El misterioso caso del auto de una mujer fallecida: una urna con cenizas, un choque y un poder falso que derivó en un escándalo

MENDOZA.- Un siniestro vial en el que estuvo involucrado el automóvil de una mujer fallecida destapó un escándalo en la provincia cuyana. El accidente, ocurrido días atrás, alertó al hijo de la propietaria cuando vio por televisión las imágenes de un choque provocado por un joven conductor alcoholizado. En ese momento comprendió que algo no estaba bien. El vehículo de su madre permanecía en una playa de secuestros desde 2022, por lo que comenzó a sospechar que había sido retirado con documentación adulterada y decidió actuar. A partir de allí, las sospechas dejaron de centrarse únicamente en el conductor y alcanzaron a distintas dependencias oficiales, mientras comenzaba a quedar al descubierto una presunta maniobra que hoy deriva en una investigación penal por estafas y en sumarios administrativos.

Según trascendió en medios locales, el impacto por el hallazgo fue tal que, cuando periodistas fueron a entrevistarlo a su vivienda, les mostró la urna con las cenizas de su madre. El hombre buscaba demostrar que la mujer había fallecido y que, por lo tanto, no podía haber autorizado ningún trámite relacionado con el automóvil.

La imagen de la urna contrastaba con las del Chevrolet Corsa destrozado tras el choque. Hasta ese momento, el hijo de la propietaria creía que el vehículo continuaba bajo custodia en una playa de secuestros, a la espera de completar los trámites sucesorios para recuperarlo.

El choque del Chevrolet Corsa ocurrió la mañana del 30 de julio en el transitado Acceso Sur, a la altura de Guaymallén, y dejó al descubierto que el vehículo había sido retirado de una playa municipal de secuestros mediante un poder notarial presuntamente falso. La maniobra es investigada por la división de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza para determinar responsabilidades.

El auto era conducido por Lucas Germán Segura, de 34 años, quien tras el siniestro fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces por encima del límite permitido para conducir en la provincia. Por ese motivo quedó aprehendido en el lugar. Al mismo tiempo comenzaron a conocerse las irregularidades vinculadas con la documentación que le permitía circular, luego de que el hijo de la mujer fallecida advirtiera a las autoridades sobre la situación legal del vehículo.

El vehículo permanecía secuestrado desde 2022 y su aparición en un accidente destapó una investigación por presunta falsificación documental Gentileza

Presentada la denuncia, se inició una investigación administrativa y luego judicial. Así se determinó que el automóvil había sido retirado de la playa municipal de secuestros de la Ciudad de Mendoza más de un año atrás mediante un supuesto poder notarial que, de acuerdo con un informe preliminar del Colegio Notarial de Mendoza, presenta numerosos indicios de falsificación.

Desde ese organismo indicaron que la documentación utilizada no se corresponde con un instrumento notarial válido, ya que presenta distintas irregularidades: la presunta falsificación de la firma de una escribana, la adulteración del código QR utilizado para verificar la autenticidad del documento y el uso indebido de una legalización notarial existente, pero vinculada a otro trámite.

En ese contexto, se detectó el uso de la firma de la escribana Lorena Barzola sin su consentimiento, ya que figuraba en la autorización presentada para retirar el vehículo de la playa de secuestro. Por ese motivo, la profesional decidió realizar una denuncia penal.

Según la presentación de Barzola, el documento original habría sido alterado para conservar la firma auténtica y reemplazar el contenido por otro que autorizaba la entrega del automóvil. Además, advirtió que su firma habría sido utilizada posteriormente en otros trámites. Durante la investigación también se detectaron irregularidades e inconsistencias en el formato del supuesto instrumento notarial, tanto en la ubicación de las firmas como en la estructura general del documento presentado como válido.

En la denuncia inicial, el hijo de la propietaria sostuvo que el Corsa nunca debió abandonar la playa de secuestro y que jamás autorizó su retiro, ya que esperaba el avance de los trámites sucesorios para recuperarlo. A partir de esa presentación comenzó a reconstruirse el recorrido administrativo que permitió la salida del vehículo y se profundizará la investigación sobre todas las personas que pudieron haber participado de la maniobra, además de determinar si existió connivencia para concretar la entrega.

Frente al malestar generado por el caso, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, ordenó una investigación administrativa que incluye el sumario de cuatro personas de la comuna, entre ellas la titular de Remates Judiciales, Mariela Spaltro; un abogado del área y personal de la playa de secuestro.

“Se ha dado intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos por el delito de estafa genérica. La causa se encuentra a cargo de la fiscal Mariana Pedot y permanecerá, por el momento, bajo secreto de sumario, situación que continuará hasta tanto avance la investigación. Ello se debe a que continúa la producción de pruebas para determinar de manera fehaciente lo ocurrido”, informaron en las últimas horas desde la Justicia provincial.