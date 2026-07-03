99% de presión: cómo piensa Scaloni romper la resistencia de Cabo Verde, la sorpresa que se aferró al 1% de posibilidades

MIAMI (Enviado especial).- Un dedo levantado. Ese es el festejo que repiten los futbolistas de Cabo Verde desde el comienzo del Mundial. Representa el “1%” de posibilidades que, creían, tenían de clasificarse a los 16avos de final. El resto era fe. Ahora, ese 99% cambia de lado: será tarea de Argentina, obligada a eliminar a una de las cenicientas de la Copa, un equipo débil pero que, con mucha disciplina táctica y una importante cuota de fortuna, supo construir una muralla defensiva casi infranqueable, con la que logró empatar con España y Uruguay y consiguió el pasaje a los 16avos de final, instancia a la que llega con poco, muy poco o casi nada para perder.

El contraste es evidente. Mientras Argentina juega su 19° Mundial, defiende el título conseguido en Qatar y tiene un plantel valuado en unos 800 millones de euros, Cabo Verde disputa la primera Copa del Mundo de su historia y su plantel ronda los 54 millones. Lionel Messi afronta el sexto Mundial de su carrera, cuando del otro lado habrá futbolistas que hasta hace dos semanas nunca habían jugado un partido mundialista. Las principales casas de apuestas en Estados Unidos pagan cerca de veinte veces más por una victoria africana que por un triunfo de Argentina.

La magia de Lionel Messi disimuló algunas dificultades del equipo para crear situaciones de gol ante rivales menores DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todo quedó más expuesto en Miami. La conferencia de Lionel Scaloni y el entrenamiento de Argentina volvieron a reunir a decenas de periodistas de distintos países, una escena muy muy distinta de la que se vio durante la atención a la prensa del entrenador caboverdiano, Bubista, y la práctica del plantel, que apenas convocaron a un puñado de cronistas. Algo similar ocurrirá en las tribunas. Después de los banderazos de Kansas City y Dallas, miles de hinchas volvieron a convocarse este jueves en las playas de South Beach para empezar a vivir el partido. En Cabo Verde se espera la presencia de muy pocos simpatizantes que, a diferencia de los de Argentina, no debieron pagar fortunas por los tickets: la federación compró entradas a precio preferencial y las repartió entre quienes viajaron a acompañar a su equipo.

Argentina llega, además, en un momento distinto al del comienzo del Mundial. Por primera vez desde que aterrizó en Estados Unidos, Scaloni tiene a los 26 futbolistas a disposición. Cristian Romero dejó atrás la molestia en la rodilla, Emiliano Martínez ya no acusa dolor en la mano derecha y el interrogante ya no pasa por los futbolistas tocados, sino por el nivel de cada uno y la conformación del equipo. Lautaro Martínez o Julián Álvarez en el ataque y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina en el lateral izquierdo son las dos decisiones que el entrenador terminará de comunicarles a los jugadores en la charla técnica. Un equipo prácticamente de gala para afrontar un eventual cruce de octavos de final ante Australia o Egipto, que chocan desde las 15, en Dallas.

Cabo Verde logró lo que parecía imposible: avanzó sin ganar en un grupo con España y Uruguay David J. Phillip - AP

Pero el cuerpo técnico no espera un partido sencillo. En estos días, Scaloni puso el foco en un aspecto puntual: encontrar espacios ante un rival que tiene en la defensa su principal fortaleza. Cabo Verde juega con un bloque bajo muy compacto, dos líneas juntas y una última línea que por momentos se arma con cinco hombres. Es, también, una de las selecciones que más remates recibió en el Mundial: 47, 27 de ellos ante España, aunque la mayoría fueron intentos desde afuera o desviados. Solo le marcaron dos goles, ambos en el empate con Uruguay.

Argentina necesitará paciencia, pero también jugar a otro ritmo. En varios pasajes de la fase de grupos tuvo la pelota y dominó el partido, aunque le costó transformar ese control en situaciones claras hasta que apareció una genialidad de Messi. Ese fue uno de los aspectos en los que Scaloni más trabajó durante las prácticas: darle más velocidad al ataque, rotar posiciones y encontrar resquicios para filtrar pases al área, pero sin caer en la desesperación. Cabo Verde es la selección que más veces despejó la pelota de su área en el Mundial y se siente cómoda cuando le tiran centros: también tiene una de las defensas más altas de la Copa.

Uno de los goles de Argentina en el Mundial que no marcó Messi fue de Lautaro Martínez, de penal, ante Jordania; el otro, de Giovani Lo Celso, de tiro libre, frente al mismo rival Aníbal Greco - La Nación

“Estamos bien, lógicamente ilusionados. Pero hay un rival al que hay que enfrentar y respetar, que hizo bien las cosas. El margen ahora se achica: es un partido de eliminación directa y el que pierde se vuelve. Lo tenemos en cuenta. Nos agarra en un buen momento, pero esto es fútbol. Se están viendo partidos muy parejos. Sacando algunos, como México y Francia, que ganaron bien, los demás fueron muy reñidos. No va a ser fácil. Esa es la realidad”, explicó Scaloni.

Luego, agregó: “Es un equipo que no perdió. Contra Arabia creo que mereció ganar. Frente a España y Uruguay sufrió un poco más, pero se defendió bien. Tapa bien los pases interiores y sale rápido de contra. Tiene jugadores con buen pie. No nos sorprende que hayan pasado de ronda. No están acá de casualidad”.

Lionel Scaloni mantiene algunas dudas, aunque la base será la del equipo ideal JUAN MABROMATA - AFP

El cuadro para Argentina se presenta más favorable de lo que se imaginaba al comienzo del Mundial. La selección inició el torneo convencida de que en esta ronda podía cruzarse con Uruguay o España, un rival mucho más difícil a esta altura de la Copa. Pero los resultados modificaron el panorama y el cruce terminó siendo con Cabo Verde, que avanzó con tres empates y apenas dos goles a favor. “Esperamos ganar 1-0”, se ilusionó su presidente, José María Neves, aunque puertas adentro saben que el gran objetivo ya está cumplido. Incluso, el mandatario adelantó que piensa obsequiarle una camiseta de Cabo Verde a Messi como recuerdo de un momento histórico para el país.

Argentina jugará no solo contra los Tiburones Azules, apodados así por el océano Atlántico que rodea al archipiélago y por el color de su camiseta, sino también contra el reloj. Un gol en los primeros minutos puede ayudar a romper el partido y forzarlo ceder espacios que hasta ahora casi no concedió. Ese sería el desarrollo que imagina Scaloni para dar otro paso en un Mundial que, al menos sobre el papel, empezó a abrirse más de lo esperado por el cuadro, las distancias cortas entre las sedes y la jerarquía de los rivales.

El “1%” ya desafió a la lógica. Ahora el 99% tendrá la responsabilidad de imponerla.