El Gobierno avanzó este viernes con la reglamentación de la identificación electrónica de pacientes y terceros autorizados para el retiro de medicamentos en farmacias.

A través de la Resolución 2214/2026, publicada el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud estableció los mecanismos que deberán implementar las farmacias para registrar digitalmente el retiro de medicamentos recetados, en el marco de la receta electrónica obligatoria.

Además, la normativa incorpora legalmente la figura del “token” de la credencial digital como herramienta para acreditar la identidad del paciente al momento de retirar un medicamento.

Al mismo tiempo, se habilitó la posibilidad de que una tercera persona retire la medicación en representación del paciente mediante una autorización electrónica emitida por los sistemas correspondientes.

Según la resolución, las farmacias deberán registrar en forma digital tanto la identidad del paciente como la de la persona que efectivamente recibe el medicamento, además de conservar la información vinculada a la facturación de la operación.

El Gobierno cambia el sistema para retirar medicamentos en farmacias Unsplash

De acuerdo a la nueva norma, el objetivo es garantizar la trazabilidad e interoperabilidad de la información y la seguridad del paciente, desde la prescripción médica hasta la entrega del producto.

La cartera a cargo de Mario Lugones sostuvo que la medida apunta a la “mejora de la calidad y accesibilidad de la salud, como también a favorecer la interoperabilidad del circuito, velando por la seguridad de la información”.

La resolución entrará en vigencia desde este sábado 6 de junio y las farmacias contarán con un plazo de 180 días para adecuar sus sistemas informáticos a los nuevos requerimientos.

Esta decisión se enmarca dentro de una serie de medidas que tomó la administración de Javier Milei para agilizar el sistema de recetas y entrega de medicamentos. Por ejemplo, desde el 1° de enero de 2025 la modalidad de prescripción de medicamentos a través de receta electrónica quedó establecida en gran parte del país.

De esta manera, el 100% de los profesionales está en condiciones de emitir receta electrónica y las plataformas autorizadas cuentan con esta modalidad de manera gratuita a través del celular o la tablet. Así, el uso de la receta electrónica incluye a hospitales, centros privados, consultorios y farmacias, lo que completa el circuito de digitalización total, desde la prescripción hasta la dispensa de medicamentos.