Cuándo es la Noche de las Heladerías 2026 y cómo saber qué locales están adheridos

Este año se celebra la 10° edición de la Noche de las Heladerías, una iniciativa de la Afadhya (Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines) con promociones en una amplio espectro de heladerías de todo el país para disfrutar de los sabores preferidos en el tercer miércoles de noviembre.

La Noche de las Heladerías ofrece promociones en todo el país Dia.es

Cuándo es la Noche de las Heladerías 2026

La Noche de las Heladerías se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de noviembre, en casi 600 heladerías de todo el país.

Según consta en el sitio oficial de Afadhya, desde las 19 y hasta el cierre de los locales adheridos, más de 500 heladerías de todo el país ofrecerán la tradicional promoción de 2×1 en ¼ kilo de helado.

Además, la asociación anunció una nueva edición de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se realizará del 16 al 22 de noviembre.

Qué locales están adheridos a la Noche de las Heladerías

La asociación pone a disposición en su sitio oficial el listado completo de los locales adheridos en todo el país. Allí se pueden consultar todas las heladerías que participan y sus respectivas direcciones, por región.

Cómo es el descuento de la Noche de las Heladerías

Tal como informó LA NACION, la promoción comenzará a las 19 del miércoles 18 de noviembre y se mantendrá hasta el cierre de cada establecimiento participante.

El beneficio consiste en la compra de un cuarto de kilo de helado artesanal y la entrega de otro cuarto sin costo adicional.

Los locales podrán establecer límites de promociones por persona y condiciones vinculadas con la disponibilidad de stock. Por ese motivo, el listado oficial permite distinguir las adhesiones y consultar la información particular de cada heladería.

En la 10° edición participan más de 500 heladerías de todo el país Hernan Zenteno - La Nacion

Claves de la Noche de las Heladerías

Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2026.

Horario: desde las 19 hasta el cierre de cada establecimiento adherido.

Promoción: 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal.

Locales adheridos: más de 500, de acuerdo con la información provista por Afadhya.

Consulta de direcciones: mapa interactivo y listado oficial en PDF para ver en detalle el nombre de cada establecimiento, su domicilio comercial, localidad, provincia, teléfonos y canales de contacto disponibles.