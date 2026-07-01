El “Turco” García presentó un proyecto para declarar el Día de la Prevención de Consumos Problemáticos

Hace 18 años que el exfutbolista Claudio “El Turco” García pudo dejar de consumir drogas y, con su experiencia a cuestas, le propuso a una legisladora porteña que presente un proyecto de ley en el Palacio Legislativo para instituir el 26 de junio como el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos. De aprobarse la iniciativa, el Gobierno de la Ciudad se vería obligado a sostener campañas anuales de concientización, algo que no existe en la actualidad.

La propuesta fue impulsada desde su banca por la edil kirchnerista Claudia Negri, especialista en salud pública y vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El porqué de la elección de esa fecha

Esa fecha elegida no es un día al azar: es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la ONU en 1987. En Argentina, el Congreso de la Nación adhirió a esa conmemoración mediante la Ley N.º 23.945 sancionada en 1991.

El texto del proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo porteño deberá realizar cada año, en torno al 26 de junio, campañas públicas de prevención orientadas a la reducción de riesgos y daños. Las acciones deberán incluir comunicación masiva y actividades presenciales en hospitales, CeSAC y espacios comunitarios.

Datos sobre los consumos problemáticos

“Las adicciones y los consumos problemáticos constituyen uno de los principales desafíos sanitarios y sociales de la actualidad, con impacto directo en la salud física y mental de las personas, en sus vínculos familiares y en su integración social. El fenómeno no reconoce fronteras sociales ni etarias, pero afecta de manera desproporcionada a poblaciones jóvenes y a personas en situación de vulnerabilidad”, reza parte de los argumentos del proyecto al que accedió LA NACION.

La iniciativa que encabezó el exdeportista García se apoyó en cifras oficiales. Según la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado elaborada por el INDEC y la SEDRONAR, el 66,2% de la población declaró haber consumido alcohol en el último año y el 51,2% en el último mes. El tabaco alcanza al 25,6% y la marihuana al 13,8% en consumo anual. El proyecto también advierte sobre el descenso en la edad de inicio y la mayor concentración del problema en jóvenes y sectores vulnerables.

Según la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado elaborada por el INDEC y la SEDRONAR, el 66,2% de la población declaró haber consumido alcohol en el último año y el 51,2% en el último mes.

“Me llama la atención lo poco que se habla de este tema porque estamos hablando nada más y nada menos que de la salud de nuestros hijos. Lo sé porque yo lo viví. Creo que tuve la suerte de darme cuenta a tiempo de que estaba enfermo y me pude recuperar, pero soy una excepción: la droga casi siempre termina en cárcel, hospital o cementerio”, dijo García.

“Las autoridades se tienen que dar cuenta con urgencia de que la prevención y la concientización salvan vidas. Acá no debería haber conflictos de intereses ni colores políticos porque la droga está en todos los barrios y en todas las clases sociales”, planteó. Semanas atrás, García participó de una charla que brindó en el aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA, donde repasó su historia y llamó a repensar el abordaje social de las adicciones.

Normativa vigente en la Ciudad

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta actualmente con la Ley N.º 2318 que establece la política integral y sistemática de prevención y asistencia de consumos problemáticos; la Ley N.º 5650, que incorpora la prevención en el sistema educativo; y la Ley N.º 153, que consagra la promoción de la salud como principio rector del sistema de salud local.