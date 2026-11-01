El pronóstico del tiempo para este lunes 2 de noviembre en el AMBA: hay un 40% de probabilidad de lluvias aisladas a la madrugada y la máxima alcanza los 26°

La llegada del mes de noviembre está marcada por los fenómenos climatológicos. Es que la aparición de El Niño en el territorio nacional cambió la perspectiva de la primavera, una estación asociada a altas temperaturas y, por lo general, días soleados.

¿Llueve el lunes 2 de noviembre en el AMBA?

Las primeras horas del lunes 2 de noviembre estarán marcadas por una caída intermitente de agua. Según el SMN, habrá lluvias aisladas durante la madrugada con una temperatura de 16°, viento de hasta 12 kilómetros por hora proveniente del sur.

Pronóstico para el lunes 2 de noviembre

Con el correr de las horas, las precipitaciones se disiparán y darán paso a la salida del sol. El pronóstico marca un cielo parcialmente nublado, con 26°. En las últimas horas del día, las nubes ocuparán gran parte del firmamento y, en consecuencia, el termómetro descenderá a los 20°.

Así estará le tiempo el resto de la primera semana de noviembre

Si bien no se esperan tormentas para el resto de la semana, el cielo permanecerá nublado gran parte de las jornadas. En tanto, la máxima alcanzará los 25° y las mínimas estarán por arriba de 14°.

Día Temperatura Pronóstico Martes 3 noviembre 16 min - 22 max Nublado. Probabilidad de lluvias Miércoles 4 de noviembre 14 min - 24 max Mayormente nublado Jueves 5 de noviembre 14 min - 25 max Algo nublado Viernes 6 de noviembre 16 min - 25 max Algo nublado Sábado7 de noviembre 13 min - 23 max Parcialmente nublado

Qué es el fenómeno de El Niño

El Niño, fenómeno climático que calienta las aguas del Pacífico ecuatorial y altera el clima global, muestra un fortalecimiento. Expertos anticiparon en 2026 que el proceso lleva a un “Super Niño” de máxima intensidad, lo que amenaza al Litoral argentino con lluvias abundantes, olas de calor y tormentas severas entre octubre y febrero próximos.

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Su nombre, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), proviene de marineros y pescadores que notaron la corriente cálida y la baja de capturas cerca de Navidad, en alusión al niño Jesús. El fenómeno ocurre por el debilitamiento de los vientos alisios del este; su contraparte, La Niña, se da por el enfriamiento de aguas y vientos intensificados. Ambos se alternan cada dos a siete años, con etapas neutras de temperaturas normales.