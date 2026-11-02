El premio científico que lleva el nombre de Einstein desembarca por primera vez en Sudamérica y lo hace en la universidad más antigua del país

CÓRDOBA.- Por primera vez llega a Sudamérica el Premio Mundial de Ciencias Albert Einstein, otorgado por el Consejo Cultural Mundial, una organización dedicada a promover el avance y la difusión del conocimiento y a construir puentes entre las instituciones académicas de todo el planeta. La sede elegida es la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el premio lo recibió la paleoantropóloga Katerina Harvati por sus contribuciones fundamentales sobre el origen de la humanidad. En paralelo, la UNC otorgará un reconocimiento especial a 12 científicos cordobeses.

Las ceremonias se realizan este lunes y martes. Harvati —a quien la UNC le otorgó el título de doctora honoris causa— es una científica de origen griego, especializada en la evolución humana moderna. Fue de las primeras en aplicar la morfometría geométrica 3D al registro fósil humano, un método que ahora es de uso habitual. Su trabajo no solo aportó nuevas evidencias sobre los orígenes humanos modernos en el norte de África y su temprana dispersión hacia el sur de Europa, sino que también permitió evaluar si los neandertales constituían una especie distinta o formaban parte del Homo sapiens.

Estudió en la City University of New York, donde fue docente; y actualmente dirige el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania). En 2021, recibió el Premio Gottfried Wilhelm Leibniz, el mayor galardón de investigación en Alemania y un año después fue sumada a la Academia Nacional de Ciencias de Alemania Leopoldina. En 2023, obtuvo el Premio de la Investigación del Foro de Arqueología en Shanghai. Integra la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias y es editora en jefe de la revista PaleoAnthropology.

La UNC decidió, en paralelo, reconocer a una docena de científicos cordobeses, grupo que incluye a algunos de vasta trayectoria como a más jóvenes. “Sus aportes no solo han expandido las fronteras del conocimiento en diversas disciplinas, sino que también demuestran un profundo compromiso con el bienestar social y la formación de nuevas generaciones”, señalan los fundamentos de la resolución.

Los elegidos

Sandra Díaz

Doctora en Ciencias Biológicas y profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Es investigadora superior del Conicet en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la UNC y Conicet. Su área es la ecología. Investiga la biodiversidad y el impacto de los caracteres funcionales de las plantas en los ecosistemas.

Sandra Díaz

Lideró la creación de TRY, la base de datos global de plantas más grande del mundo, que redefinió la comprensión de la diversidad vegetal. Figura clave en la política ambiental global. El año pasado recibió el Premio Tyler al “Logro Ambiental”, uno de los reconocimientos más importantes en el área, que se conoce como el Nobel del Medio Ambiente.

Gabriel Rabinovich

Realizó su licenciatura en Bioquímica y su doctorado en Ciencias Químicas en la UNC. Es investigador superior del Conicet en el Instituto de Biología y Medicina Experimental en Buenos Aires. Trabaja en la glicoinmunología y el cáncer. Estudia la regulación del sistema inmune en tumores e inflamación.

Gabriel Rabinovich.

Demostró el papel de las galectinas en el escape tumoral, lo que permitió el desarrollo de nuevas inmunoterapias para el cáncer y las enfermedades autoinmunes.

Fundó en la Argentina la empresa Galtec para transferir sus hallazgos científicos a la clínica. Destaca por su compromiso en la formación de jóvenes investigadores.

Gustavo Rivas

Egresado y actual profesor titular plenario de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC. Investigador superior del Conicet. Su área es la química analítica y electroquímica. Especializado en el desarrollo de biosensores.

Es pionero en genosensores y nanobiosensores en la región. Utiliza materiales nanoestructurados para diagnósticos de salud y monitoreo ambiental. Tiene liderazgo internacional como editor de revistas de primer nivel y en su rol como nominador para el Premio Nobel de Química en múltiples ocasiones.

Guillermo Ordoñez

Obtuvo su licenciatura en Economía en la UNC y mantiene un vínculo sólido con la comunidad académica local. Es profesor en la Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos). Se especializa en macroeconomía y finanzas. Investiga crisis financieras, deuda soberana y sistemas bancarios.

Desarrolló marcos teóricos sobre cómo las asimetrías de información amplifican las crisis económicas, con influencia en políticas de regulación global. Es asesor de la Reserva Federal de Estados Unidos y de bancos centrales de América Latina. Ha dirigido más de 40 tesis doctorales.

Entre los jóvenes investigadores, la UNC distinguirá a Ezequiel Simeoni, ingeniero biomédico, trabaja en la Universidad Nacional de Río Tercero. Se especializa en neuroingeniería (interfaces cerebro-computadora no invasivas). Trabajó directamente con asociaciones de pacientes (ELA, Parkinson) para diseñar soluciones tecnológicas con impacto social.

También figura María Julia Lamberti, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto e investigadora adjunta de Conicet en el Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud. Su área es la biología tumoral e inmunología. Se enfoca en los mecanismos de evasión del sistema inmune en el melanoma. Lidera proyectos de extensión como “Piel en Alerta” para prevención de salud en sectores vulnerables en su ciudad y promueve la equidad de género en la ciencia.

Otro distinguido es Miguel Sofo Haro, egresado de Ingeniería Electrónica de la UNC, investigador del Conicet y de la Comisión Nacional de Energía Atómica; trabaja en el Reactor Nuclear RA0 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Especializado en sensores de partículas para física experimental, lideró la tecnología Skipper-CCD, un sensor que logró los mejores límites mundiales en la búsqueda de materia oscura liviana. Cuenta con tres patentes de detectores de radiación aplicables a medicina y seguridad. Colabora en el diseño de detectores para el Observatorio de Mundos Habitables de la NASA.

La egresada de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba, Fidela Azarian Rodríguez, es otra de las premiadas. Realizó su doctorado en Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Su especialidad es la teoría política y estudios de género, investiga activismos y derechos. Realizó la primera reconstrucción sistemática del movimiento travesti/trans como sujeto político en Argentina. Colabora con informes para el Fondo de Mujeres del Sur sobre el activismo LGBTIQ+ que han orientado las estrategias de organizaciones de la sociedad civil en América Latina.

Entre los estudiantes destacados se cuentan María Gracia Archilla (sigue Ingeniería Química en la UNC, se dedica a la ciencia de los materiales, hace investigación aplicada en esterificación a alta presión y temperatura, orientada al desarrollo de tecnologías industriales más sostenibles) y Tiago Herrador (licenciatura en Genética en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba; se especializa en genética y ciencia de datos aplicada a la agrotecnología y biomedicina).

En ese segmento también están Víctor Sández (estudiante de Astronomía y Física en la UNC; su área es la radioastronomía y la actividad eruptiva de la corona solar) y Martina Torres Criscuolo (sigue la licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica de Córdoba; colabora en proyectos de investigación sobre pensamiento crítico latinoamericano en conjunto con la UNC)