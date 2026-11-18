El mapa de la La Noche de las Heladerías 2026: este es el listado de todos los locales adheridos
En distintos puntos del país habrá comercios adheridos, con sus respectivas promociones; cuál es el sabor especial de esta edición
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Este miércoles 18 de noviembre se celebra la décima edición de La Noche de las Heladerías, un evento que reúne a los fanáticos de este postre tan típico de la Argentina.
La iniciativa de la Afadhya (Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines) cuenta con un mapa de comercios adheridos que ofrecerán promociones tentadoras para los consumidores.
El mapa de la La Noche de las Heladerías 2026
La asociación pone a disposición en su sitio oficial el listado completo de los locales adheridos en todo el país. Allí se pueden consultar todas las heladerías que participan y sus respectivas direcciones, por región.
Maní Split: el sabor especial que protagonizará esta edición
Este sabor mezcla la crema de maní tostado con detalles de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal, que resaltan los gustos en el paladar.
“Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro”, explicó el presidente de Afadhya, Maximiliano Maccarrone.
Cómo es el descuento de la Noche de las Heladerías
La promoción comenzará a las 19 del miércoles 18 de noviembre y se mantendrá hasta el cierre de cada establecimiento participante.
El beneficio consiste en la compra de un cuarto de kilo de helado artesanal y la entrega de otro cuarto sin costo adicional.
Los locales podrán establecer límites de promociones por persona y condiciones vinculadas con la disponibilidad de stock. Por ese motivo, el listado oficial permite distinguir las adhesiones y consultar la información particular de cada heladería.
Claves de la Noche de las Heladerías
- Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2026.
- Horario: desde las 19 hasta el cierre de cada establecimiento adherido.
- Promoción: 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal.
- Locales adheridos: más de 500, de acuerdo con la información provista por Afadhya.
- Consulta de direcciones: mapa interactivo y listado oficial en PDF para ver en detalle el nombre de cada establecimiento, su domicilio comercial, localidad, provincia, teléfonos y canales de contacto disponibles.
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