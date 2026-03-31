Qué se sabe del anestesista que ofrecía “viajes” y terminó en la muerte de un residente por sobredosis

Un anestesiólogo de la guardia del Hospital General de Niños R. Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, fue hallado muerto en su domicilio. Según fuentes oficiales consultadas, la causa del fallecimiento fue una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso anestésico intravenoso. En la vivienda de la víctima, identificada como Alejandro Zalazar, fueron hallados medicamentos anestésicos e instrumental médico, lo que dio inicio a una serie de averiguaciones sobre el origen de esas sustancias.

A partir del análisis de la trazabilidad de los fármacos y de los elementos encontrados, se determinó que pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires. Ese dato derivó en un procedimiento interno dentro de la institución y en la identificación de un médico del área de Anestesiología, cuyas iniciales son H.B., y de una residente de anestesiología, de iniciales D.L.

Hospital Italiano de Buenos Aires

Según fuentes médicas, una vez establecido que los anestésicos y los implementos para consumirlo provenían del Hospital Italiano, el profesional señalado presentó su renuncia. En paralelo, se abrió un sumario interno para establecer responsabilidades y determinar cómo se produjo la salida de sustancias controladas del establecimiento.

Los fármacos bajo la lupa

El propofol y el fentanilo son fármacos que se administran por vía intravenosa en distintos procedimientos médicos, como estudios endoscópicos y cirugías, y su dosificación se realiza mediante bombas de infusión que regulan la cantidad suministrada según múltiples variables clínicas. Una administración indebida puede generar una depresión respiratoria severa, conocida como apnea, que requiere asistencia ventilatoria inmediata.

La investigación continúa centrada en el circuito de control y resguardo de medicamentos anestésicos dentro de la institución.

Audios y mensajes de WhatsApp, también en la mira

En paralelo a las actuaciones formales, en ámbitos médicos comenzaron a circular audios y mensajes de WhatsApp en los que se relatan presuntas prácticas irregulares vinculadas al uso de anestésicos fuera del ámbito asistencial.

Se trata de comunicaciones informales, sin respaldo documental ni confirmación judicial, que describen un contexto de consumo recreativo de propofol y fentanilo entre profesionales de la salud y mencionan la realización de encuentros privados en los que se utilizaban insumos hospitalarios.

En esos audios se escucha, por ejemplo, que “hacían fiestas con bombas de infusión y había una persona encargada de ambucear cuando aparecía la apnea” y que “todo el material que usaban era del hospital”. En otro tramo, uno de los interlocutores afirma que “el fallecido había ido alguna vez a esas reuniones”, aunque aclara que se trata de comentarios que circulan entre colegas. Las versiones descriptas en esas comunicaciones privadas no cuentan, por ahora, con validación administrativa ni judicial y permanecen fuera de los expedientes en curso.

Qué dijo el Hospital Italiano

El Hospital Italiano de Buenos Aires informó que realizó una denuncia ante las autoridades competentes por el robo de estupefacientes detectado en la institución y que adoptó medidas administrativas sobre las personas involucradas, ninguna de las cuales continúa desempeñando funciones en el establecimiento. La comunicación oficial fue enviada a LA NACION luego de que trascendiera que anestésicos hallados en la vivienda de un exresidente fallecido habían sido trazados al hospital.

Comunicado del Hospital Italiano

Según precisó la institución, la situación fue advertida a partir de una denuncia interna y comunicada de inmediato a la Dirección del hospital. En paralelo, se dio intervención a la Justicia y el Hospital Italiano se puso “a disposición para colaborar plenamente con la investigación en curso”. El texto difundido señala que se aplicaron los procedimientos institucionales previstos mientras avanza la pesquisa judicial.