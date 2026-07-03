El Gobierno eliminó el Ministerio de Interior por decreto; ya son 2595 los muertos por los terremotos en Venezuela

Fijan la nueva estructura del Gobierno por decreto. La Casa Rosada definió el esquema interno que se puso en marcha tras ser publicado en el Boletín Oficial: eliminó el Ministerio del Interior y sus funciones quedaron a cargo de la Jefatura de Gabinete. Diego Santilli suma poder: queda a cargo de la coordinación de la gestión diaria del Gobierno, de las relaciones políticas con las provincias y también con el Congreso.

La Casa Rosada definió el esquema interno que se puso en marcha tras ser publicado en el Boletín Oficial: eliminó el Ministerio del Interior y sus funciones quedaron a cargo de la Jefatura de Gabinete. Diego Santilli suma poder: queda a cargo de la coordinación de la gestión diaria del Gobierno, de las relaciones políticas con las provincias y también con el Congreso. El Gobierno anunció la construcción de un reactor nuclear en el país. La iniciativa sería a través de capitales privados con una inversión de 1200 millones de dólares, admisible en el marco del Super RIGI y, con un plazo previsto para la construcción de cerca de 5 años. El reactor se construiría en el sitio Atucha de Nucleoeléctrica, en Lima, partido de Zárate.

La iniciativa sería a través de capitales privados con una inversión de 1200 millones de dólares, admisible en el marco del Super RIGI y, con un plazo previsto para la construcción de cerca de 5 años. El reactor se construiría en el sitio Atucha de Nucleoeléctrica, en Lima, partido de Zárate. Sube a 2595 la cifra oficial de fallecidos en Venezuela y 12.400 heridos. La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó el número de víctimas tras el doble terremoto del 24 de junio. Mientras, siguen las tareas de los equipos de rescate internacionales entre los escombros para encontrar a las miles de personas desaparecidas.

Se cierra la ronda de 16avos de final y juega Argentina. A las 19, el seleccionado nacional juega contra Cabo Verde. Antes, a las 15, Australia - Egipto; y por último, a las 22:30, Colombia - Ghana. Ayer España le ganó a Austria 3 a 0 y en octavos jugará contra Portugal, que eliminó a Croacia 2 a 1. Suiza superó a Argelia 2 a 0 y espera conocer hoy a su rival de octavos, que será el vencedor entre Colombia y Ghana.

A las 19, el seleccionado nacional juega contra Cabo Verde. Antes, a las 15, Australia - Egipto; y por último, a las 22:30, Colombia - Ghana. Ayer España le ganó a Austria 3 a 0 y en octavos jugará contra Portugal, que eliminó a Croacia 2 a 1. Suiza superó a Argelia 2 a 0 y espera conocer hoy a su rival de octavos, que será el vencedor entre Colombia y Ghana. Comienza el Gran Premio de Gran Bretaña. La novena fecha del campeonato de Fórmula 1 es en el mítico circuito de Silverstone, uno de los clásicos de la categoría, que tiene 18 curvas y 52 vueltas. La única práctica libre es a las 8:30; luego, a las 12:30, la clasificación para la Sprint que se corre mañana a las 8; más tarde, al mediodía, la clasificación para la carrera del domingo a las 11.

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