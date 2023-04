El mapa del dengue: las tres provincias con más casos y la otra enfermedad viral que crece a la par

escuchar

La cantidad de casos de dengue superaron ya para este momento del año las cifras de 2020, cuando se registró la última epidemia, como anticipó LA NACION tras una comparación semana a semana. A la vez, por el retraso en la elaboración del reporte nacional, los datos oficiales no terminan de reflejar la magnitud del brote que se extiende a más de una decena de provincias del centro y norte del país.

El sábado pasado, el Ministerio de Salud de la Nación informó que hasta el 1° de este mes eran 28.236 los casos confirmados en lo que va de este año, con más de 25.000 en los que se constató que la infección se había contraído donde las personas viven, trabajan o estudian dada la circulación comunitaria en 14 provincias del virus transmitido a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Son la provincia de Buenos Aires, la Capital, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja.

¿Cuáles son las provincias con más casos? En el primer lugar está Santa Fe (7420), en el segundo Tucumán (5.132) y en el tercero se encuentra Salta (3.820). Les siguen la ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

Pero si se calcula el ranking según la tasa de casos cada 100.000 habitantes, los más complicados son Tucumán, Salta y Jujuy, en ese orden.

Una estimación conservadora a partir de las cifras más actualizadas que van difundiendo los distritos da cuenta de un aumento sostenido en las dos últimas semanas que superan en más de 10.000 los casos en el país, entre confirmados y probables, con respecto a la última cifra oficial.

Solo con los tres decesos que confirmó el Ministerio de Salud de Tucumán en los últimos días, son 18 las personas que fallecieron en el país tras contraer la enfermedad.

En esta temporada, al dengue se suma un crecimiento, a la par, de la cantidad de casos de fiebre chikungunya, enfermedad que comparte el mosquito vector con el dengue: son 915 los casos confirmados hasta hace dos semanas. La información oficial indica que, por el momento, son siete las provincias con circulación viral local del virus. En la mayoría, hay cocirculación con el virus del dengue. Son la provincia de Buenos Aires, (Almirante Brown, Pergamino, Quilmes y San Martín); la ciudad de Buenos Aires, Córdoba (capital y La Calera), Corrientes (Paso de la Patria, Corrientes capital y San Luis del Palmar), Formosa (Tres Lagunas, Las Lomitas y Formosa Capital), Santa Fe (Rosario y capital) y Chaco (Resistencia).

Declararon también casos de chikungunya Misiones, Entre Ríos y Santiago del Estero.

¿Cómo se transmite la enfermedad?

El dengue es causado por un virus de la familia Flaviviridae y se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que vive en zonas urbanas y semiurbanas con climas templados. El mosquito actúa como el vector principal entre una persona infectada y una susceptible de ser afectada: ocurre cuando se alimenta con sangre de un individuo enfermo y luego pica a otros. Es decir, que el contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra ni a través de objetos. El Aedes aegypti también transmite el virus del zika, fiebre amarilla y chikungunya. Aunque el mosquito solo funciona como vector, los huevos que pone aquel que está infectado también pueden contener al virus. Por lo tanto, una vez que eclosionan, las larvas son capaces de transmitir la enfermedad sin haber picado anteriormente a una persona contagiada. Para reconocer a los mosquitos transmisores, se debe tener en cuenta que son oscuros y tienen manchas blancas en sus patas y en el lomo.

¿Qué pasa si uno se contagia dos veces?

Aquellos que ya padecieron la enfermedad están más expuestos a padecer un cuadro grave. Esto sucede cuando un individuo se contagia en una segunda ocasión de un serotipo viral distinto –los cuatro existentes son DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4– al de la primera vez.

En estos casos, el sistema inmunológico puede generar una respuesta exagerada que perjudique al organismo. “En este caso, los anticuerpos que no tienen capacidad neutralizante frente al nuevo serotipo facilitan su entrada a las células” –indica Guzzi– “A mayor cantidad de células infectadas, mayor carga viral y mayor respuesta inmunitaria del huésped. Esto incluye citoquinas y mediadores inflamatorios, algunos de los cuales pueden contribuir a la extravasación de plasma y luego al shock. Por otra parte, durante una infección secundaria, las células T de memoria también se activan rápidamente, proliferan, expresan citocinas y mueren por apoptosis en una manera que, generalmente, se correlaciona con la gravedad general de la enfermedad”. La especialista sugiere que pueden haber factores genéticos de los pacientes que pueden incidir en el resultado de esta infección. Sin embargo, asegura que, si bien se trata de un factor de riesgo, no es determinante. Los cuadros severos no son los más frecuentes.

¿Cuáles son los síntomas a los que debemos estar atentos?

El dengue causa síntomas similares a los de la gripe y suelen durar entre tres y siete días. Al cuadro febril, presente en casi todos los pacientes, se asocian: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas y/o vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y picazón y/o sangrado de nariz y encías. Algunos signos de alarma son sangrado de mucosas, dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes y derrame seroso. Para el diagnóstico se realiza un análisis de laboratorio que detecta el virus o los anticuerpos, dependiendo de la fase de la enfermedad en que se encuentre el paciente.

