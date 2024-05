Accidente del Ferrocarril San Martín: el video desde adentro después del choque

Escuchar

El choque de dos formaciones del Ferrocarril San Martín en Palermo dejó distintos videos desde adentro del tren, que muestran las consecuencias del impacto registrado cerca de las diez y media de la mañana en el kilómetro 4,9 de la línea.

Las imágenes muestran a pasajeros de uno de los ferrocarriles, que viajaba con siete vagones y destino a Pilar, siendo retirados del transporte. Varios se descompensaron por el accidente y tuvieron que ser atendidos por personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) y de Bomberos. Además, la Policía de la Ciudad desplegó un fuerte operativo en la zona del accidente, cuyas causas todavía no fueron esclarecidas.

Al menos 16 personas fueron trasladadas a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia, que fueron avisados de la “alerta roja”. Para las 11.20 las personas involucradas estaban evacuadas. Según el SAME hay entre 50 y 70 heridos. Un helicóptero de este servicio retiró a una persona herida con “traumatismo cerrado de tórax y fractura de miembro superior”. Además, pasajeros del tren que fueron retirados contaban haber visto a otros en el piso, con la cara ensangrentada y las narices rota por el impacto, que fue peor para quienes viajaban en el primero de los siete vagones, aunque se registraron heridos en todos ellos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se hizo presente en el lugar minutos después del accidente e indicó que hay “60 personas asistidas”, a las que se evacuó en un lapso de “40 minutos”: “De los 60 heridos, 30 son código rojo y han sido traslados, dos de ellos en helicóptero. De los cuatro maquinistas solo hubo dos trasladados. También hay un personal de la Policía que iba en el tren que fue trasladado”, enumeró el funcionario.

Según confirmó Trenes Argentinos, la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío que tenía materiales de mantenimiento ferroviario. Uno de los primeros en referirse a las causas del accidente fue Omar Maturano, secretario general del gremio La Fraternidad, que incluye a los trabajadores de este servicio. “La información es que había una locomotora detenida, sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros, se encontró con la locomotora y chocaron”, contó el líder de los maquinistas en Radio 10.

“Hace diez días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento y, bueno, estamos reclamando hace diez días que los reparen, pero no hay repuestos”, se quejó antes de denunciar “una degradación total de la empresa” estatal. “No solo los repuestos para el señalamiento faltan, sino también para los trenes y los coches”, marcó e insistió que en la zona del accidente “estaba todo apagado, todas las señales, por el robo de cables”.

El líder del sindicato de maquinistas denunció que no funcionaba el sistema de señalización en la zona del accidente de dos formaciones de la línea San Martín

Según su relato, el tren que iba con pasajeros salió de Retiro con la notificación de que adelante no se iba a encontrar con nada. “Cuando no tenés señales, te dan una autorización para que puedas ocupar la vía, una notificación. Vamos a suponer que estamos en Rosario. Te dicen: ‘Usted de Rosario a Cañada de Gómez tiene vía libre’. Sabés que vas y no tenés ningún tren ocupando la sección”, ejemplificó.

Sin embargo, aclaró que en esas circunstancias el maquinista de todas formas debe circular con precaución: “Estás corriendo con una autorización, que no es un circuito. Un circuito te asegura que no hay nada adelante; acá no, porque no hay cables. Vas con precaución. [Para este caso] si agarrás la locomotora a 90 kilómetros por hora o a 80, hacés un desastre. Si la agarrás a 40, no”, expuso, mientras que contó que ambos conductores de las unidades siniestradas “están golpeados, pero no tienen nada”, mientras que la guardia que iba en una formación “está golpeada mal”.

