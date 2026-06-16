El Subte celebrará el Día de la Bandera ofreciendo un paseo en un coche histórico de la Línea A

En medio de los festejos por el Día de la Bandera, el próximo sábado 20 de junio, Subterráneos de Buenos Aires S.E. realizará una nueva edición del Paseo Histórico, en los antiguos coches La Brugeoise de la Línea A, declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad. En esta ocasión, el viaje tendrá una temática especial inspirada en la “pasión mundialista”, adelantaron fuentes del gobierno porteño.

El recorrido tendrá lugar durante la noche y contará con tres recorridos entre las estaciones Perú y Acoyte. A lo largo del viaje, los participantes podrán conocer la historia de estos coches y de los orígenes de la primera línea de subte de América Latina.

Los coches La Brugeoise circularon durante casi 100 años por la Línea A

En la estación Perú habrá distintas propuestas culturales y recreativas, que incluyen música en vivo, ambientación especial y sorpresas que acompañarán esta edición temática dedicada al fútbol, en medio de la Copa del Mundo 2026.

Los coches La Brugeoise circularon durante casi 100 años por la Línea A. Desde 2017, son utilizados para realizar paseos históricos con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes una experiencia que combina patrimonio, cultura e historia.

Uno de estos coches fue el escenario de la famosa foto de Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires Pablo Leguizamón

Los interesados en participar podrán inscribirse desde hoy hasta las 14:00 del jueves 18 de junio a través de las redes sociales de @basubte o ingresando a la página web https://www.formulariosgcba.gob.ar/MwNoXRBOdx2MOgVerp34/canal/web

Una vez finalizada la inscripción, se realizará un sorteo para seleccionar a los ganadores, quienes serán contactados por correo electrónico.