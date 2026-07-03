Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña, en vivo
El argentino participa de la única práctica en el tradicional circuito de Silverstone; televisan Disney+ y Fox Sports
La necesidad de un repunte
Franco Colapinto, que viene de quedar 16° en el GP de Austria, buscará mejorar su actuación. “Estoy listo para Silverstone”, dijo en diálogo con la página web de Alpine. “Espero sentirme más cómodo con el auto”, afirmó. “Este fin de semana tenemos que ser rápidos desde el viernes porque hay carrera sprint y dos oportunidades de puntuar. Espero poder volver a los puntos”, completó.
Así será la programación
La undécima fecha de este Campeonato Mundial (la cuarta, en Bahréin, y la quinta, en Arabia Saudita, fueron canceladas) tendrá así una práctica, la clasificación para el sprint, la propia carrera corta del sábado a las 8, la qualy y la carrera, programada para el domingo a las 11.Lo mismo ocurrió este año en China, Miami y Canadá, y volverá a pasar en Países Bajos y Singapur. Televisan Disney+ y Fox Sports.
Clocking in for the day 🫡 pic.twitter.com/ZRDTZNSEwW— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 3, 2026
Colapinto se prueba en Silverstone
Bienvenidos a otro apasionante fin de semana de Fórmula 1. La máxima categoría del automovilismo continúa su actividad desde este viernes con el Gran Premio (GP) de Gran Bretaña, del que el argentino Franco Colapinto participará por segunda vez (el año pasado estuvo en las prácticas y en la clasificación, pero no pudo largar en la carrera por problemas mecánicos). Será un fin de semana con formato sprint, por lo que habrá dos posibilidades de sumar puntos para las tablas de posiciones de pilotos, en la que Andrea Kimi Antonelli se mantiene como único líder, y constructores, que tiene a Mercedes como puntero indiscutido.
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