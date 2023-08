escuchar

El domingo 13 de agosto, Javier Milei se impuso como precandidato en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, al obtener el 30,06% de los votos. El representante del partido La Libertad Avanza celebró los resultados, ofreció un discurso desde su búnker y manifestó sus expectativas de ganar las presidenciales el 22 de octubre. Tras la noticia, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los famosos, quienes se expresaron en las redes sociales. En el caso de Carolina “Pampita” Ardohain, mostró su preocupación y en LAM (América) se refirió a los temas que propone y que más la inquietan.

Como invitada, al igual que Jorge Lanata, que estaba desde un móvil, el lunes ambos dieron sus puntos de vista sobre la victoria del político de 52 años.

En este sentido, Ángel de Brito le consultó su parecer a Pampita acerca del triunfo de Milei y ella no se quedó callada.

Pampita mostró su preocupación tras el triunfo de Javier Milei

“Prefiero mantenerme al margen, pero sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan obviamente”, aseguró. Acto seguido, nombró las que más tiene en cuenta y en las que el actual Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo foco en varias oportunidades.

“Una de las que más me preocupan y hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Eso como sería en el país? Digamos, los ejemplos que tengo de afuera de otros países es que no hay un testeo previo de la salud mental de las personas que compran las armas. Como sabemos, hay tiroteos en colegios, cines, teatros, no sé si ese es el país que quiero para mi familia a futuro y es una de las cosas que más me preocupan de Milei. También habló de la venta de órganos, privatización de los colegios públicos y de la salud pública”, aseveró.

Por su parte, Lanata la escuchó atentamente e hizo referencia a un concepto que está instalado en la política y lo relacionó con lo que puede llegar a pasar con Milei si es presidente de la Argentina. “Pampita, quizás lo escuchaste en las conversaciones con tu esposo -el legislador Roberto García Moritán-, hay algo que se llama el Teorema de Baglini, que dice que a medida que vos te acercás al poder te vas moderando más’”.

Luego de dar esta frase, puso en jaque diversos dichos del líder liberal: “Milei dice todo esto en campaña, hay que ver si va a hacer todo esto en el caso de que gane. Esto me hace acordar a Menem. Mi teoría es que probablemente no cumpla todo lo que promete, pero hay que ver cómo reacciona la gente, porque pueden reaccionar en contra de lo que quiere hacer. El voto es más emocional que racional, votan porque el tipo les cae bien o por lo que sea. Yo a todos los chicos de 18 que les pregunté por qué lo votaban y dicen que es porque es distinto, porque no parece un político”.

Javier Milei, el candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza, sonríe en la sede de su campaña luego de las elecciones primarias en Buenos Aires, Argentina, el domingo 13 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

Luego de sus declaraciones, y con ánimos de responder otras consultas por parte de las panelistas, manifestó: “Él no tiene estructura partidaria. Fíjense lo que pasó en el interior, él perdió en 4 o 5 provincias y después dejó de presentar candidatos. En esas mismas provincias ahora ganó”.

Tras hablar del impacto que tuvo el resultado de la elección en la economía del país, con la reacción de los mercados y la suba del dólar, De Brito cambió el eje de la conversación y en la pantalla mostraron los mensajes de los famosos en las redes sociales tras el resultado que le dio el triunfo a Milei.

La reacción de Lali Espósito tras el triunfo de Milei Twitter: @lalioficial

Allí, hicieron foco en el mensaje de Lali Espósito en Twitter, que no escondió su descontento y expresó: “Qué peligroso. Qué triste”.