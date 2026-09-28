El Gobierno oficializó el feriado del 9 de noviembre por la visita del papa León XIV

El Gobierno oficializó este lunes el feriado del 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina y creó una unidad especial temporaria para planificar la organización del evento, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. El sumo pontífice estará en el país desde el 8 al 11 del anteúltimo mes del año y recorrerá la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.

“Decláranse de interés nacional la visita oficial a la Argentina de su santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”, informó el Poder Ejecutivo por medio del Decreto 1103/2026. Además estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre, el martes 10 para Córdoba y ciudad de Buenos Aires, y el miércoles 11 para la provincia de Buenos Aires.

En tanto, creó una unidad dentro de la Jefatura de Gabinete para “planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de dicha visita y para el cumplimiento de las obligaciones directamente derivadas de ella”.

El Gobierno ya había anunciado días atrás que decretaría feriado nacional para el 9 de noviembre por la visita del Papa. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la medida y aclaró: “Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”.

Por su parte, mediante el decreto, el Gobierno afirmó: “La declaración de feriado permitirá que la medida alcance a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que desarrollan sus funciones en los territorios comprendidos, favoreciendo la aplicación integral y coordinada de las medidas de organización, seguridad y ordenamiento previstas con motivo de la visita, sin extender sus efectos a ámbitos territoriales no alcanzados por las circunstancias que motivan la medida”.

Los operativos

La visita del Papa a la Argentina se extenderá durante cuatro días e incluirá actividades institucionales, pastorales y religiosas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y participará en una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. Luego irá al Monumento General San Martín, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei y cerrará su día con un evento en el Palacio Libertad.

El lunes encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, recorrerá el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y se reunirá con sindicalistas, movimientos sociales, líderes religiosos y obispos.

El martes viajará a Córdoba para celebrar la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y congregarse con miembros de la Iglesia, y regresará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes. Finalmente, el miércoles visitará el Complejo Penitenciario Federal, celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y partirá hacia Lima, Perú.

Frente a este escenario, desde el gobierno porteño detallaron que habrá cortes de calles y una zona estéril alrededor del Papa, que irá del Monumento de los Españoles hasta la avenida Udaondo. La avenida del Libertador estará cortada el lunes 9 y el martes 10, cuando se harán los operativos de la misa central y la reunión con los jóvenes.

El papa León XIV y el obispo argentino Alberto Bochatey, compañeros en la Orden de San Agustín Gentileza Alberto Bochatey

El cronograma de la visita

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre