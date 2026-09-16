El sorprendente motivo por el que no ha habido huracanes en el Atlántico este año

WASHINGTON.― En los últimos 175 años de registros, solo hubo dos años que no presentaron huracanes en el océano Atlántico: 1907 y 1914. Y en aquellos años anteriores a los satélites, es posible que algunos huracanes hayan pasado inadvertidos en el registro histórico

¿Podría 2026 convertirse en un año sin huracanes? No está fuera de discusión, pero usando la historia como guía, las probabilidades son bajas. Las condiciones sin huracanes hasta ahora pueden estar dando un respiro a algunos residentes costeros en el Golfo y el este de Estados Unidos, pero también están alimentando la sequía en todo el Caribe.

Un fenómeno de El Niño que batió récords en el océano Pacífico ha creado vientos fuertes que han barrido el Atlántico, impidiendo que las tormentas crezcan. El aire seco, que coincide ocasionalmente con el polvo del desierto del Sahara en África, ha privado a las tormentas de la humedad que requieren para volverse más poderosas.

Pero un tercer factor limitante, vinculado a la tendencia de calentamiento del planeta, puede resultar una sorpresa y ser responsable de desplazar el pico de la temporada de huracanes hacia finales de año. En el Atlántico, la atmósfera ha estado más estable de lo normal.

La tendencia de calentamiento del planeta puede ser responsable de desplazar el pico de la temporada de huracanes hacia finales de año Aina Akamu - Aina Akamu

“En su nivel más básico, la estabilidad atmosférica es la tendencia del aire a querer subir o bajar”, dijo el especialista en huracanes Michael Lowry, quien la describió como uno de los seis ingredientes clave de la formación de huracanes identificados por el investigador de huracanes William Gray a finales de la década de 1960.

“Si algún factor está desequilibrado, puede torpedear la oleada habitual de actividad alrededor de su pico marcado en agosto, septiembre y octubre”, dijo Lowry.

El aumento de la estabilidad atmosférica en el Atlántico tropical puede estar conectado con un clima cambiante. Las temperaturas han estado aumentando a diferentes ritmos en la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera y en la que viven las personas.

A medida que el Atlántico tropical se ha calentado durante las últimas décadas, más agua se ha evaporado hacia la atmósfera. Las tormentas eléctricas actúan como ascensores, transportando ese calor y humedad adicionales hacia lo alto de la troposfera. Cuando la humedad se condensa en nubes, libera calor, ayudando a que la troposfera superior se caliente más rápido que el aire cercano al suelo.

Y eso importa para los huracanes.

Si la troposfera superior se calienta más rápido que el aire inferior, la atmósfera se vuelve más estable porque la diferencia de temperatura entre la atmósfera inferior y la superior se reduce. Eso hace que sea más difícil para el aire seguir subiendo y para las tormentas eléctricas organizarse en tormentas tropicales y huracanes.

Las condiciones sin huracanes hasta ahora pueden estar dando un respiro a algunos residentes costeros en el Golfo y el este de Estados Unidos Nathan Eagle - Honolulu Civil Beat

Desde el comienzo de la temporada de huracanes de este año, esa diferencia de temperatura atmosférica en el océano Atlántico tropical ha sido la segunda más pequeña registrada, con datos que se remontan a 1940.

Y, relacionado con esto, todavía no ha habido ningún huracán.

Pero este calentamiento atmosférico desigual también puede contribuir a “una especie de efecto látigo en la temporada de huracanes”, dijo Lowry.

Históricamente, el pico de la temporada de huracanes es el 10 de septiembre.

Pero si la troposfera superior tarda más en enfriarse cada otoño, Lowry dijo que podría estar contribuyendo a un pico retrasado de la temporada de huracanes.

“El pico relativo de la temporada de huracanes ha estado ocurriendo más tarde en promedio durante la última década”, dijo Lowry, compartiendo datos que mostraban cómo se estaba desplazando más hacia octubre y noviembre.

“La gran pregunta es si esto es un cambio a corto plazo o una tendencia a largo plazo que podría estar ligada a una mayor estabilidad”, dijo Lowry, añadiendo que todavía es un área activa de investigación.

La idea de que una mayor estabilidad atmosférica podría contribuir a menos huracanes en general no es nueva. La teoría fue investigada en artículos de investigación académica hace casi dos décadas y Lowry y otros investigadores la exploraron tras una pausa en la actividad de huracanes durante 2024.

El meteorólogo Andy Hazelton describió la tendencia de estabilidad como “un problema que se ha vuelto más evidente desde alrededor de 2010”, compartiendo una visión similar a la de Lowry de que está vinculada a temporadas de huracanes que presentan más actividad al final de la temporada que al principio.

“Si este es un cambio robusto a lo largo del tiempo, podría tener implicaciones para las trayectorias y el riesgo de los ciclones tropicales”, dijo Hazelton.

Si el pico de la temporada de huracanes se desplaza más tarde, podría volverse más difícil para los huracanes tocar tierra en la costa este de Estados Unidos. Esto se debe a que, para octubre, la corriente en chorro se vuelve más fuerte y puede desviar las tormentas hacia el mar.

“No estoy seguro de que la muestra sea lo suficientemente grande todavía para decir que es definitivamente una ‘nueva normalidad’, pero es bastante convincente”, dijo Hazelton.

Por Ben Noll