Encontraron a la joven de 14 años que buscaban en Córdoba desde el jueves

Alma Celeste Britos, una adolescente cordobesa de 14 años de la cual no se sabía su paradero desde este jueves, apareció este sábado por la noche. El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quintero, confirmó en sus redes sociales el hallazgo. “Fue encontrada sana y salva”, señaló el funcionario cordobés.

“Se están realizando las medidas pertinentes para la entrega judicial del procedimiento. Por las vías correspondientes se brindará la información oficial”, informó Quintero este sábado minutos antes de las 22.

MENOR HABIDA.

La menor que era intensamente buscada por @PoliciaCbaOf fue encontrada sana y salva y se están realizando las medidas pertinentes para la entrega judicial del procedimiento.

Por las vías correspondientes se brindará la información oficial.

https://t.co/FUh58EScdk — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) June 7, 2026

La policía de Córdoba también transmitió la noticia. “Efectivos policiales localizaron a la joven que se encontraba extraviada hace varios días”, escribieron en el texto publicado en X. Además detallaron que se encuentra en “buen estado de salud” y bajo el cuidado de sus seres queridos.

La joven con domicilio en el barrio Santa Isabel era buscada desde el pasado jueves, cuando había sido vista por última vez en el centro de la ciudad de Córdoba, en el restaurante El Ruedo, que se ubica en la intersección entre 27 de Abril y Obispo Trejo.

💙Una noticia que trae tranquilidad: hallamos a Alma Celeste Britos



🫂Mediante una intensa investigación y búsqueda, efectivos policiales localizaron a la joven que se encontraba extraviada desde hace varios días.



Informamos que se encuentra en buen estado de salud y bajo el… pic.twitter.com/gHCQ54A6xz — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) June 7, 2026

En ese marco, la Justicia de Córdoba había activado un pedido de búsqueda para dar con su paradero. La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 1.

La búsqueda de la chica se dio a una semana del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que había desaparecido en la misma ciudad. La joven había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando se tomó un remis desde su casa hasta el domicilio de Claudio Barrelier, expareja de su madre, en el barrio Cofico.

Agostina Vega Facebook

Desde entonces, no había rastro de ella ni grabaciones de cámaras de seguridad que mostraran que salió del hogar. Sin embargo, las filmaciones revelaron que Barrelier se trasladó desde su hogar hasta un descampado en Ampliación Ferreyra, dos días después de la desaparición de la joven.

El sábado siguiente, tras intensos rastrillajes comandados por el Ministerio de Seguridad cordobés, los restos de la joven fueron encontrados en el terreno de 240 hectáreas. La autopsia reveló que la joven fue abusada y asfixiada. El hombre permanece imputado por el femicidio y un amigo que vivía en su hogar, Osvaldo Fassetta, fue imputado por encubrimiento agravado.

En ese marco, el pasado miércoles se llevó a cabo una nueva marcha de Ni Una Menos. “Exigimos la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado”, expresaron las organizadoras en el documento que se leyó desde el escenario durante el cierre que coronó la movilización.

Además, bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, junto con las consignas contra la violencia de género, el documento tuvo fuerte contenido político contra el Gobierno y el recorte de las políticas en esta área. Distintos partidos políticos y organizaciones sindicales se sumaron a la marcha: el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FiT), el Partido Obrero (PO), el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) también convocaron.