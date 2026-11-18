El Súper Niño parece no dar tregua al Litoral. Mientras el río Paraná continúa en niveles elevados y varias localidades siguen afectadas por la crecida, un nuevo frente de tormentas amenaza con agregar más presión sobre una región que desde hace semanas combina lluvias intensas, inundaciones y evacuados. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas por tormentas fuertes para cinco provincias y advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones abundantes, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El mal tiempo vuelve a golpear al Litoral. Este miércoles 18 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja las alertas por tormentas para distintos sectores de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe, en una jornada marcada por la inestabilidad que afecta principalmente a las provincias atravesadas por los ríos Paraná y Uruguay.

El organismo anticipó que las tormentas podrían ser fuertes o localmente severas, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Los valores de lluvia acumulada previstos se ubican entre los 70 y 120 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Las condiciones de mayor inestabilidad se esperan durante la mañana y la tarde, aunque el avance de los sistemas de tormentas podría generar variaciones en los horarios previstos.

Las temperaturas máximas pronosticadas muestran un ambiente cálido y húmedo en toda la región: 32°C en Chaco, 31°C en Corrientes, 34°C en Formosa, 28°C en Misiones y 29°C en Santa Fe. Las mínimas oscilarán entre los 18°C y los 23°C.

Alertas del SMN para este 18 de noviembre SMN

Alerta amarilla en otras provincias

Además de las zonas alcanzadas por la advertencia naranja, el SMN mantiene alertas amarillas por tormentas en otros sectores del país. El aviso incluye áreas de Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y La Pampa, además de regiones de las provincias que también se encuentran bajo alerta naranja.

En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Los acumulados previstos oscilarán entre 30 y 70 milímetros, aunque también podrían superarse localmente.

Por otra parte, el organismo emitió alertas amarillas por lluvias para sectores del centro de Río Negro y la provincia de Chubut. Allí se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros. Tampoco se descartan tormentas aisladas.

El escenario se desarrolla en un contexto de fortalecimiento de El Niño. De acuerdo con el último informe del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, difundido el 12 de noviembre, el fenómeno continúa intensificándose y existe una probabilidad superior al 79% de que se mantenga en una fase fuerte a muy fuerte durante el período enero-marzo de 2027. Sin embargo, los especialistas advierten que la presencia de El Niño no permite atribuir automáticamente cada episodio de tormentas al fenómeno climático.

Ocho estaciones del Paraná por encima de la cota de evacuación

El reporte del Instituto Nacional del Agua (INA) del 17 de noviembre registró ocho estaciones por encima de la cota de evacuación y cuatro por encima del nivel de alerta.

En Goya, el río alcanzó los 5,80 metros. También se encuentran por encima de la cota de evacuación Reconquista, La Paz, Paraná, Santa Fe capital, Diamante, Esquina y Hernandarias. En Barranqueras, el nivel llegó a 6,23 metros, por encima de la alerta, aunque todavía por debajo de la cota de evacuación fijada en 6,50 metros.

En Victoria, el nivel superó la cota de alerta, mientras que en Rosario se ubicó en 4,90 metros y podría alcanzar el umbral de alerta en las próximas horas.

Aunque la onda de crecida comenzó a estabilizarse o a descender lentamente en algunos sectores, el INA prevé que los niveles continúen elevados durante los próximos días. Además, las lluvias pronosticadas sobre el Alto Paraná y la cuenca del Iguazú podrían generar nuevos incrementos de caudal.

Cómo estará el tiempo en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el miércoles presentará condiciones más moderadas, aunque no se descartan precipitaciones aisladas.

Para la Ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 27°C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones durante la tarde. En el conurbano bonaerense, las marcas térmicas oscilarán entre los 19°C y los 26°C, con niveles de humedad que podrían alcanzar el 94%.

Para el resto de la semana, el pronóstico anticipa temperaturas templadas y nubosidad variable, con una pausa en las lluvias antes de un nuevo período de inestabilidad.

El jueves se espera una mínima de 17°C y una máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas. El viernes, las temperaturas se ubicarán entre los 18°C y los 26°C, con aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche.

Durante el sábado se prevé una jornada parcialmente nublada, con temperaturas de entre 17°C y 27°C. Para el domingo, el SMN anticipa condiciones similares, con una mínima de 17°C y una máxima de 26°C.