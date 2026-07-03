Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña, en vivo

Bienvenidos a otro apasionante fin de semana de Fórmula 1. La máxima categoría del automovilismo continúa su actividad desde este viernes con el Gran Premio (GP) de Gran Bretaña, del que el argentino Franco Colapinto participará por segunda vez (el año pasado estuvo en las prácticas y en la clasificación, pero no pudo largar en la carrera por problemas mecánicos). Será un fin de semana con formato sprint, por lo que habrá dos posibilidades de sumar puntos para las tablas de posiciones de pilotos, en la que Andrea Kimi Antonelli se mantiene como único líder, y constructores, que tiene a Mercedes como puntero indiscutido.