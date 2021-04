El pedido de un director de colegio a los padres: “no se resignen”

“No sean indiferentes. No se resignen a estas medidas”, fue el pedido del director general del Colegio Los Robles de Pilar (Buenos Aires), José Lucas Ordoñez, a los padres a través de un video que la institución publicó en las redes sociales por la suspensión de las clases presenciales decretada por el presidente Alberto Fernández para contener la segunda ola de coronavirus. Para el directivo, la medida generó “asombro, enojo y desconcierto” y solo provocará el efecto contrario al deseado: incrementar los encuentros sociales.

“Los invito a ustedes como padres a que se movilicen, a que se unan, a que no sean indiferentes, a que no se resignen a estas medidas. Sus hijos, por su salud psíquica, emotiva e intelectual necesitan volver al colegio. Estas medidas no pueden continuar. Por eso los invito a unirse entre ustedes, a que se sienta el descontento para que se dé marcha atrás con esta medida”, pide Ordoñez en el comunicado de la cuenta de Instagram del colegio.

“Van a lograr lo opuesto a lo que se quiere conseguir con esta medida”, dice Ordoñez a LA NACION, ya que considera que con esta medida se fomentarán aún más los encuentros sociales que son los que el Gobierno quiere evitar. Para el director el “mejor lugar” donde pueden estar los chicos y “con todos los cuidados” es la escuela.

“Los padres están muy enojados”, explica. Considera que “es una medida difícil de entender”. En esta línea, explica que durante los dos meses de clases presenciales, en los 2000 alumnos que tiene la institución entre sus dos sedes, una en la Capital Federal y otra en Pilar, no registraron “ni un solo caso de Covid-19 positivo por contagio en los establecimientos”. Y agregó: “Si alguien se contagió, lo hizo afuera, pero no en el colegio”.

A su vez, Ordoñez está preocupado por “la salud psíquica” de los alumnos. Según el directivo, el colegio ya registra muchos casos de chicos y adolescentes con tratamientos psicológicos que antes no requerían.

Sobre los docentes, el director señaló que ellos también quieren continuar con la presencialidad. “Muchos docentes van a venir al colegio a conectarse desde acá para tomar las clases. Una escuela con docentes y sin alumnos”, dice.

Desde la institución presentaron un recurso de amparo ante la justicia para resolver “cuanto antes” la cuestión. Por eso Ordoñez no pierde la esperanza de que la situación cambie e ironiza: “Esta medida produjo un milagro: que los adolescentes pidan que no cierren las escuelas”.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy el amparo ante la Corte Suprema de Justicia para impedir la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, que dispuso el presidente Alberto Fernández hasta el 30 de abril. Para la administración de Larreta, la decisión del Presidente no está basada en datos empíricos.

