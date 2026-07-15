El Reino Unido impondrá un toque de queda nocturno en redes sociales para adolescentes de 16 y 17 años

El gobierno británico anunció que introducirá un toque de queda nocturno predeterminado en las redes sociales para adolescentes de 16 y 17 años, en un nuevo paso de su estrategia para limitar los posibles efectos negativos de las plataformas digitales sobre la salud y el bienestar de los jóvenes.

La medida prevé que los usuarios de ese grupo etario no puedan acceder a las aplicaciones entre la medianoche y las 6 de la mañana, salvo que decidan modificar la configuración establecida por defecto.

Además, las plataformas deberán desactivar automáticamente herramientas pensadas para aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios, como la reproducción automática de videos o las funciones que fomentan el desplazamiento continuo de contenidos.

Según el gobierno británico, las restricciones buscan evitar un cambio brusco para quienes recuperarán el acceso a las redes sociales al cumplir 16 años, en el marco de la futura prohibición para menores de esa edad.

“Estas medidas serán fundamentales para ayudar a los jóvenes a dormir lo necesario, a centrarse en el colegio y la universidad, y a pasar más tiempo de calidad con la familia y los amigos”, afirmó la ministra de Tecnología, Liz Kendall.

Las nuevas disposiciones forman parte de un plan más amplio que el gobierno presentó el mes pasado y que contempla prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. La medida alcanzaría a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube y X, aunque dejaría fuera a servicios de mensajería como WhatsApp y Signal.

El primer paquete de normas será enviado al Parlamento británico antes de fin de año y, si es aprobado, entraría en vigor durante la primavera boreal de 2027.

Las autoridades sostienen que la decisión se apoya en los resultados de una prueba piloto en la que participaron más de 300 adolescentes y sus familias. Según el gobierno, las restricciones nocturnas redujeron significativamente el uso de redes sociales durante la madrugada y produjeron mejoras en el sueño, la concentración y el bienestar general.

Kanishka Narayan, ministro de Seguridad en Internet, rechazó las críticas de quienes consideran que los adolescentes simplemente desactivarán las restricciones.

“Más del 90% de los adolescentes nos dijeron que mantuvieron este tipo de configuraciones cuando algunas plataformas las introdujeron el año pasado”, afirmó en declaraciones a Sky News.

Sin embargo, la iniciativa despertó cuestionamientos tanto de la oposición política como de organizaciones de protección infantil.

Laura Trott, vocera de Educación del Partido Conservador, sostuvo que las medidas “no tienen sentido” porque los adolescentes podrán modificar fácilmente la configuración.

Desde la organización benéfica NSPCC consideraron que el plan puede generar mejoras, pero advirtieron que no alcanza para resolver los problemas asociados al diseño de las plataformas.

“A menos que se complementen con medidas adicionales y más contundentes, serán un parche que no aborda las características de diseño adictivo que están impulsando un alto tiempo de pantalla y socavando el bienestar de los niños”, afirmó su director ejecutivo, Chris Sherwood.

Rachel de Souza, comisionada para la Infancia en Inglaterra, calificó la propuesta como un “paso positivo” y señaló que muchos jóvenes quieren reducir el uso de redes sociales, aunque les resulta difícil hacerlo.

En las últimas semanas, además, Google y TikTok alcanzaron acuerdos extrajudiciales en Estados Unidos en una demanda presentada por un menor que acusó a las plataformas de haber perjudicado su salud mental.

Con información de Reuters y AP.