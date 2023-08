escuchar

Luego del triunfo de Javier Milei en las PASO 2023, quien se manifestó en su cuenta de X fue Trueno. Allí, el músico se refirió al resultado obtenido por el líder libertario y algunas de las propuestas que tiene el candidato presidencial, especialmente en materia social. Como era de esperar, el comentario no pasó desapercibido y generó mucha repercusión en la plataforma.

Como en cada ocasión, el domingo de elecciones en la Argentina dio mucho de que hablar. Tras una jornada de incertidumbre sobre los resultados y luego de muchas especulaciones sobre quién sería el candidato y la fuerza más votada, finalmente hubo sorpresa. Lejos de lo que sostenían la mayoría de las encuestas, Milei superó el treinta por ciento de los votos y se quedó con el primer lugar.

El batacazo del candidato de La Libertad Avanza reconfiguró el escenario político de cara a octubre y, por supuesto, le dio una centralidad enorme cuando los cálculos iniciales marcaban que la disputa sería entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

En ese contexto, durante las horas posteriores a que se conocieran los resultados electorales, comenzaron a llegar las repercusiones, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Entre los millones de personas que dejaron su opinión en las distintas plataformas, muchos de ellos fueron famosos, entre los cuales estuvo Trueno.

El tuit de Trueno dirigido a los votantes de Javier Milei

Más allá de la faceta económica de la plataforma electoral de Milei, el trapero eligió enfocarse en el aspecto social de lo que mencionó el economista en diversas ocasiones. En ese sentido, dirigió un mensaje directamente a quienes lo votaron en las PASO. “Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”, escribió en la plataforma de Elon Musk. Como era de esperar, el mensaje dio lugar a la polémica y causó mucha repercusión.

A pesar de quienes likearon y retuitearon el mensaje, dentro de las más de 7200 respuestas hubo muchos cuestionamientos a Trueno. Muchos de los usuarios optaron por confrontarlo con imágenes o datos sobre la situación económica actual para explicar el voto mayoritario al candidato libertario.

De esta manera, el artista se sumó a la lista de famosos que dieron su opinión en las redes sobre el resultado y generaron conversación. El caso más destacado en ese sentido fue el de Lali Espósito. La cantante y actriz, que estuvo activa en su cuenta de X durante el domingo, se manifestó con tristeza y preocupación por el resultado electoral.

Su comentario dio lugar a una catarata de respuestas e interacciones. Tal fue la repercusión, que incluso el tema llegó al propio Milei, quien al ser consultado aseguró no conocerla y respondió que escucha ópera y a los Rolling Stones.

Lali Espósito también había generado repercusión con su comentario tras el triunfo de Javier Milei Twitter: @lalioficial

Tras muchas agresiones que recibió por manifestar su sentir, Lali realizó una nueva publicación en la que incluyó su descargo. Allí, cargó contra quienes la insultaron y hostigaron, aclaró que no defendió a ningún partido en particular y afirmó que para ella sería más cómodo hacer silencio y no decir nada, pero que eligió alzar la voz contra lo que considera como un candidato “anti-derecho”.