentar ubicar a los cuatro atrapados.

La devastación generalizada en algunas zonas de Venezuela puede observarse desde el espacio. La NASA ​estimó, a partir de imágenes satelitales, que cerca de 59.000 edificios probablemente ​resultaron dañados o destruidos por los dos terremotos del 24 de junio, de magnitud 7,2 y 7,5 y ocurridos con apenas unos segundos de diferencia.

El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó de que al menos 1750 personas murieron a causa de los terremotos, que destruyeron o dañaron más de 850 edificios, dejando miles de heridos y a unas 16.000 personas sin ⁠hogar. Un sitio web promovido por la oposición política del país cifra en unas 43.000 las personas que siguen desaparecidas.

Con información de la agencia Reuters