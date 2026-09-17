El pronóstico del tiempo para este jueves 17 de septiembre en todo el país

En medio de una semana con bajas temperaturas pero días soleados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este jueves 17 de septiembre en todo el país y detalló cómo seguirán las condiciones de cara al fin de semana. Además, advirtió que no hay alertas por condiciones adversas en ninguna provincia del país.

Según el último parte del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el sistema de alta presión que se había mantenido el miércoles en territorio bonaerense virará en dirección al noroeste del país, con lo cual aparecerán temperaturas agradables en casi todo el territorio nacional, a excepción de la provincia de La Pampa, donde continuará el frío.

En la ciudad de Rosario y en Córdoba la temperatura máxima dará un salto exponencial y se ubicará en el orden de los 27°C. La franja central de la Argentina tendrá una jornada con cielo algo a parcialmente nublado.

La jornada transitará sin sobresaltos climáticos en el territorio nacional

En ese sentido, la región noroeste también tendrá una jornada nublada aunque con una fuerte presencia del sol. En tanto, en este sector del país no se avizoran precipitaciones ni chaparrones aislados.

El tiempo en el AMBA

Para este jueves, el SMN indicó que la mínima será de 12°C y la máxima de 22°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará despejado durante toda la jornada y se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Además, las probabilidades de lluvia son del 0%.

El clima estará muy agradable en la Ciudad

Para el viernes se prevé la misma temperatura máxima pero, en cambio, un leve descenso de la mínima. Se espera una jornada completamente soleada y de poca nubosidad hasta la noche, con vientos de hasta 20 kilómetros por hora y una mínima que partirá desde los 11°C.

En la provincia de Buenos Aires, se espera una máxima de 20°C y una mínima de 9°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará despejado con un sostenido predominio del sol.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 24°C y 9°C en Catamarca; 23°C y 7°C en Chaco; 20°C y 5°C en Chubut; 23°C y 9°C en Córdoba; 23°C y 9°C en Corrientes; 20°C y 7°C en Entre Ríos; 26°C y 8°C en Formosa; 21°C y 5°C en Jujuy; 20°C y 1°C en La Pampa; 23°C y 7°C en La Rioja; y 20°C y 6°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 10°C en Misiones; 21°C y 3°C en Neuquén; 17°C y 2°C en Río Negro; 21°C y 5°C en Salta; 23°C y 5°C en San Juan; 22°C y 8°C en San Luis; 8°C y 1°C en Santa Cruz; 21°C y 8°C en Santa Fe; 26°C y 7°C en Santiago del Estero; 5°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 23°C y 7°C en Tucumán.