En San Juan, se vivió un insólito hecho dentro de un centro de votación. Según fue relatado por las autoridades de una mesa, una mujer y su DNI desaparecieron dentro del cuarto oscuro. Tras una larga tardanza en su tiempo para emitir el voto, le golpearon la puerta para saber qué ocurría. De manera inexplicable, la persona no estaba.

Sin dudas, las elecciones del último domingo dieron mucho de que hablar. Tras una jornada de incertidumbre en cuánto a los resultados y en la que se denunciaron demoras en la ciudad de Buenos Aires, finalmente Javier Milei fue el candidato más votado.

Después del triunfo del referente de La Libertad Avanza, rápidamente comenzaron mostrarse las repercusiones en los medios de comunicación y las redes sociales. En su mayoría, las plataformas fueron el escenario para discusiones entre votantes de distintos espacios. Sin embargo, por esa vía también se compartieron curiosidades sobre lo que ocurrió en distintos centros de votación.

El suceso paranormal en una escuela de San Juan que sorprendió a todos en las PASO: “Ni el fenómeno Milei”

La más destacada fue la de una escuela de San Juan. Según compartió el usuario de X, el nuevo nombre de Twitter, @FacuLaRosa, todavía no se encontró explicación para lo ocurrido. “Ni el ‘fenómeno Milei’, ni la elección de tres tercios, ni la pelea con Lali, ni la interna de JxC, ni Maslatón, ni el voto electrónico que no anda, ni los jingles, ni el Método Rebord, ni Eduardo Feinmann. Lo mejor de las PASO 2023 nos lo regaló la mesa 968 de Rawson, San Juan”, presentó. La recopilación, hecha por el portal Sitio Andino, comenzó con el testimonio de la presidenta de mesa donde se dio el suceso paranormal.

“Le podemos contar todos, porque todos estábamos acá”, comenzó a la mujer mientras señalaba a las otras autoridades de mesa. En su relato, indicó que todo transcurría normalmente, hasta que fue el turno de la misteriosa mujer en la fila. Tras llegar a la mesa y como indica el procedimiento, entregó su DNI y recibió el sobre para entrar a votar.

Ese fue el último momento en el que vieron a la mujer. Encerrada en el cuarto oscuro, las autoridades notaron que tardaba mucho en salir y comenzaron a recibir las quejas de un hombre en la fila, que les pidió que golpeen la puerta para que chequear que todo estuviera bien.

Al no recibir respuesta ante esta acción, incluso pidieron la ayuda del personal militar para solucionar el problema: “Abrieron y no había nadie”. Aunque ya el hecho era sorpresivo, creyeron que la mujer eventualmente aparecería, ya que su DNI estaba en manos de las autoridades. Cuando la presidenta de mesa volvió a comprobar, se encontró con algo inexplicable: “Cuando buscamos, el documento no estaba”. “Desapareció y desapareció el documento. No sabemos nada”, agregó luego de remarcar que tanto las autoridades de mesa como todos los que estaban en la fila fueron testigos del suceso.

La grabación continuó con el testimonio de dos mujeres que efectivamente la vieron en la fila. Ambas confirmaron el relato de la presidenta de mesa y describieron que la misteriosa mujer “era muy viejita”. Además, explicó que los votantes les pidieron a las autoridades de mesa que intervengan porque pensaron que podía estar descompuesta dentro del cuarto oscuro. “No había nadie” reafirmó una de las entrevistadas sobre lo que vieron tras abrir la puerta.