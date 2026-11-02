Puente Labruna: abren una nueva conexión vial y cambia la forma de circular en la zona de River y la Ciudad Universitaria

Quienes circulan habitualmente por la zona de Ciudad Universitaria, el estadio Monumental y el Parque de Innovación encontrarán desde hoy nuevos accesos y recorridos. El Gobierno porteño habilitó la última rampa prevista en la ampliación del Puente Labruna, una obra que modifica la circulación en uno de los principales corredores del norte de la ciudad.

Con la apertura de estas nuevas conexiones, los vehículos que circulan por la avenida Cantilo podrán acceder al puente para retomar hacia Lugones en sentido contrario o salir hacia Udaondo. Además, quienes egresan de Ciudad Universitaria contarán por primera vez con un acceso directo a la avenida Lugones.

La intervención completa un proyecto que, según la Ciudad, beneficiará a más de 350.000 personas que utilizan diariamente esta zona, donde conviven estudiantes, trabajadores, deportistas, vecinos y asistentes a espectáculos masivos.

La habilitación también incluye mejoras para peatones y ciclistas. Habrá una nueva pasarela peatonal de cuatro metros de ancho, 2,5 veces más amplia que la anterior, que conecta con la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte. En las próximas etapas del proyecto se sumará una ciclovía.

“La obra cambia por completo la movilidad de la zona”, sostuvo el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua. Según el funcionario, los nuevos accesos permitirán ordenar los movimientos vehiculares y facilitar la llegada tanto al río como a los distintos centros de actividad ubicados en el área.

La nueva rampa habilita, por primera vez, una conexión directa entre Ciudad Universitaria y la avenida Lugones y completa la ampliación del Puente Labruna GCBA

El proyecto ya había dado un paso importante el 29 de mayo, cuando quedó inaugurada la ampliación del puente. A partir de esa intervención, la capacidad de cruce pasó a duplicarse gracias a la construcción de una nueva estructura paralela a la existente.

Actualmente, el puente cuenta con dos carriles por sentido. La nueva estructura canaliza la circulación hacia el Río de la Plata, mientras que el puente original quedó destinado al tránsito que se dirige hacia la avenida Del Libertador desde Ciudad Universitaria.

La zona experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años con el desarrollo del Parque de Innovación y la consolidación de múltiples polos educativos, deportivos y recreativos. Allí se sitúan la Ciudad Universitaria de la UBA, el estadio de River Plate, el CeNARD, la Universidad Torcuato Di Tella, la estación Ciudad Universitaria, el Club Ciudad, CUBA y el Parque de la Memoria, entre otros espacios.

Las próximas etapas de la obra contemplan la incorporación de una ciclovía de 2,40 metros de ancho, la ampliación de Campos Salles y trabajos de parquización y terminación en el entorno del puente.