El Gobierno pondrá en concesión el Palais de Glace para que sea restaurado

A través del decreto 1106 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei facultó al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, a abrir la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional para la puesta en valor, recuperación y gestión sostenible del Palacio Nacional de las Artes, más conocido como Palais de Glace.

Actualmente, el sitio, uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio cultural argentino, está bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli. Desde el inicio de la gestión de este Gobierno, todas las obras públicas quedaron suspendidas en el marco del plan de recorte del gasto estatal. Sin embargo, el abandono del Palais de Glace lleva muchos años, más específicamente desde diciembre de 2017, cuando una intervención quedó inconclusa con apenas un 7% de ejecución.

Palais de Glace. Posadas 1725. Fue inaugurado como pista de patinaje sobre hielo en 1910. Archivo General de la Nación

Durante estos años, el Palais de Glace sostuvo su misión institucional como museo nacional dedicado a la conservación, investigación y difusión del arte argentino. Debido a su mal estado edilicio, las exposiciones temporales se están desarrollando en otros espacios físicos y virtuales, informó el Gobierno como uno de los motivos por los cuales abrió la licitación para concesionar el histórico lugar, medida que ya había adelantado LA NACION meses atrás.

El proceso se demoró porque “aún resta resolver la titularidad de la obra anterior”, subrayaron fuentes oficiales a este diario casi un año atrás, y adelantaron que el plazo de concesión “dependerá del retorno de inversión que calcule el privado” y que el adjudicatario “deberá pagar un canon locativo por el uso del espacio”.

El Gobierno abrió la licitación para concesionar el Palais de Glace. Soledad Aznarez

Ubicado en Posadas 1725, el Palais de Glace fue inaugurado el 14 de julio de 1910 como pista de patinaje sobre hielo y club social. Su salón central también fue escenario de bailes y se convirtió en uno de los espacios vinculados a la incorporación del tango a la vida ciudadana. En 1931, el edificio fue cedido a la Dirección Nacional de Bellas Artes y comenzó una nueva etapa vinculada al arte. El arquitecto Alejandro Bustillo estuvo a cargo de su adecuación y transformó las rotondas originales en salas de exposición.

El Gobierno abrió la licitación para concesionar el Palais de Glace. Soledad Aznarez

Desde 1932, el Palais de Glace fue sede del Salón Nacional de Artes Visuales, una de las instituciones fundamentales para el desarrollo del arte argentino. Su patrimonio supera actualmente las 1100 piezas, entre ellas las obras Premio Adquisición del Salón Nacional. En 2004, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional.