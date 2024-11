El LinkedIn de la educación: la nueva plataforma que busca paliar la falta de docentes en escuelas privadas de todo el país

Según especialistas en educación, la dificultad para cubrir ciertos cargos docentes es un problema que se agudiza año a año desde hace al menos una década. Ante este panorama, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (Aiepa) lanzó la primera plataforma para unir la oferta y la demanda de docentes de nivel inicial, primario y secundario en las cerca de 14.000 escuelas privadas de todo el país.

Se trata de EduPrivada, un sistema que permite vincular todas las ofertas laborales del sector con la demanda particular para cada caso. Mientras que las instituciones educativas pueden publicar avisos detallando los puestos vacantes, niveles, áreas, materias, turnos y horarios específicos, los docentes pueden cargar sus currículums y preferencias de búsqueda. Es decir, analiza las coincidencias entre las preferencias de los perfiles y las solicitudes de los avisos y, de manera automática, “matchea” ambas partes.

“Es algo que no existía en la Argentina y que vino a resolver dos problemas: por un lado, la gran problemática de la falta de cobertura de personal en los colegios, tanto para suplencias como titulares y personal docente y no docente. Por otro lado, para las personas que buscan trabajo en escuelas. El sistema va matcheando según lo que completa cada uno”, explicó Martin Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa.

Por ejemplo, Marisa Pieroni, directora del Instituto San Ignacio de Loyola, dijo a LA NACION que, al menos en Berazategui, donde está ubicado el colegio, les cuesta mucho cubrir los cargos de maestro de grado de primaria, profesor de inglés y profesor de nuevas tecnologías. Ante eso, continuó, la aparición de EduPrivada fue “un verdadero hallazgo”.

“La plataforma te da la posibilidad de buscar y ofrecer puestos docentes, de maestranza, administrativos, cargos directivos, etc. Nosotros publicamos búsquedas cuando necesitamos personal específico y también de manera preventiva para tener postulantes en carpeta en todo momento del año. Es una herramienta muy, pero muy útil”, expresó Pieroni.

Desde Aiepa sostuvieron que la idea es que esta página asuma el rol análogo al que, en el sector estatal, tiene cada autoridad educativa jurisdiccional. “En el sector estatal los docentes son contratados mediante un único empleador que es el Estado. En la gestión privada no es así, sino que hay 14.000 empleadores. Queremos que esta plataforma funcione como ese único distribuidor de empleo para poder solucionar el trabajo tanto a las instituciones como a las personas que necesitan empleo en el rubro educativo”, señaló Zurita.

Datos que preocupan

Los últimos datos disponibles del Ministerio de Capital Humano muestran que existen 217.730 cargos docentes en el sector de la educación privada, un número que viene en ascenso desde 2011. Sin embargo, esos cargos hoy enfrentan dificultades para ser cubiertos, un problema que subyace detrás del lanzamiento de esta plataforma y que preocupa al rubro educativo.

“Hace diez años que venimos alertando a las distintas autoridades sobre el faltante de docentes a nivel nacional y la falta de planificación en la formación docente. Es una situación de emergencia que necesita de una política pública a largo plazo”, afirmó Zurita.

Lo que sucede, según el directivo de Aiepa, es que hay una cantidad impresionante de profesorados y alumnos en profesorados de ciencias sociales y para maestras de nivel inicial, pero no así en los profesorados para maestras de grado de nivel primario, matemática o biología, por ejemplo. Y no existe una política de Estado que planifique y regule ese faltante.

“Hoy faltan maestras de grado en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Es un problema de fondo serio. Además, el promedio de edad de las maestras de grado en todo el país es bastante alto. ¿Qué pasará cuando esas maestras se jubilen? Porque no hay renovación. Por otro lado, en los cargos para docentes de inglés, programación, computación o tecnologías de la información, la escuela no puede competir contra los salarios y posibilidades que ofrece el sector privado y se vuelve muy difícil cubrir esos puestos. También está costando cubrir matemática, física, biología, geografía. Vemos que los nuevos profesorados que se abren no están orientados hacia esas disciplinas”, detalló Zurita.

Sobre la plataforma

A finales de 2022, Aiepa se acercó a ITR, empresa especializada en servicios tecnológicos, con el desafío de facilitar la conexión entre instituciones educativas y los individuos en busca de empleo. Hasta ese momento, la educación de gestión privada del país no contaba con un sistema efectivo para registrar perfiles de buscadores de trabajo ni una herramienta dedicada a la publicación de ofertas laborales en el ámbito.

“Durante 2023 realizamos un exhaustivo trabajo que incluyó el relevamiento de requisitos, diseño de experiencia de usuario (UX), construcción y pruebas para desarrollar EduPrivada. Esta nueva plataforma permite a los postulantes inscribirse, detallando su currículum y preferencias, y explorando vacantes publicadas por diversas instituciones”, explicó Federico Pineda, CEO de ITR.

“Gracias a un trabajo colaborativo, EduPrivada está en constante crecimiento: incrementando diariamente la carga de perfiles, la publicación de avisos y la participación de instituciones. Hoy, estamos seguros de haber logrado nuestro objetivo: brindar una herramienta efectiva que transforma la búsqueda laboral en el ámbito educativo”, concluyó Zurita.

