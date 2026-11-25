TACHOTT, Mauritania (AP).- Alexandre Deitos estudió el video inestable grabado por un pescador mientras la cámara recorría el pequeño bote varado en un banco de arena.

Suspiró. Dentro de la embarcación había ocho cuerpos en descomposición y un noveno flotaba cerca. Deitos sabía que su sombrío trabajo no sería fácil: identificar a los muertos.

Durante una larga carrera en la policía brasileña, el investigador forense criminal les había puesto nombre a cadáveres destrozados en accidentes aéreos, aplastados bajo edificios derrumbados y sepultados en aludes. Pero nunca había trabajado en un caso como este.

Su primer misterio sería relativamente fácil de resolver. Al analizar el contenido del bote, que incluía 28 teléfonos celulares y dos documentos de identidad, Deitos y sus colegas dedujeron que la embarcación zarpó de África Occidental con migrantes rumbo a Europa. Algo salió mal, y el bote pesquero abierto de 13 metros estuvo sin rumbo a la deriva en el Atlántico durante semanas.

La siguiente parte sería más difícil: ponerles nombre a los cuerpos. Se topó con obstáculos con funcionarios en África. Algunos correos electrónicos no recibieron respuesta y la poca información compartida no condujo a nada. Deitos y su jefe se dieron cuenta de que necesitaban adoptar un enfoque distinto y recurrieron a un lugar inesperado en busca de ayuda: “¿Nos ayudarías?”, me preguntó Deitos.

El investigador forense brasileño Alexandre Deitos sostiene una tarjeta con la muestra de ADN de un familiar de un migrante desaparecido en Hassi Bagara Felipe Dana - AP

Como cronista de The Associated Press (AP), yo había escrito sobre esos “botes fantasma”. Ya había estado en contacto con ellos para una historia sobre esta tragedia en particular y les compartí mi cobertura previa.

Su solicitud dio inicio a una alianza inusual entre un policía y una periodista para identificar a los pasajeros del bote. Dos años después, nuestro trabajo nos llevó a la nación de Mauritania, en el desierto del Sahara, para recolectar ADN de los padres, esposas e hijos en duelo de quienes habían muerto en aquel viaje fatídico.

Los hombres de este bote no eran distintos de los miles de otros que desaparecieron en el Atlántico intentando llegar a las Islas Canarias de España, en lo que algunos expertos describen como la ruta migratoria más peligrosa del mundo.

Mientras que la mayoría de los desaparecidos se esfuman sin dejar rastro en lo que se conoce como “naufragios invisibles”, al menos una docena de embarcaciones de este tipo llegaron a las costas de América Latina y el Caribe en los últimos años. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas estima que más de 6500 personas murieron en la ruta desde al menos 2020. Un grupo español de derechos de los migrantes, Walking Borders, afirma que documentó casi 26.000 muertes de este tipo durante el mismo período.

Deitos se prepara para recolectar muestras de ADN de familiares de migrantes desaparecidos en Tachott Felipe Dana - AP

Decenas de miles de migrantes desaparecieron en todo el mundo en travesías por tierra o mar, ya sea al cruzar el mar Mediterráneo o la frontera entre Estados Unidos y México. Aunque, según expertos, es responsabilidad de los Estados investigar e identificar a estas víctimas, independientemente de su nacionalidad, en gran medida fallaron. La agencia de migración de la ONU calificó la crisis global como “uno de los grandes fracasos políticos de los tiempos modernos”.

Cuando vi reportes noticiosos sobre el bote un sábado de abril de 2024, llamé a las autoridades brasileñas para pedir comentarios y escribí una nota informativa. Unos días después, me puse en contacto con Deitos y su jefe. Me explicaron que la policía brasileña no había logrado avanzar con las autoridades de África Occidental.

Deitos comentó que consideraba la crisis migratoria un desastre internacional que merecía más atención. Al investigar el problema, señaló que había aprendido que muchos migrantes muertos nunca son identificados adecuadamente, lo que significa que sus familias nunca se enteran de lo que les ocurrió. Aunque había viajado al extranjero para identificar a migrantes brasileños que murieron en México y había colaborado en la investigación de accidentes aéreos internacionales, Deitos nunca había manejado un caso como este.

Brasil solo había investigado un “bote fantasma” de este tipo, en 2021, y la policía no había logrado ningún avance para identificar a sus víctimas.

Manifestó que esperaba que su trabajo en este caso pudiera convertirse en “un modelo para que otros países” lo siguieran.

“Cada persona tiene derecho a ser identificada”, afirmó Deitos. “Y cada familia tiene derecho a recibir el cuerpo de su ser querido”.

Alexandre Deitos se prepara para tomar muestras de ADN de familiares de migrantes desaparecidos ante la mirada de vecinos en Tachott Felipe Dana - AP

Sin embargo, Deitos y su jefe dijeron que no estaban seguros de cómo proceder. No creía que fuera a llegar a algún lado si se limitaba a los canales oficiales. Necesitaba identificar a las nueve víctimas del bote. Para hacerlo, tendría que localizar a sus familias.

Deitos pensó que yo podría saber qué hacer porque había investigado una tragedia migratoria similar en el Caribe. Ese trabajo presentó algunos de los mismos desafíos que enfrentaba Deitos y había requerido que AP localizara a familiares y amigos de las víctimas para averiguar quiénes habían emprendido ese viaje mortal.

Le expliqué que estaba en contacto con muchos activistas y líderes comunitarios que documentaron a cientos de personas desaparecidas tras abordar botes de este tipo. Esas redes de base, le expliqué, buscaron llenar un vacío que, según dicen, dejó la inacción gubernamental. Con su ayuda, yo ya había localizado a familiares de quienes subieron al bote.

Deitos se prepara para recolectar muestras de ADN de familiares de Souleimane Gassama en la casa de la familia en Nuakchot Felipe Dana - AP

Las convenciones periodísticas dictan que mantengamos distancia de los funcionarios a quienes cubrimos. Deitos y su jefe prometieron que cualquier información que yo compartiera se usaría únicamente con fines de identificación. Tras recibir permiso de mis editores, acepté.

Deitos, un padre de 52 años, en buena forma y de complexión delgada, con pelo castaño y ojos marrones, era dentista antes de pasarse a la antropología forense.

Se incorporó a la policía federal en 2009 y, desde 2013, se especializó en identificar víctimas de desastres. Hasta junio, presidió el grupo de trabajo de la Interpol sobre identificación de víctimas de desastres.

Deitos y yo desarrollamos rápidamente una relación de trabajo fluida, lo cual se facilitó por el hecho de que soy brasileña y hablo portugués.

Nuestra primera tarea fue averiguar quiénes iban en el bote. Teníamos algunas buenas pistas: dos documentos de identidad de Mali y Mauritania. También contábamos con más de dos docenas de teléfonos celulares. La mayoría estaban muy dañados por el agua salada, pero Deitos me proporcionó los datos rescatados de algunos de ellos, así como varias notas manuscritas con nombres y números de teléfono. Empecé a hacer llamadas y comencé a armar una lista de posibles pasajeros.

Hablé con madres, esposas, hermanos y hermanas de quienes habían abordado el bote. Ellos me dirigieron a familiares de otros posibles pasajeros.

Verifiqué fechas y lugares de sus desapariciones y obtuve fotos de quienes se esfumaron. Compartí imágenes de ropa, joyas y objetos personales que se encontraron en el bote.

Tras meses de trabajo, teníamos una lista de 30 posibles víctimas que abordaron el bote el 23 de enero de 2024 en Nuadibú, Mauritania. La policía solo recuperó los cuerpos de nueve hombres, lo que significa que los sobrevivientes debieron arrojar por la borda los cuerpos de quienes murieron en el camino.

Solo las pruebas de ADN de familiares podían confirmar lo que fuimos armando meticulosamente.

Eso significaba que nuestra siguiente parada sería en África.

El investigador organiza las muestras de ADN recolectadas de familiares de migrantes desaparecidos en Tachott Felipe Dana - AP

Llegamos a Mauritania en junio. Los dos años previos, Deitos no dejó de pedir ayuda a los gobiernos de África Occidental y a organizaciones internacionales. El Comité Internacional de la Cruz Roja aceptó ayudarlo a recolectar el ADN. Las autoridades de Mauritania finalmente cooperaron, le otorgaron permiso para trabajar en el país y lo acompañaron durante toda la misión.

Escoltados por la policía del país, recorrimos 1500 kilómetros por el desierto del Sahara para reunirnos con familias. El calor era sofocante. La arena se desplazaba sobre la ruta mientras avanzábamos a toda velocidad por un paisaje vacío, salvo por mezquitas y casas dispersas, financiadas en su mayoría por migrantes en el extranjero.

Un pueblo era tan remoto que, fuera de las casas, había postes altos con canastas y cuerdas para izar teléfonos celulares lo suficientemente alto hacia el cielo como para obtener señal.

Cuando llegamos a Hassi Bagara, decenas de personas se apresuraron a saludarnos. Nos sentamos sobre una alfombra bajo la sombra de un gran árbol y respondimos sus preguntas sobre la misión de Deitos.

También supimos sobre los hombres que se habían ido y las familias que se quedaron. Los hombres no tenían trabajo en casa y esperaban encontrar mejores oportunidades en Europa.

Es la misma historia en otras comunidades de África Occidental, algunas de las cuales enfrentan más amenazas, incluidas el aumento de la violencia extremista y el cambio climático.

Kouna Cissé, quien viajó desde la vecina Mali en busca de noticias de su hijo desaparecido, Sidy, conversa con el investigador forense brasileño Alexandre Deitos (centro), la periodista de Associated Press Renata Brito (segunda desde la derecha) y el líder comunitario Demba Soumaré (derecha) en Sélibaby Felipe Dana - AP

Entre los posibles pasajeros de la región estaba Issa Diakhité. Su padre, Sabara Diakhité, dijo que había aceptado la muerte de su hijo, pero otros familiares vivían en la negación, lo que les impedía hacer el duelo adecuadamente.

“¿Cómo hacer que su madre lo entienda?”, preguntó Diakhité. “¿Cómo hacer que sus hermanos lo entiendan? ¿Cómo puede alguien entenderlo?”.

Deitos escuchó y explicó cómo funcionaba el ADN. El investigador se puso un barbijo y guantes de látex antes de tomar con suavidad una muestra del interior de las mejillas del hombre para obtener las células necesarias para una comparación de ADN.

El padre le agradeció haber venido desde tan lejos, desde Brasil. Era raro que los funcionarios locales visitaran, dijo, y más aún los extranjeros.

Pocas personas estaban tan preparadas como Kadiatou Gassama para la confirmación de lo peor.

Nos reunimos con ella en Nuakchot, la capital de Mauritania. Kadiatou dijo que sabía que su esposo, Souleimane Gassama, estaba en el bote. Había hablado con él horas antes de embarcar. El suyo era uno de los documentos de identidad que la policía recuperó entre los restos.

Alexandre Deitos toma muestras de ADN a Kouna Cissé para determinar si su hijo, Sidy, estaba entre los migrantes hallados muertos en un bote frente a la costa norte de Brasil, en Sélibaby Felipe Dana - AP

Sin un funeral ni un certificado de defunción, Kadiatou contó que ella y sus seis hijos tuvieron dificultades para inscribirlos en exámenes escolares, obtener su permiso de residencia o solicitar beneficios. Miles de familiares de migrantes desaparecidos, especialmente esposas, se encuentran en un limbo legal que complica su capacidad para volver a casarse, heredar la propiedad de su esposo o incluso acceder a cuentas bancarias.

Kadiatou, una inmigrante de la República Democrática del Congo, dijo que vive con miedo de ser deportada y separada de sus seis hijos. Un acuerdo entre Mauritania y la Unión Europea para frenar la migración llevó a una ofensiva contra inmigrantes como ella. Sin su esposo, dijo, se siente expuesta.

Durante años, contó, intentó convencerlo de abandonar su sueño de migrar a Europa. Incluso lo amenazó con divorciarse si emprendía el viaje peligroso. Él aceptó que el trayecto sería peligroso y lo llamó “el camino de la muerte”. Aun así, le dijo a su esposa que valía la pena el riesgo: varios amigos habían llegado a Europa y enviaban remesas a sus familias.

Le dijo que el viaje no debería durar más de tres días.

La mañana en que se fue, con nada más que una mochila, le pidió perdón a su esposa. Tras unos días sin noticias de su marido, Kadiatou empezó a ponerse nerviosa. Su preocupación aumentaba con cada día que pasaba. Llamó al traficante —su esposo le había dejado el número—, pero cada vez él daba una excusa distinta.

Alexandre Deitos traslada un maletín con las muestras de ADN recolectadas de familiares de migrantes desaparecidos en Hassi Bagara, Felipe Dana - AP

Se unió a un grupo de WhatsApp creado por familiares de migrantes que habían desaparecido en viajes de ese tipo.

Encontró a otros preguntando qué había pasado con la embarcación de su esposo:

“¿Llegó tu hermano?”

“No”.

“¿Llegó tu padre?”

“No”.

Tres meses después, alguien compartió un artículo sobre un bote mauritano que apareció en Brasil. No había sobrevivientes. Kadiatou sintió un impulso repentino de vomitar.

A los pocos días, un activista la puso en contacto conmigo. Le dije que las autoridades brasileñas habían encontrado el documento de identidad y el teléfono de su esposo.

Le compartí algunas fotos tomadas de la ropa de las víctimas, y ella reconoció un par de bóxers. Estaba ansiosa por proporcionar muestras de ADN para confirmar sus peores temores.

Mientras Deitos tomaba muestras de las mejillas de los niños, los chicos y chicas se reían. Su madre dijo que les costaba reconocer el destino de su padre. Su hijo menor le dice a la gente que su padre estaba en Francia. Una hija cree que es un náufrago en una isla.

“Hasta que encontremos su cuerpo”, dijo ella, “hasta que veamos a Souleimane en un ataúd, no pueden aceptar que está muerto”.

La noticia se difundió y creció el número de familias que ofrecieron muestras de ADN. También aumentó la lista de posibles pasajeros del bote. Para nuestros últimos días en Mauritania, teníamos una lista de 42 hombres que podrían haber abordado la embarcación.

Alexandre Deitos toma una muestra de ADN a Bamby mientras permanece sentada en el regazo de su madre, Hawa Cissé, en Tachott Felipe Dana - AP

Cuando llegamos a Sélibaby, en el sur de Mauritania, decenas de familiares se presentaron sin aviso en nuestro hotel, ansiosos por ayudar y por obtener información.

Entre la multitud estaba Kouna Cissé. Decidido a llegar hasta nosotros, Cissé se coló por la frontera cerrada desde Mali con ayuda de su comunidad, que aportó dinero para pagar sus viajes. Estaba desesperado por noticias de su hijo, Sidy, quien sostenía a sus padres, a sus hermanos, a su esposa y a tres hijos.

Antes de reunirse con Cissé y otros familiares en una sala de conferencias del hotel, Deitos había extendido fotografías sobre una mesa que el investigador pensaba que podrían ayudar a identificar a las víctimas. Entre imágenes de remeras sucias y pantalones rasgados había una radiografía que las autoridades brasileñas habían tomado del tobillo reparado quirúrgicamente de un hombre. La radiografía revelaba que la articulación estaba unida por tres tornillos.

Mientras los ojos de Cissé recorrían las fotos, se detuvieron en seco en la radiografía.

“Es el pie de mi hijo”, dijo.

Cuando era joven, contó el padre, su hijo se lo había roto en un accidente de moto.

Deitos se prepara para recolectar muestras de ADN de Bambi Cissé y sus nietos en Sélibaby Felipe Dana - AP

Familiares le enviaron una fotografía de una radiografía tomada en el hospital, y Deitos comparó ambas imágenes lado a lado en su computadora. Los tornillos y sus posiciones parecían casi idénticos. Deitos dijo que su equipo en Brasil tendría que confirmar la coincidencia, pero Cissé ya había visto suficiente.

“Es doloroso”, reconoció Cissé. “Pero desde hace casi tres años no tenía la certeza de la muerte de mi hijo. No dormí bien. No comí bien. No estoy a gusto conmigo mismo. Me preocupo todo el tiempo”.

“Cuando me acueste esta noche”, añadió, “dormiré mejor”.

En el pueblo de Tachott, en el sur de Mauritania, tantos familiares hicieron fila para compartir su ADN que Deitos necesitó un segundo día para recolectar todas las muestras.

Entre quienes proporcionaron ADN estaba el padre de Hademou Sokhona, que tenía 20 años cuando desapareció. Había pocas dudas de que Sokhona había estado en el bote. La policía brasileña recuperó un teléfono que rápidamente vincularon con él. En el dispositivo también había un video corto que él había grabado unas dos semanas después de haber salido de Mauritania.

En el video, Sokhona se ve demacrado y exhausto, obligado a cubrirse la cabeza del sol implacable con una remera. No dice nada mientras su teléfono recorre el resto de la embarcación, ofreciendo vistas de al menos otros seis hombres, también apenas con vida.

Antes de tomar el ADN del padre, Deitos le entregó una captura de pantalla del video que mostraba a Sokhona mirando directamente a la cámara.

Durante varios segundos, el padre, Boubou Sokhona, no dijo nada mientras miraba la imagen.

Era su hijo.

“Que la paz esté sobre sus almas”, dijo el padre.

Tras 10 días en Mauritania, Deitos voló de regreso a Brasil con las muestras de ADN de 85 personas de 29 familias. Los resultados llegaron a mediados de octubre.

El investigador se prepara para tomar muestras de ADN de familiares de migrantes desaparecidos bajo la mirada de otros pobladores en Tachott Felipe Dana - AP

De los nueve migrantes cuyos cuerpos fueron hallados en el bote, seis fueron identificados, una cifra mucho mayor de lo que Deitos esperaba.

Ahora Deitos tenía que decirles a los familiares la dura verdad. Después del trabajo íntimo, cara a cara, de tomar muestras de ADN, la confirmación de las muertes llegaría a distancia, por videoconferencia.

Todas las llamadas comenzaban con Deitos agradeciéndoles su cooperación y terminaban con la noticia de que se colocaría una placa con el nombre de su familiar en un cementerio de Belém, Brasil, donde los restos habían sido enterrados.

Llamada tras llamada, Deitos se apegó a los hechos y observó en silencio mientras los seres queridos procesaban la noticia.

Cada llamada fue única y requirió planificación. La falta de señal en muchos hogares significaba que algunos tenían que viajar al pueblo más cercano para conectarse. En un caso, familiares se unieron desde dos continentes distintos: una madre desde Mauritania y un hermano desde España. Algunos rompieron en llanto; otros solo suspiraron. Todos se sintieron aliviados de que su pesadilla de dos años de dudas hubiera terminado.

Deitos toma una muestra de ADN a Oumou Keita, madre del migrante desaparecido Sabará Diakhité, ante la mirada de vecinos en Hassi Bagara Felipe Dana - AP

Eran momentos como esos, dijo, los que lo habían mantenido en marcha.

Cuando Deitos le dijo a Kadiatou Gassama que los restos de su esposo estaban entre los encontrados en el bote, ella se recostó y se cubrió la cara con las manos.

“Alhamdullilah”, dijo, sollozando. “Alhamdullilah”. Gracias a Dios.

Recobró el aliento y dijo que le alegraba saber que obtendría un certificado de defunción. Eso ayudaría a sus hijos a aceptar la muerte de su padre y posiblemente con asuntos migratorios. También le agradeció a Deitos por darle una sensación de paz que no había anticipado.

Los resultados significaban que su esposo, Souleimane, estuvo entre los últimos sobrevivientes, que había luchado por volver con su familia.

“Gracias por aclarar que mi guerrero lo hizo todo”, comentó. “Llegó hasta el final”.