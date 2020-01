El joven contó todo lo que vio arriba de su taxi, a pocos metros de donde agredieron a Fernando Báez Sosa, en la puerta del boliche Le Brique

Esta tarde se presentó a declarar como testigo en la causa por el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa en la puerta de un boliche en Villa Gesell un habitante de la ciudad que es docente durante el año y que en la época estival trabaja como taxista.

El joven, que fue identificado como "Testigo T", reveló lo que vio la noche del viernes 17 de enero en la puerta de Le Brique, cuando un grupo de rugbiers atacó a Báez Sosa y terminó con su vida. "Hay que ir a cagarlo a palos", contó el testigo que dijeron los atacantes cuando fueron expulsados del boliche, antes de dirigirse a golpear a la víctima.

" Yo ví todo. Desde el momento en que lo sacan a Fernando del boliche, hasta el momento en que lamentablemente tiene el altercado con estos chicos, que para mí son animales", relató el testigo T en charla con Telenoche, por eltrece.

El testigo aseguró haber presenciado todo el hecho pocos metros desde su taxi, un Chevrolet Corsa que incluso, según su testimonio, aparece en los videos del ataque. "Estaba con el taxi en la puerta del boliche. A Fernando lo sacan de ahí pero con buenos modales, se lo notaba un chico calmo. Logro ver cómo él trata de explicarle al patovica que él no tenía nada que ver, y que quería volver al boliche".

La puerta del boliche donde asesinaron a Fernando y los carteles que exigen justicia Fuente: Télam

"Al no poder ingresar, Fernando se retira a la vereda de enfrente -continuó su relato el testigo T-. Cuando llega a la otra vereda miro para el lado del boliche y ahí sí sacan forcejeando a otros chicos que al otro día me entero que eran los que tomaron parte de esa desgracia".

"Hay que ir a cagarlo a palos"

El joven que presenció la escena contó que los jóvenes, luego de discutir con los hombres de seguridad del boliche, exclamaron: "Hay que ir a cagarlo a palos". El testigo T señaló que ahí comenzó a prestar atención porque vio a los jóvenes muy "exaltados".

"En ese momento cruzan la calle corriendo y cuando miro a mi izquierda veo que se dirigen directamente a Fernando. Después, es terrible lo que ocurre. Fue terrible. Lo que se vio en ese momento fueron 30 o 40 segundos que uno no puede entender cómo en tan poco tiempo pueden pasar estas cosas", dijo el Testigo T.

" Fueron derecho a pegarle. Un chico de camisa blanca le dio cuatro goles de puño en la cara, lo desfiguró, él quedó desvanecido -continuó el testigo-. Me daba cuenta por los brazos, le colgaban, no los levantaba ni para defenderse. Había una diferencia de fuerza tremenda entre los agresores y Fernando".

A continuación, el testigo narró lo que para él fue el momento del golpe que mata a Báez Sosa: "La agresión fue de un solo lado. En ningún momento Fernando pudo defenderse. Después de los puños, él queda tendido y trata de apoyar el brazo izquierdo y levantar la cabeza. En ese momento viene otro muchacho de camisa azul y le pega una patada en la cabeza tremenda que, lo dije en la declaración, pero para mí el golpe letal es ese".

"En ningún momento Fernando pudo defenderse", señaló el testigo T Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno / Enviado Especial

" El golpe de la patada en la cabeza fue criminal, fue como un futbolista que le pega a la pelota entrando al área grande", añadió el testigo T.

El joven narró también que a la mañana siguiente su hermano le avisó que habían matado a una persona en Le Brique y él dijo en ese momento: "Puede ser el pibe que tuve a 10 metros, y no pude hacer nada. Son 30 segundos que te ponés a pensar qué hacer y ahí se acabó la pelea... bah, no fue una pelea".

El testigo T señaló también que siempre había tenido la intención de testificar. "Primero tuve que ordenar mi cabeza porque no estoy acostumbrado a estas cosas y, mucho menos, a una muerte". A continuación, el joven quiso solidarizarse con los padres de Fernando y contó que él tiene un hijo de tres años. "No sabría qué hacer si no tuviese a mi hijo", agregó.

Al finalizar la charla, el testigo T instó a la gente que vio algo a colaborar con la causa: "Les pido a todos, geselinos o no, que por favor si vieron algo estén dispuestos a salir de testigos, porque esto es algo que les puede pasar a todos".