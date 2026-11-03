El Papa llega con sol y temperaturas agradables: cómo estará el tiempo durante la visita de León XIV

La llegada del papa León XIV a la Argentina coincidirá con dos jornadas de buen tiempo en Buenos Aires. Tanto el domingo 8 como el lunes 9 de noviembre se esperan condiciones estables, con cielo despejado, temperaturas agradables y sin probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El domingo, día en que el pontífice arribará a la ciudad, se prevé una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Durante la mañana el cielo estará despejado, con unos 9 °C, mientras que por la tarde y la noche se mantendrá soleado, con temperaturas que alcanzarán los 21 °C. La probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada y el viento tendrá una intensidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En Claypole, donde el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione el lunes, las condiciones serán similares, aunque con registros algo más bajos. Para el domingo se pronostica una mínima de 7 °C y una máxima de 20 °C, también con cielo despejado y sin lluvias. El viento soplará entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

El lunes 9, día feriado nacional, continuará el buen tiempo. En la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 13 °C y una máxima de 23 °C, con cielo soleado durante la mañana y parcialmente despejado hacia la tarde y la noche. No se prevén precipitaciones y el viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con dirección predominante del sur.

En Claypole, en tanto, la temperatura oscilará entre los 12 °C y los 22 °C. También se espera una jornada sin lluvias, con cielo mayormente soleado y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El pronóstico disponible alcanza únicamente el domingo y el lunes, por lo que todavía no es posible anticipar con mayor certeza las condiciones meteorológicas para las actividades previstas en Córdoba y Luján durante los días siguientes. Sin embargo, no estarían previstas condiciones meteorológicas adversas.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay. Según el itinerario oficial difundido por el Vaticano, el vuelo partirá de Montevideo a las 15.30 y aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30.

Su primera actividad será una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, prevista para las 17. A las 17.20 tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 17.50, el encuentro con el presidente de la Nación.

La agenda continuará a las 18.30 en el Palacio Libertad, donde el Papa se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí pronunciará un discurso.

El lunes 9 será su primera jornada completa en el país. A las 9.15 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución. Más tarde, a las 11.30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Por la tarde, el pontífice mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), a las 16.10. Luego, a las 17.30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá con la celebración de vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, prevista para las 18.45 en la Catedral Metropolitana. A las 19.45 compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

La visita continuará el martes 10 de noviembre con un viaje a Córdoba. El vuelo partirá de Aeroparque a las 7.30 y llegará a las 9. La actividad principal será una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. La máxima prevista para ese día la capital cordobesa podría superar los 27°.

Por la tarde, a las 15.15, León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego regresará a Buenos Aires, donde está previsto que arribe a las 18.10. A las 20.15 participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 será la última jornada del Papa en la Argentina. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y, a las 10, celebrará una misa en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Los modelos meteorológicos indican que la máxima podría llegar hasta los 23 °C en la ciudad bonaerense.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira por América Latina.