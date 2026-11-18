Este miércoles 18 de noviembre se celebra la décima edición de La Noche de las Heladerías, un evento que reúne a los fanáticos de este postre tan típico de la Argentina.

La iniciativa de la Afadhya (Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines) cuenta con un mapa de comercios adheridos que ofrecerán promociones tentadoras para los consumidores.

El mapa de la La Noche de las Heladerías 2026

La asociación pone a disposición en su sitio oficial el listado completo de los locales adheridos en todo el país. Allí se pueden consultar todas las heladerías que participan y sus respectivas direcciones, por región.

Maní Split: el sabor especial que protagonizará esta edición

Este sabor mezcla la crema de maní tostado con detalles de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal, que resaltan los gustos en el paladar.

La Noche de las Heladerías Gentileza/Afadhya Gentileza/Afadhya

“Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro”, explicó el presidente de Afadhya, Maximiliano Maccarrone.

Maní Split: cómo es el nuevo sabor de helado que llega a La Noche de las Heladerías

Cómo es el descuento de la Noche de las Heladerías

La promoción comenzará a las 19 del miércoles 18 de noviembre y se mantendrá hasta el cierre de cada establecimiento participante.

El beneficio consiste en la compra de un cuarto de kilo de helado artesanal y la entrega de otro cuarto sin costo adicional.

Los locales podrán establecer límites de promociones por persona y condiciones vinculadas con la disponibilidad de stock. Por ese motivo, el listado oficial permite distinguir las adhesiones y consultar la información particular de cada heladería.

En la 10° edición participan más de 500 heladerías de todo el país Hernan Zenteno - La Nacion

Claves de la Noche de las Heladerías

Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2026.

Horario: desde las 19 hasta el cierre de cada establecimiento adherido.

Promoción: 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal.

Locales adheridos: más de 500, de acuerdo con la información provista por Afadhya.

Consulta de direcciones: mapa interactivo y listado oficial en PDF para ver en detalle el nombre de cada establecimiento, su domicilio comercial, localidad, provincia, teléfonos y canales de contacto disponibles.