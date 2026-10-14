El Gobierno prohibió la venta de un juguete “squishy” por posibles riesgos para la salud

El Gobierno prohibió en todo el país la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de una marca de los juguetes infantiles blandos denominados “squishy” ante el riesgo de que contengan sustancias químicas perjudiciales para la salud. La medida fue establecida mediante la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión se fundamenta en un análisis de laboratorio que detectó en muestras del producto “Squeezy Pinch Family” una concentración de bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP) superior a los límites establecidos por la normativa vigente. Se trata de un plastificante utilizado en materiales plásticos cuya presencia está regulada en juguetes y artículos de puericultura por razones de seguridad.

Los Squeezy de Pinch Family

Los “squishy” se presentan dentro de una pequeña vaporera de plástico y están fabricados con un polímero flexible diseñado para ser apretado repetidamente.

Según consta en la norma, el ensayo químico determinó que la concentración de esa sustancia superaba el 0,2% del peso del material analizado, mientras que el límite máximo permitido es del 0,1%. El estudio fue realizado por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.

La medida alcanza a los juguetes blandos tipo squishy o squeezy, fabricados con polímeros plásticos y procedentes de China, comercializados bajo la marca Pinch Family en sus distintas presentaciones, modelos y variantes que no acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Por otro lado, la disposición establece que importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de forma segura e inmediata los productos que tengan en su poder.

Además, quienes comercialicen estos juguetes a través de sitios web deberán informar de manera destacada sobre los alcances de la medida dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su entrada en vigencia. El incumplimiento podrá dar lugar a sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor y en el régimen de Lealtad Comercial.

En los considerandos, la Subsecretaría señaló que había recibido denuncias y antecedentes vinculados con la comercialización de juguetes importados que contendrían ftalatos en concentraciones superiores a las permitidas. También indicó que ya se habían realizado fiscalizaciones y adoptado medidas preventivas para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

La autoridad consideró necesario ampliar los controles ante la posibilidad de que estos productos se distribuyan a través de comercios físicos, redes sociales y plataformas de comercio electrónico, incluso mediante vendedores que no se encuentran radicados en el país.

La prohibición entró en vigencia este 14 de octubre, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, y fue firmada por el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Martín Blanco Muiño.

Antecedente

A fines de agosto, el Gobierno ya había prohibido a figuras de polímero plástico blando con forma de gyoza, dumpling o similares, comercializadas bajo las denominaciones “Squeezy Duplings”, “Dumpling Squishy”, “Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis” y “Dumpling Squishy con Steamer Box”.

HappEl Gobierno prohibió la venta de una marca del juguete blando “squishy” por posibles riesgos para la salud Tanuwashvets - Shutterstock

La autoridad mencionó una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) y una alerta emitida en el Reino Unido por la comercialización de juguetes importados que podrían contener benceno, ftalatos u otros químicos tóxicos en proporciones superiores a las permitidas por las normas técnicas de seguridad. Además, señaló que esas sustancias podrían ser cancerígenas y mutagénicas y resultar peligrosas por contacto con la piel o por inhalación.