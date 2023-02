Embarazadas rusas: ¿qué riesgos tiene volar con más de 28 semanas de gestación y quién debe controlar el abordaje?

escuchar

La llegada de embarazadas rusas para dar a luz en la Argentina, y sobre todo el episodio ocurrido la semana pasada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando migraciones retuvo a seis mujeres por “irregularidades en su documentación”, disparó un gran número de interrogantes. Y uno de ellos es quién debe controlar en qué semana de la gestación se encuentran antes subir a un avión. Y, algo aún más importante, ¿es riesgoso volar con un embarazo de entre 28 y 36 semanas, como la hacen muchas de las mujeres rusas que están llegando al país?

Según informaron desde Migraciones y Aeropuertos Argentina 2000, los encargados de controlar que las mujeres embarazadas estén dentro de los tiempos permitidos para viajar y cuenten con el certificado médico que lo acredite son las aerolíneas.

“La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) le dice a las aerolíneas qué es lo recomendado, luego cada aerolínea tiene sus propias normas y te pueden subir o no a la avión. Las que deciden son las aerolíneas”, dijo a LA NACION la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

Las mujeres señaladas tenían alrededor de 33 y 34 semanas de embarazo, cuando la IATA aconseja no viajar más allá de la semana 36 de gestación, si no hubo complicaciones previas. Es así que las rusas que llegaron a la Argentina estaban en el límite de lo recomendado por las autoridades y especialistas y, sin lugar a dudas, no estaban en condiciones de emprender un viaje por turismo.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aconseja no viajar más allá de la semana 36 de gestación Enrique García Medina

Por ejemplo, en la web de Ethiopian Airlines, una de las compañías en donde viajaron mujeres rusas que esperan un hijo (hubo 14 en un solo vuelo que arribó el viernes pasado), se lee que para abordar una aeronave de la empresa no es necesario contar con una autorización médica. Pero sí es necesaria desde las 28 hasta las 34 semanas. Y desde las 34 a las 36 solo estarán autorizadas a volar dependiendo de la duración del vuelo (hoy en día no existen vuelo directos entre Rusia y la Argentina, y desde la partida hasta la llegada al destino final se pueden tardar 23 horas)

Mientras que desde la empresa KLM, otra de las compañías donde llegaron ciudadanas rusas que fueron demoradas, se les aconseja a las mujeres no volar si tienen más de 36 semanas de embarazo. Además, recomiendan tener la autorización previa de un médico para subir al avión, sobre todo, si tuvo alguna complicación durante la gestación.

Entonces, ¿cómo lograron abordar rumbo a la Argentina todas estas mujeres con embarazos tan avanzados? Según las consultas que hizo LA NACION, hay quienes dudas que el certificado que presentaron las mujeres rusas indique realmente cuántas semanas de gestación llevan.

En un vuelo de Ethiopian Airlines que llegó a Ezeiza el viernes pasado viajaban 14 mujeres rusas embarazadas

Según Florencia Carignano, hubo un aumento significativo en el número de mujeres rusas con embarazos avanzados que llegaron a la Argentina en los últimos meses. De hecho, señaló que ya entrevistaron a 350 mujeres en esas condiciones que, cabe aclarar, se van de un país en guerra y bajo el domino autoritario de Vladimir Putin.

“Cuando vemos que no tienen pasaje de regreso, que no saben explicar dónde van a hacer turismo, algo que es raro para una embarazada de 34 semanas, empezamos a sospechar que no vienen a hacer turismo”, reiteró Carignano en diferentes declaraciones de prensa. A su vez, la funcionaria explicó que “no es un delito” venir a tener un hijo al país, pero las personas “de nacionalidad extra-Mercosur”, para poder hacerlo, deben “ir al consulado y sacar una visa y explicar los motivos”. Y las ciudadanas rusas inadmitidas la semana pasada, dijo, no presentaban tales papeles requeridos.

¿Cuáles son los riesgos de viajar con 34 semanas de embarazo?

Jorge Barattini, obstetra especialista en medicina reproductiva de la clínica WeFIV, explica que el riesgo de viajar en avión con un embarazo avanzado no es el avión en sí porque la cabina está presurizada, sino que el riesgo real es empezar el trabajo de parto en pleno vuelo.

“No hay contraindicaciones para volar estando embarazada, siempre que sea en un avión de línea con la cabina presurizada. El temor es que si una paciente llegara a tener un parto: ahí sí podrías tener un problema serio porque no vas a contar con la infraestructura para resolver la situación”, señala Barattini.

Barattini agrega que subir embarazadas de 34 semanas a un avión, tal como lo hicieron las mujeres rusas, es demasiado riesgoso.

“En general las pacientes te piden un certificado médico para viajar. El límite que indicamos es entre las 28 y las 32 semanas, siempre que no sea un embarazo con complicaciones previas. En cambio, si es un embarazo de alto riesgo que requiere un seguimiento especial, le diría que a partir de la semana 20 la paciente se quede en la ciudad donde vive. Otro tema a tener en cuenta, sea o no de riesgo, son las enfermedades que la mujer puede contraer en determinados destinos. Por ejemplo, en Brasil hay mucho dengue o zika, que pueden dañar al bebé”, destaca el especialista de WeFIV.

Por su parte, Mario Sebastiani, obstetra del Hospital Italiano, también señala que viajar en avión no modifica los riesgos que existen en tierra, solo que en pleno vuelo los recursos para atender un parto son muy limitados.

“Antes de la semana 37, de 100 partos ya se hicieron 10. Desde la 26, aumenta un 1% por semana las posibilidades de parir. Un obstetra no autoriza ni desautoriza un viaje, pero sí nos piden las pacientes que certifiquemos en qué semana de la gestación se encuentran para prestárselo a la aerolínea. Tal vez las rusas presentaron su certificado en el aeropuerto de origen y la aerolínea les permitió embarcar”, describe Sebastiani.