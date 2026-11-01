Se aproxima un nuevo “pulso de inestabilidad” que provocará lluvias y tormentas, con “focos puntualmente fuertes” y temperaturas cercanas a los 26°C: las zonas afectadas

Un nuevo pulso de inestabilidad avanzará hacia el este del país y favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este domingo 1° de noviembre. El desmejoramiento podría comenzar antes de lo previsto inicialmente y se mantendrá como una posibilidad durante buena parte de la jornada, con fenómenos que podrían alcanzar mayor intensidad en sectores puntuales.

La primera parte de la mañana todavía podría ofrecer condiciones aprovechables para actividades al aire libre. Sin embargo, las precipitaciones podrían llegar hacia el mediodía o incluso un poco antes, por lo que esa ventana de mejor tiempo sería acotada. Luego se espera una alternancia entre lluvias, tormentas y mejoras temporarias.

Pronostico del tiempo

A qué hora podrían llegar las lluvias y tormentas al AMBA

Según Meteored, un nuevo “pulso de inestabilidad” se desplazará desde el centro y oeste del país hacia el este y condicionará el tiempo en el AMBA. Su avance provocará un aumento de la probabilidad de lluvias y tormentas durante este domingo, sin descartar “focos puntualmente fuertes”.

El momento de llegada de las precipitaciones es uno de los principales cambios que muestran las actualizaciones del pronóstico. Aunque el desmejoramiento se ubicaba inicialmente durante la tarde, las previsiones más recientes adelantan su ingreso al mediodía o a las horas previas en el ámbito metropolitano.

⚠️ Viernes 30 bajo #alerta por #tormentas localmente fuertes, en el norte y este bonaerense (incluye al #AMBA), Entre Ríos, sur y centro-este de Santa Fe.



⛈️ Hasta 50 mm acumulados, ocasional granizo, ráfagas y actividad eléctrica frecuente.



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Cuáles serán las zonas afectadas por el desmejoramiento

El AMBA, que comprende la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se encuentra dentro del área donde se espera un nuevo incremento de la inestabilidad. El cambio estará asociado al avance hacia el este del pulso proveniente del centro y oeste del territorio nacional.

Para el ámbito metropolitano, el pronóstico contempla lluvias y tormentas durante el resto del domingo, una vez que se produzca el desmejoramiento. Las precipitaciones podrían interrumpirse por momentos, con algunas mejoras temporarias dentro de la misma jornada.