El nuevo examen de residencias médicas en la provincia de Buenos Aires: videovigilancia y cambios en la evaluación

La Provincia de Buenos Aires realizará el 18 y 19 de este mes el examen para el ingreso a las residencias del equipo de salud, con un esquema propio y un gran operativo de seguridad. Según pudo saber este medio, 7.382 aspirantes competirán por 2.400 vacantes en hospitales y centros de salud bonaerenses. La convocatoria es una de las más grandes del país y tendrá una modalidad de evaluación distinta a la que solía tener el antiguo sistema.

Esta será, además, la primera vez que la Provincia organiza el proceso de manera completamente independiente, luego de los cambios impulsados a nivel nacional. Durante años, los aspirantes rendían el Examen Único y participaban de un concurso unificado que permitía competir por cargos de centros médicos de gestión nacional, bonaerense o porteña a través de una sola evaluación. Sin embargo, la decisión del gobierno nacional de desarticular ese esquema obligó a las jurisdicciones a desarrollar sus propios concursos y sistemas de evaluación.

La Plata concentrará la mayor parte de los postulantes que rendirán para ingresar al sistema de residencias fabian-marelli-11419

“Estamos trabajando mucho en la logística y la organización porque lo estamos haciendo como jurisdicción, solos. Nación desarmó el Examen Único y el concurso unificado”, señaló a este medio Leticia Ceriani, subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud bonaerense. Según explicó, el cambio no solo impacta sobre las provincias, sino también sobre los propios postulantes. Antes, una persona rendía un único examen y luego podía elegir a dónde adjudicar un cargo. “Con el concurso unificado, un médico podía rendir una sola vez y después optar por una residencia en Provincia, Ciudad o Nación. Ahora tiene que estudiar para distintos exámenes y rendir en cada jurisdicción por separado”, indicó.

El operativo incluirá controles de identidad, cámaras de vigilancia y restricciones sobre dispositivos electrónicos fabian-marelli-11419

Ceriani consideró que la fragmentación del sistema genera dificultades adicionales. “A pesar de la alegría de tener tantos postulantes y de que tantas personas hayan elegido la provincia para rendir el examen, creemos que no es una buena noticia que no exista una coordinación nacional de un proceso tan importante como es el ingreso de residentes al sistema de salud”, afirmó.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación justificaron la descentralización del sistema en la necesidad de que cada jurisdicción pueda definir sus propios criterios de selección y formar los especialistas que requiere según sus necesidades sanitarias. Tras las irregularidades detectadas en el Examen Único 2025, el ministro Mario Lugones acordó con las provincias que, desde 2026, cada una organice su propio concurso. “La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población”, sostuvo entonces el funcionario.

Medicina volvió a ser la especialidad con mayor cantidad de inscriptos, seguida por Psicología y Enfermería fabian-marelli-11419

En la práctica, quienes rindan el examen bonaerense solo podrán competir por cargos dentro del sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires. Esa es una de las diferencias centrales respecto del modelo anterior.

Más de 7.300 aspirantes

Los números muestran un crecimiento exponencial. De acuerdo con la información del Ministerio de Salud provincial, se inscribieron 7382 personas. La carrera de Medicina concentra la enorme mayoría de los postulantes, con 5223 inscriptos. Le siguen Psicología, con 411; Enfermería, con 360; Trabajo Social, con 239, y Obstetricia, con 225.

El nuevo esquema incorpora el promedio de la carrera universitaria en la confección del orden de mérito FABIAN MARELLI

Las evaluaciones se realizarán el 18 y 19 de junio en cuatro ciudades de la provincia: La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino. En la primera jornada se presentarán 5124 personas y en la segunda, 2258. La Plata será el principal centro operativo. Allí rendirán 4398 aspirantes el 18 de junio y otros 1941 al día siguiente. En total, más del 85% de los postulantes pasarán por la capital bonaerense.

Otra de las novedades es el nuevo criterio para elaborar el ranking de aspirantes. El reglamento 2026 establece que la nota final surgirá de la suma de la calificación obtenida en el examen y el promedio de la carrera universitaria dividido por dos. De esta manera, el desempeño académico previo tendrá un peso específico dentro del orden de mérito definitivo. Las autoridades consideran que este mecanismo permite contemplar tanto el rendimiento en una instancia puntual de evaluación como la trayectoria formativa desarrollada durante los años de carrera.

Supervisores y videovigilancia

La organización del examen estará atravesada por un amplio dispositivo de control y fiscalización pensado para minimizar irregularidades. Más de 1000 personas participarán del operativo, entre coordinadores, orientadores, supervisores y personal encargado de controlar el desarrollo de las pruebas. Además, las sedes con mayor cantidad de aspirantes contarán con sistemas de videovigilancia mediante circuitos cerrados de cámaras.

La jornada comenzará a las 7.30 de la mañana. Cada postulante deberá acreditar su identidad mediante el escaneo del DNI. Una vez completado ese paso, recibirá una pulsera identificatoria con un color y una numeración específica que indicará exactamente el sector y la fila donde deberá ubicarse.

Las medidas de seguridad continuarán dentro de los salones. Todos los aspirantes deberán guardar sus pertenencias en bolsas plásticas que serán precintadas antes del inicio del examen. Allí deberán quedar teléfonos celulares, relojes inteligentes, mochilas, bolsos y cualquier otro elemento personal.

Las evaluaciones se desarrollarán en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino con un despliegue logístico sin precedentes en la provincia FABIAN MARELLI

La organización entregará tanto los cuadernillos como las lapiceras que utilizarán los postulantes. Además, habrá cuatro versiones distintas de la evaluación.

Las reglas de conducta también serán estrictas. La manipulación de cualquier dispositivo electrónico estará terminantemente prohibida y, según el protocolo definido por la Provincia, ante una situación sospechosa no habrá advertencias previas: el examen será retirado automáticamente.

Las residencias disponibles

La oferta incluye residencias para médicos, psicólogos, enfermeros, obstétricos, trabajadores sociales, nutricionistas, kinesiólogos, odontólogos, farmacéuticos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, instrumentadores quirúrgicos, musicoterapeutas y otros integrantes del equipo de salud.

También habrá residencias posbásicas para quienes ya completaron una especialización inicial y buscan continuar su formación en áreas como cardiología, infectología, neonatología, hematología, neurología, nefrología, oncología, trasplante de órganos, cuidados paliativos o investigación en salud pública.