La semana en la que el invierno pierde poder: el pronóstico del tiempo, según Diego Angeli

Clima del lunes: sin frío, pero con poco sol

Para hoy se espera una jornada con poco sol y ligeramente inestable. La mañana mostrará cielo mayormente nublado, viento leve del noreste y mínima de 8ºC. La veleta rotará lentamente hacia el este, trayendo más humedad y nubosidad desde el río hasta dejarnos un cielo completamente nublado con nubarrones bajos que podrían depararnos algunas lloviznas intermitentes durante gran parte del día. Si bien el mercurio no contará con respaldo solar ni con descenso de aire caliente, se las arreglará para marcar 18ºC y seguir tomando distancia de las tardes frías de la semana pasada. Hacia la noche recobraremos la estabilidad, en un cierre con menos nubosidad, viento calmo y 14ºC.

Clima del martes: mañana de invierno, tarde de primavera

Para mañana se espera circulación suave de aire frío y seco desde el sur, lo suficiente para limpiar nuestro cielo y no interferir demasiado en la evolución térmica. La mañana presentaría cielo despejado, viento calmo o leve desde el sudoeste y mínima de 9ºC. Se espera que la poca nubosidad promueva una jornada de marcada amplitud térmica, con el mercurio recuperándose rápidamente para intentar un registro vespertino primaveral. Se prevé una tarde con mucho sol, con viento templado llegando de manera leve desde el oeste y una máxima de 22ºC que hará las delicias de los friolentos. La noche también tomará distancia de los últimos cierres frescos con una temperatura nocturna de 16ºC.

Ahora, estará más cálido el exterior: el momento ideal para salir Imagen generada con IA

Clima del miércoles: el invierno pierde poder

Seguirá el viento norte soplando desde el norte para que invierno desista antes del mediodía y nos entregue otra tarde de calor suave. Se estima un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado y mínima de 12ºC. El termómetro volverá a tener el viento de su lado, además de iniciar la cuenta desde mucho más arriba, lo que le permitirá volver a moldear una tarde semi primaveral, con cielo parcialmente cubierto y máxima de 23ºC. Cerrando el día se esperan 18ºC con algunas desmejoras tras un giro del viento al sudeste que podrían dejar una baja probabilidad de precipitaciones.

Clima del jueves: otra tarde de calor suave

Volverá el aire frío a surcar de manera muy suave el estuario en un amanecer con nubosidad alta, viento leve y con el mercurio en los 10ºC. A partir de media mañana se calmará el viento y se despejará el cielo para que el sol vuelva a empujar al termómetro y nos saque rápido del fresco matinal. Se espera una tarde con cielo mayormente limpio para que el termómetro vuelva a despertar la euforia de los friolentos entregando 23ºC que al sol y sin viento se sentirán primaverales. La noche podría presentar un poco más de viento, llegando más fresco llevando la temperatura nocturna a 15ºC.

Clima del viernes: la estufa sigue apagada

El viernes tendremos viento fresco que soplará de manera continua desde el río y eso desanimará un poco al mercurio. Se espera un amanecer con un delgado manto de nubosidad alta, viento moderado desde el este y mínima de 9ºC. Se esperan diferentes grados de nubosidad, alternando entre segmentos muy nubosos y otros tramos más soleados. El termómetro escalará hasta 19ºC ofreciendo otra tarde como para apagar la estufa por buenas cuotas de sol. La noche promete cielo algo nublado, con viento moderado desde el este y sin frío para los que quieran salir en un cierre con 17ºC.

Borrador del fin de semana: cómo será el clima el sábado y el domingo

El sábado recuperará el viento norte prometiendo una jornada sin frío, con una mínima de 11ºC y cielo parcialmente nublado. Se incrementarán las nubes hacia la tarde, se atenuará el viento y el termómetro llegaría hasta 20ºC. El domingo presentaría características similares con una máxima un poco más alta. No se estiman precipitaciones.

Empiezan los "calorcitos" Shutterstock

Eso es todo, amigos. Después de varias jornadas de frío intenso, el termómetro se recupera a valores más acordes a esta época, lo que prometerá volver a las mínimas de dos dígitos y máximas de más de 20ºC. Más allá de algunas franjas con ligera inestabilidad, no se vislumbran lluvias para esta semana y por lo que muestran los pronósticos a mediano plazo, las bajas temperaturas del jueves y viernes pasado parecen haber sido los últimos fríos de la temporada invernal.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli