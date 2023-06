El obispo auxiliar de Córdoba pidió no destituir a un juez acusado de abuso sexual

escuchar

Una polémica se desató en Córdoba debido a que el obispo auxiliar de esa provincia, Ricardo Seirutti, envió varias cartas a la Justicia para que no destituya a un juez, Francisco Martín Flores, acusado de haber golpeado y abusado sexualmente de su exmujer. Hoy, un jury definirá si se decide destituirlo de su cargo para que pueda ser juzgado penalmente.

Seirutti, quien es el número dos del Arzobispado local, le escribió a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, al fiscal General y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ ) para pedir que no remuevan a Flores de su cargo.

“Conocemos al Dr. Flores, en tanto se trata de un magistrado que ejerce siempre su función en el marco de las virtudes cristianas y con el máximo respeto a los derechos humanos”, expresó en una de las misivas el religioso, de acuerdo a lo informado por el medio local El Doce.

Seirutti explicó las razones detrás de su pedido, dijo que Flores es padre de tres niños y que de perder su fuente laboral, quedaría comprometido el sustento económico de los menores.

“Tanto el Dr. Flores, como sus hijos y demás miembros de su familia, integran nuestra comunidad cristiana, sabemos de su integridad y honestidad. Que una eventual destitución afectaría notoriamente la posibilidad de poseer un trabajo digno, así como también los derechos de sus hijos, quienes verán en riesgo su subsistencia, entrando en juego también derechos enumerados por la Convención Internacional de Derechos del Niño”, había escrito el religioso.

La carta completa del obispo auxiliar de Córdoba

Es que si Flores llega a ser destituido, pero prueba su inocencia en la instancia penal, no podría volver a ocupar el cargo de juez y eso es lo que indica el religioso como preocupante.

Ante la llegada de una de las cartas, el fiscal General Juan Manuel Delgado le preguntó si la carta era en nombre del Arzobispado de Córdoba o a título personal, por ello, y conocidas públicamente las misivas, se originó una polémica y Seirutti prefirió emitir un comunicado para dar las explicaciones del caso.

“Yo la carta la hice personalmente, sin representar a nadie, ni a persona ni a institución” expresó y señaló que no quería inmiscuirse “en algo sobre lo que la Justicia tiene que proceder como legalmente corresponda” porque no le “concierne”. Y volvió a argumentar acerca del bienestar de los hijos de Flores.

En el comunicado, Seirutti afirmó que como fue a título personal, que no pidió la venia del monseñor Ángel Sixto Rossi ni de “las demás instancias del Arzobispado ni de la Iglesia de Córdoba” para enviarla. Además, aclaró que firmó las polémicas misivas con su sello de obispo auxiliar “por costumbre y por error”.

No obstante, parece representar a todo el Arzobispado cuando escribió: “Esta misiva no pretende interferir en la independencia de los poderes del Estado, sino solo hacerles llegar nuestra honda preocupación, y que, de existir, se puedan arbitrar las medidas a su alcance para evitar un mayor perjuicio del que la sola situación genera en contra del juez”.

El caso contra el juez

El juez Francisco Martín Flores, que se desempeña como magistrado de Primera Instancia del Juzgado Civil de 27° Nominación de Córdoba Capital, fue imputado en julio de 2020 por ser considerado supuesto autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas y amenazas calificadas contra su ex pareja.

La mujer denunció en 2018 que sufrió violencia de género, física, psicológica y económica durante los últimos 10 años de relación. Además, había pedido asistencia al Polo de la Mujer en noviembre de 2019 y, según informó El Doce, las pericias indicaban que Flores tenía “contundentes elementos en su contra”.

“Empezó con un control excesivo y en una discusión me agarró del cuello, ahorcándome. Esa fue la primera vez que me pegó. Me obligaba a mantener relaciones con él. Llegó a revisarme los genitales cuando volvía de algún lugar, diciéndome que él se daría cuenta si le había sido infiel”, consta en la denuncia de la víctima según pudo saber Perfil Córdoba.

El comunicado de prensa del obispo auxiliar de Córdoba

El abogado de Flores, José Cafferata Nores, explicó en una entrevista con La Nueva Mañana las razones por las que no debe ser destituido: “El pedido tiene como fundamento esencial que, si se lo destituye por la presunta comisión de delitos, se queda afuera del Poder Judicial. Si el juzgamiento de esos delitos por parte de un tribunal determina que es absuelto, no volverá y habrá perdido su trabajo para siempre”.

Con ese mismo argumento, unos diez jueces de Córdoba, y al igual que el obispo auxiliar, también enviaron cartas en las que pedían que no se lo destituya.

La carta a Rinaldi de Seirutti

Quien suscribe esta misiva, Ricardo O. Seirutti Garcia, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de la Provincia de Córdoba, hago llegar a Ud. y por su digno intermedio al resto de los Sres. Miembros del Jurado que Ud. preside. nuestra honda preocupación acerca del proceso de Jurado de Enjuiciamiento llevado a cabo en contra del Dr. Francisco Martín Flores, por parte de dicho órgano.

Conocemos al Dr. Flores, en tanto se trata de un Magistrado que ejerce siempre su función en el marco de las virtudes cristianas, y con el máximo respeto a los derechos humanos, todo lo cual nos lleva a pensar en la necesaria realización de un juicio penal en el que se respete su garantía de inocencia, a los fines de que se esclarezca la verdad de lo ocurrido respecto de los hechos que se le atribuyen en esa sede, vinculados íntimamente a los que se ventilan en el proceso llevado adelante por el Jurado de Enjuiciamiento.

No obstante, el proceso de Jurado de Enjuiciamiento, en este caso concreto, menoscaba la citada garantía, al privar al juez Flores de ser inocente hasta que una sentencia diga lo contrario, y sin que ese grado de inocencia pleno se vea afectado por ninguna otra circunstancia, como sería, la pérdida de su calidad de magistrado, hoy en discusión ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Tanto el Dr. Flores, como sus hijos y demás miembros de su familia, integran nuestra comunidad cristiana, sabemos de su integridad y honestidad. Que una eventual destitución afectaría notoriamente la posibilidad de poseer un trabajo digno, así como también los derechos de sus hijos, quienes verán en riesgo su subsistencia, entrando en juego también derechos enumerados por la Convención Internacional de Derechos del Niño.

Esta misiva no pretende interferir en la independencia de los poderes del Estado, sino solo hacerles llegar nuestra honda preocupación, y que, de existir, se puedan arbitrar las medidas a su alcance para evitar un mayor perjuicio del que la sola situación genera en contra del juez Flores y su familia, siempre claro está, que eso fuera jurídicamente posible y se hayan solicitado de acuerdo a las normas vigentes, tal como sabemos que ha efectivamente ocurrido.

Sabemos que el perjuicio a producirse si se lo destituye puede ser irreparable, y que existen medidas intermedias que se podrían adoptar, sin vulnerar derecho alguno, y evitando la producción de perjuicios irreparables, ya que, si en el juicio penal, el Dr. Flores resultara absuelto, entonces ya no podría recuperar el cargo que legítimamente ostenta. Mientras tanto, si resultara condenado, aún estaría abierta la posibilidad para que se lo destituya.

Sin otro particular, en Cristo y María Santísima, la saludamos atentamente, y por su intermedio al resto de los miembros del Jurado por Ud. presidido

Ricardo Orlando Seirutti

