escuchar

La aspirante a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, retrucó este martes los dichos de Lali Espósito contra el líder del espacio al que representa, el candidato a presidente Javier Milei, a quien la cantante calificó de “anti-derecho”. En declaraciones radiales, la diputada nacional se manifestó en desacuerdo con su postura, pidió hacer a un lado “la hipocresía”, y aseguró: “No hay ningún derecho en este país”.

Consultada en Radio Mitre sobre el por qué de la gran acogida que la figura de Milei tuvo en los sectores de menores ingresos -hasta ahora más asociados con el kirchnerismo-, Píparo expresó: “Yo creo que eso tiene una explicación muy clara. Ayer vi un debate en las redes sobre una cantante que decía ‘qué peligroso, gente anti-derecho’, y yo creo que toda esa gente con su voto nos ha mostrado que finalmente no hay ningún derecho en este país”.

Tras ello, desarrolló: “Esa gente, a quien yo le agradezco la confianza, sabe exactamente que en este país no existe el derecho a la educación, a la salud y muchísimo menos a la seguridad. Entonces, digo: ¿De qué estamos hablando en la realidad? Basta del tema discursivo. En la realidad, ninguno de esos derechos son reales”.

En ese marco, a la aspirante a suceder a Axel Kicillof le pidieron su opinión respecto de quienes afirman que si Milei resulta elegido presidente “va a sacar todos los derechos”, a lo que contestó: “Va a restablecer derechos. El tema es si quieren debatir en serio qué derechos tenemos hoy los argentinos ¿Tenemos derecho a estar seguros o a una educación digna? Ningún derecho, solamente [lo tiene] el que pueda pagarla. La realidad es esa: los chicos no saben leer ni escribir, no interpretan texto con 18 años ¿Salud? Uno va a una salita y si tiene dos hijos tiene turno para uno solo y dentro de 10 días ¿Eso es salud? ¿Alcanza con decir ‘tengo ministerio’ para tener salud? Dejemos la hipocresía. Eso es a lo que yo invito en general”.

Ante dicha respuesta, a Píaparo le preguntaron particularme sobre la posición del massismo y del kirchnerismo en torno a las propuestas de Milei, desde cuyas filas argumentan que con la eliminación de los ministerios de Hábitat, Salud, Educación, Ciencia y Tecnología y Trabajo, lo que el economista hará es ponerle fin al plan Procrear, a la salud y a la educación pública, a los científicos argentinos y a los derechos laborales. Entonces, evaluó: “Claro, ahí está la confusión que ellos -que siguen subestimando a los argentinos- quieren implantar. Eso es una confusión enorme. Tener ministerios en cantidad es tener cargos políticos y no tiene absolutamente nada que ver con tener servicios”.

A continuación, completó: ”Nosotros acá le pagamos y le pagamos al Estado impuestos y acá se trata de qué recibe uno por esos impuestos. Hoy ese ‘tenemos ministerio’ implica muchísimos cargos, asesores, choferes, secretarios privados... Eso es lo que implica tener muchos ministerios, no implica mejores servicios del Estado”.

Por último, evaluó con relación a los resultados obtenidos en las PASO tanto por ella como por Milei: “Fuimos la gran sorpresa y yo creo que fue exactamente porque somos la única boleta distinta, el único espacio distinto, el único que no es más de lo que viene gobernando. Las otras coaliciones han gobernado ambas. Creo que Milei tiene una conexión con la gente que es única y creo que eso, porque está más cerca de la gente que de la política”.

La crítica de Lali Espósito a Milei

“Qué peligroso. Qué triste”, escribió Lali Espósito en Twitter luego de que se comunicara la gran elección de Milei a nivel nacional, donde obtuvo más del 30% de las adhesiones. El comentario generó una ola de cuestionamientos en su contra, por lo que la cantante hizo una segunda publicación en la que se explayó sobre su postura.

“No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho”, comenzó la ex Casi Ángeles y apuntó contra quienes la criticaron por su opinión: “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos malacostumbramos a considerar que, si alguien opina de una manera, es porque está del ‘otro bando’. Y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

Finalmente, manifestó que para ella sería más fácil no emitir opinión, pero que no elige ese camino: “Eso me queda como votante, joven, argentina, responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste votar a un anti-derecho. Igual, tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

El descargo de Lali Espósito tras las críticas Twitter: @lalioficial

Consultado acerca del comentario de Lali, Milei aseguró que no conoce a la artista. “No sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones”, se limitó a decir.

LA NACION