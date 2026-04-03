Cómo es la iniciativa de la SUBE gratis para personas con discapacidad

A través de la Resolución 415/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud propone un convenio de colaboración entre organismos públicos para que las personas con discapacidad viajen gratis con la tarjeta SUBE, sin presentar el certificado habilitante.

La iniciativa agilizará el acceso de los pasajeros con discapacidad Secretaría de Transporte

La iniciativa indica en su Artículo 2: “Facúltase al titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad a suscribir, conjuntamente con la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, un convenio específico de colaboración, en el marco del convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Discapacidad, la Secretaría de Transporte y Nación Servicios S.A. del 13 de marzo de 2025, con el objeto de avanzar en la configuración del beneficio de gratuidad en la tarjeta SUBE para las personas con discapacidad“.

De instrumentarse la medida en el corto plazo, las personas con discapacidad podrán viajar con la tarjeta SUBE de manera gratuita, sin necesidad de presentar la documentación que lo justifique, ya que el cruzamiento de datos con el sistema de viajes agilizará el acceso al transporte público de pasajeros.

Actualmente, el certificado de discapacidad habilita al acceso gratis a cualquiera de los medios de transporte que utilizan la tarjeta SUBE como medio de pago. El cambio, con esta iniciativa, es que ya no habrá necesidad de mostrar la documentación al chofer, porque el plástico ya contendrá esa información.

Quiénes podrán acceder a viajes gratis con la tarjeta SUBE

Aunque resta la aprobación de la propuesta y su puesta en marcha, el proyecto está destinado a quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La novedad incluirá el cruce de datos para que las personas con discapacidad no tengan que presentar su certificado JUAN MABROMATA - AFP

Quiénes acceden al 55% de descuento

En particular, quienes pueden acceder a este beneficio son las personas que sean titulares de:

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Progresar

Jubilaciones y pensiones

Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personal de casas particulares

Monotributo Social

Prestación por Desempleo

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensión No Contributiva por Invalidez

Pensión No Contributiva Madre de 7 hijos

Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

Seguro de Capacitación y Empleo

Programa Promover Igualdad de Oportunidades

Potenciar Trabajo

Cómo consultar el saldo de la Tarjeta SUBE

Los usuarios que precisen revisar el saldo de la Tarjeta SUBE podrán utilizar la app SUBE, vincular su tarjeta y consultar el saldo en segundos. Quienes cuenten con el sistema NFC podrán consultar el saldo de cualquier tarjeta apoyándola en el celular. Otra opción es ingresar al sitio oficial y consultar el saldo en “Mi SUBE”. La información se actualiza dentro de las 24 horas.

También es posible utilizar las terminales automáticas: es necesario apoyar la tarjeta en las terminales ubicadas en estaciones y puntos de carga. La consulta telefónica es otra alternativa, ya que con una llamada al 0800-777-SUBE (7823) se podrá saber el saldo, siguiendo breves instrucciones.