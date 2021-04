Cierre de escuelas: las estadísticas refutan la decisión del Presidente

Con ruido interno dentro del Gobierno y sin consultar al jefe de gobierno porteño, el Presidente anunció la suspensión de las clases presenciales en el AMBA desde el 19 hasta el 30 de abril para frenar la suba de contagios de Covid-19. Durante su mensaje, Alberto Fernández no mostró números que avalaran esa medida. Tal vez porque ningún índice justificaría la costosa decisión.

Las estadísticas oficiales reflejan que la incidencia de la presencialidad en los contagios de Covid-19 es baja. Según el Ministerio de Educación de la Nación, hasta el 5 de abril, solo el 0,12% de los estudiantes matriculados en 2021 contrajo coronavirus, mientras que el 0,79% del personal docente y no docente dio positivo. Los datos surgen del sistema de monitoreo de Covid-19 en las escuelas, donde se analizaron 5926 establecimientos educativos, a los que asisten un total de 1.429.190 estudiantes matriculados y 214.850 docentes y no docentes.

La medida tomó por sorpresa a los ciudadanos y a varios funcionarios del gabinete nacional. El mismo Fernández admitió que la decisión generó opiniones divididas en su equipo. Reconoció también que no había dialogado con Horacio Rodríguez Larreta sobre el tema. “Esta medida no la consensué, la tomé yo y me hago cargo yo”.

Con la polémica ya instalada, el mandatario enumeró algunas de las razones que lo llevaron a tomar la determinación. “Los chicos se intercambian los barbijos y las madres se agolpan en las puertas de los colegios”, buscó justificar.

Diferencias en el Gobierno

Pocas horas antes del inesperado anuncio, Nicolas Trotta había defendido la presencialidad en las aulas. “No podemos comenzar las restricciones cerrando las escuelas. Si tiene que haber una disminución de la presencialidad para restringir la circulación de personas, no debería implicar la suspensión absoluta de las clases en las aulas como primera medida”, había planteado el funcionario.

Por la mañana, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, tampoco parecía alineada a la idea presidencial. “Solo salgamos a trabajar, a realizar actividades indispensables, y a llevar a los chicos a la escuela”, pedía a la ciudadanía.

Escuelas porteñas

Las cifras de la Ciudad coinciden con las nacionales: entre el 17 de marzo y el 12 de abril, los casos acumulados de Covid-19 configuraron el 0,71% del total de asistentes a las instituciones educativas. Y las burbujas aisladas representaron el 2,1% de las totales.

En este sentido, Horacio Rodríguez Larreta cuestionó hoy en conferencia de prensa la decisión unilateral de suspender las clases presenciales y anticipó que presentarán un amparo ante la Corte Suprema para evitar el cierre de las escuelas.

