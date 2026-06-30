El riego de enfermedades y la falta de alimentos complican los rescates tras el terremoto en Venezuela

LA GUAIRA.– Las operaciones de rescate y ayuda continúan el martes en Venezuela tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos y al menos 1700 muertos, mientras agencias de la ONU advierten sobre una acuciante escasez de alimentos y un creciente riesgo de enfermedades.

La tragedia dejó un panorama de devastación en el país sudamericano, donde la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno chavista en la nación sumida en una crisis profunda.

Residentes de La Guaira hacen fila para recibir provisiones FEDERICO PARRA - POOL

La NASA estimó que más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales.

Mientras se apagan las esperanzas de encontrar sobrevivientes bajo los escombros pasados cinco días de la sacudida, la atención humanitaria vira hacia intentar ayudar a las muchas personas que quedaron sin hogar y a prevenir o aplacar los problemas relacionados con la pérdida de infraestructura.

“Estamos durmiendo en el piso, yo he estado durmiendo en el piso porque no tengo colchonetas”, dijo Jenny Tortoza, una mujer que duerme en la calle en Catia la Mar, en el estado de La Guaira.

La residente Kerli Faria descansa entre los escombros mientras busca a sus sobrinos en un edificio que colapsó en La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026 Ariana Cubillos - AP

En esa zona cercana a Caracas, la más castigada por el doble sismo, “la escasez de comida está extendida, los servicios básicos se han colapsado”, advirtió este martes el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

“Las tensiones comunitarias van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue estando limitado”, agregó el funcionario.

El vocero de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, advirtió también de la “presión extrema” sobre los servicios de salud y al riesgo “de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina”.

Elevado riesgo de enfermedades

El balance oficial del doble sismo, todavía muy provisional, alcanzó los 1719 muertos y 5034 heridos, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

No obstante, fuentes externas al gobierno nacional han indicado que la cifra podría ser mucho más elevada.

“Puedo ⁠ofrecerles una estimación: estamos adquiriendo, y esto es algo ⁠que se ha acordado con las autoridades locales, 10.000 bolsas para cadáveres”, dijo el lunes en su oficina en Caracas, Gianluca Rampolla, coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela.

Habitantes locales permanecen entre víctimas y ataúdes en La Guaira, estado venezolano de La Guaira, el 29 de junio de 2026 JUAN BARRETO - AFP

Al mismo tiempo, el organismo internacional señaló que alrededor de 50.000 personas siguen desaparecidas.

Por su parte, el vocero de la OMS advirtió que “existe un riesgo mayor de brotes de enfermedades” en el contexto de crisis humanitaria.

“Los servicios de salud están sometidos a una presión extrema, con centros que funcionan por encima de su capacidad” ante la llegada masiva de casos de traumatología, declaró Lindmeier en una rueda de prensa en Ginebra.

Personal forense trabaja bajo carpas durante las tareas de identificación de cuerpos en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026 FEDERICO PARRA - AFP

Las perturbaciones en los servicios de salud y en las redes de agua y saneamiento, combinadas con los desplazamientos de población, podrían favorecer brotes “de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina“.

También podrían acelerar la propagación “de enfermedades de transmisión vectorial e hídrica”, en particular la fiebre amarilla, el dengue, el chikunguña, el zika y la malaria, señaló el funcionario.

“La presidenta interina [Delcy Rodríguez] informó que 38 hospitales resultaron afectados" por los terremotos, indicó Lindmeier.

Residentes llenan recipientes de plástico con agua de un camión cisterna en el sector Playa Verde de Catia La Mar, estado venezolano de La Guaira, el 29 de junio de 2026 FEDERICO PARRA - POOL

Al 27 de junio, la OMS logró recopilar informes de la situación de 21 centros de salud repartidos entre Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón.

Entre ellos, tres se encuentran en estado crítico, seis presentan daños estructurales o solo funcionan parcialmente, mientras que los demás siguen operativos, aunque bajo una fuerte presión, detalló el portavoz de la OMS.

Un rescatista carga a una chica que fue rescatada de entre los escombros cuatro días después de que dos terremotos sacudieran La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026 Pedro Mattey - AP

Las primeras evaluaciones del organismo internacional ponen de manifiesto alteraciones en la atención a los pacientes debido a la sobrepoblación de los centros, el aumento de las listas de espera quirúrgicas –en particular en traumatología-ortopedia y neurocirugía–, los fallos en las medidas de bioseguridad y la presión a la que se ve sometido el personal.

“Entre las principales carencias figuran el colapso de los servicios forenses y de las morgues, así como la insuficiencia de los sistemas de registro de víctimas y de seguimiento de personas desaparecidas", añadió el portavoz.

Necesidades humanitarias y escasez de alimentos

“Una evaluación inicial (...) ha revelado un aumento drástico de las necesidades humanitarias y de protección en los últimos días“, advirtió también ACNUR, el organismo de la ONU para los refugiados.

En La Guaira, el estado más afectado, "la escasez de alimentos es generalizada, los servicios básicos están interrumpidos y las comunicaciones se han cortado en gran medida. Las tensiones dentro de las comunidades aumentan debido a las limitaciones en el acceso a la ayuda", afirmó Carlotta Wolf, portavoz del organismo, en una conferencia de prensa celebrada el martes en el Palacio de las Naciones en Ginebra.

Residentes que colaboran con los equipos de rescate descansan entre los escombros dejados por el terremoto en La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026 Ariana Cubillos - AP

Según una encuesta de la ACNUR –que realizó una evaluación rápida de necesidades con participantes de los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo–, el 75% de los encuestados reportó heridos en sus comunidades, mientras que el 56% reportó fallecimientos.

Las personas mayores y las personas con discapacidad corren mayor riesgo debido a la movilidad reducida y el acceso limitado a la información digital.

Voluntarios distribuyen medicamentos y suministros básicos a residentes en el sector Playa Verde de Catia La Mar, estado venezolano de La Guaira, el 29 de junio de 2026 FEDERICO PARRA - POOL

La mitad de las personas evaluadas están alojadas por vecinos o familiares, el 39% vive en la calle y en espacios públicos, mientras que otras se encuentran en iglesias, escuelas o refugios improvisados.

Los refugios improvisados no cumplen con los estándares mínimos de protección, como privacidad, espacios seguros y niveles básicos de higiene y comodidad. Además, el 17 % de los encuestados informó la presencia de menores no acompañados o separados de sus familias en sus comunidades.

Apagón de redes sociales

En medio de la crisis humanitaria, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez levantó en un primer momento el bloqueo a la red social X sin emitir anuncio oficial alguno. La medida se produjo horas después de los sismos tras las demandas de familiares de afectados y de organismos internacionales que reclamaban canales abiertos para obtener información sobre las víctimas y la situación en las zonas damnificadas.

Sin embargo, antes de cumplirse una semana desde los temblores, diferentes usuarios empezaron a reportar bloqueos selectivos de la plataforma a partir de la noche del lunes.

Esta vista aérea muestra edificios destruidos tras los dos terremotos en Caraballeda, estado venezolano de La Guaira, el 29 de junio de 2026 MIGUEL MEDINA - POOL

Las restricciones se registran en un contexto de creciente tensión política, marcado por el eventual regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, cuyos mensajes circulan principalmente a través de X.

El episodio revive el conflicto entre el Ejecutivo y la red social. Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, señaladas por denuncias de fraude, el entonces presidente Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de X y emitió un mensaje de confrontación directa contra la empresa.

Desde que Rodríguez asumió la presidencia interina, tanto ella como otras altas autoridades del gobierno retomaron el uso activo de la plataforma. No obstante, el bloqueo general permaneció vigente pese a las reiteradas exigencias de activistas digitales y de gremios periodísticos que reclamaban su reapertura para garantizar el flujo de información.

Rescatistas del Ejército mexicano buscan personas atrapadas entre edificios colapsados en La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026 Matias Delacroix - AP

Con el agravamiento de la emergencia humanitaria, los reportes de bloqueos parciales se han multiplicado entre usuarios. Observadores estiman que esto trata de evitar que se muestre el descontento que va cobrando fuerza entre los venezolanos, con críticas de diverso tenor hacia la gestión de la presidenta interina.

Aunque no se trata de una restricción total, las limitaciones afectan la visibilidad de contenidos –no se visualizan fotografías– y han generado nuevas quejas sobre el acceso a la red social en plena crisis.

Un edificio de varios pisos colapsado y los escombros que lo rodean en Caraballeda, estado venezolano de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026 YORMAN MALDONADO - AFP

El telón de fondo de las restricciones a X, por otro lado, es una crisis de conectividad en la zona central del país.

Algunas empresas de telecomunicaciones han instalado puntos de conexión gratuita, en vista de las carencias en la conexión a Internet, que según periodistas especializados es secuela justamente de la destrucción masiva de infraestructura que generaron los terremotos especialmente en La Guaira, 30 kilómetros al norte de Caracas.

Agencias AFP y ANSA