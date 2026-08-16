Embestida en Estados Unidos: ¿las vacunas contra el Covid están vinculadas con los abortos espontáneos?

NUEVA YORK.– Funcionarios del gobierno de Donald Trump y otros republicanos destacados insinuaron falsamente esta semana que las vacunas contra el Covid estaban relacionadas con los abortos espontáneos, aprovecharon de manera engañosa unos mensajes de texto antiguos de Anthony Fauci que fueron publicados hace poco por senadores republicanos.

En enero de 2021, cuando las vacunas contra el Covid acababan de salir, Fauci y otros funcionarios del gobierno de Joe Biden hablaron sobre las limitaciones de los datos disponibles entonces sobre la vacunación durante el embarazo, así como de los riesgos teóricos para las mujeres embarazadas, basándose en la información que había en ese momento. Más adelante, estudios realizados en cientos de miles de mujeres mostraron que la vacunación contra el Covid no está vinculada a un mayor riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal o parto prematuro.

Aunque esas conversaciones específicas no eran públicas, los funcionarios de salud no ocultaron la incertidumbre que existía a principios de 2021. Había pocos datos debido a una práctica de larga data de excluir a las mujeres embarazadas de los ensayos clínicos. Lo que se sabía entonces se basaba en mujeres que habían quedado embarazadas durante un ensayo de una vacuna y en estudios realizados con animales.

Las mujeres embarazadas enfermaban de gravedad y morían a causa de infecciones de Covid, por lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) recomendaron que hablaran con sus médicos sobre la vacunación, sopesando los riesgos conocidos del propio Covid –que, además de enfermedad grave y muerte, incluían el aborto espontáneo y la muerte fetal– y los datos de seguridad de la vacuna que existían.

En agosto de 2021, cuando hubo más datos de seguridad disponibles, los CDC recomendaron las vacunas para las mujeres embarazadas. También siguieron recopilando información.

A esta altura, “la pregunta se ha hecho y se ha respondido muchísimas veces”, dicen los especialistas Shutterstock

A estas alturas, “la pregunta se ha hecho y se ha respondido muchísimas veces”, dijo Jake Scott, especialista en enfermedades infecciosas y profesor clínico asociado de la Facultad de Medicina de Stanford.

Qué muestra la ciencia sobre el tema

Independientemente del estado de vacunación, entre el 10 y el 20% de los embarazos conocidos terminan en aborto espontáneo. Esto era cierto mucho antes de la pandemia. Por lo tanto, los estudios realizados de forma rigurosa utilizan estas cifras como base para comparar las tasas de abortos espontáneos después de la vacunación contra el Covid.

Un metaanálisis británico de 2022 revisó 23 estudios sobre la vacunación contra el Covid que, en conjunto, incluyeron a cerca de 118.000 personas vacunadas durante el embarazo. Otro en 2023 revisó 21 estudios con unas 150.000 mujeres embarazadas. Ninguno de los dos encontró una asociación con el aborto espontáneo, y el análisis de 2022 concluyó que la vacunación estaba asociada con un menor riesgo de muerte fetal.

Otro estudio en 2023, de unos 113.000 embarazos que fueron monitoreados a través de una base de datos federal llamada Vaccine Safety Datalink, no encontró asociación alguna entre los refuerzos de la vacuna contra el Covid y el aborto espontáneo. Un estudio en Escocia, publicado en 2022, comparó a mujeres vacunadas antes de las 20 semanas de gestación con mujeres no vacunadas antes de la pandemia y durante la pandemia, y tampoco encontró una asociación.

Un estudio publicado más recientemente por los CDC y otros investigadores revisó alrededor de 23.000 embarazos en mujeres vacunadas entre diciembre de 2020 y junio de 2021 que participaron en el Registro de Embarazos de la Vacuna contra el Covid-19 de la agencia, creado para monitorear la seguridad de la vacuna. El estudio halló que las mujeres embarazadas vacunadas no tuvieron más partos prematuros y muertes perinatales en comparación con la población general en 2019, antes de la pandemia.

Debido a que en su mayoría fueron estudios realizados después de que las mujeres dieran a luz, y no ensayos aleatorizados que asignaran a las mujeres a recibir una vacuna o un placebo y recopilaran datos a medida que avanzaban los embarazos, no pueden probar causa y efecto. Sin embargo, los científicos señalaron que el volumen y la consistencia de los resultados en distintos países, trimestres y tecnologías de vacunas resultaban convincentes.

“Esta es una de las intervenciones más estudiadas que hacemos en el embarazo”, afirmó Brenna Hughes, presidenta del Comité de Enfermedades Infecciosas y Amenazas Emergentes de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal.

Una afirmación falsa que se difundió mucho esta semana es que el 82% de las mujeres vacunadas en su primer o segundo trimestre sufrieron un aborto espontáneo.

La ciencia descartó una relación causal entre la vacuna contra el Covid y el riesgo de abortos Shutterstock

Las personas que difundieron esta estadística la calcularon a partir de una tabla incluida en un análisis preliminar de los CDC publicado en abril de 2021. (No fueron los autores del análisis quienes hicieron el cálculo engañoso). El cálculo solo incluyó a las mujeres que fueron vacunadas en el primer o segundo trimestre y cuyos embarazos habían sido reportados como “completados” para abril. Pero debido a que las vacunas eran tan nuevas, la mayoría de las pacientes que las habían recibido durante el primer o segundo trimestre –más de 2500– seguían embarazadas y aún no se habían contabilizado en el análisis.

Para cuando el artículo se publicó en New England Journal of Medicine, 104 mujeres habían tenido abortos espontáneos y 10 habían tenido abortos inducidos o embarazos ectópicos. La estadística del 82% se calculó dividiendo 104 entre 127, la cantidad de embarazos que habían terminado entre las mujeres vacunadas durante el primer o segundo trimestre. Esto dejó fuera a la gran mayoría de las mujeres, que seguían embarazadas en abril de 2021 y que luego tuvieron bebés sanos.

Una vez que los investigadores dieron seguimiento a los resultados de más mujeres, la tasa de abortos espontáneos fue comparable a las tasas previas a la pandemia.

Cuáles son los riesgos del Covid en el embarazo

Poco después de que comenzara la pandemia, quedó claro que el embarazo ponía a las personas en mayor riesgo de enfermedad grave y muerte por el coronavirus. Las muertes maternas en Estados Unidos pasaron de 754 en 2019 a 861 en 2020, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, y aumentaron a 1205 en 2021, cuando comenzó a circular la variante delta del virus.

Los médicos creen que la vacunación es importante en especial para las mujeres embarazadas, porque son particularmente vulnerables a las enfermedades infecciosas. Su sistema inmunológico se modifica para adaptarse al feto, sus corazones, pulmones y riñones trabajan más, su capacidad pulmonar se reduce y los coágulos de sangre se forman con mayor facilidad.

Casi un tercio de las mujeres embarazadas que tuvieron Covid entre enero y junio de 2020 tuvieron que ser hospitalizadas, en comparación con aproximadamente el 6% de las mujeres no embarazadas de la misma edad, según un informe de los CDC. Las mujeres embarazadas con Covid sintomático tenían más probabilidades de requerir cuidados intensivos, ventilación mecánica y una máquina especializada de derivación cardiopulmonar que las mujeres no embarazadas con síntomas, concluyó otro informe de los CDC. También se enfrentaban a un riesgo de muerte un 70% mayor.

“Yo dirigía nuestro servicio de obstetricia en mi hospital durante el punto más alto de la pandemia, y nunca he visto nada tan significativo en términos de la cantidad de pacientes que estaban en cuidados intensivos con infecciones de Covid”, sostuvo Hughes.

Las mujeres embarazadas que tuvieron Covid también tenían más probabilidades de experimentar una muerte perinatal, que es cuando un bebé muere a finales del embarazo o poco después del nacimiento, en comparación con otras mujeres que dieron a luz durante la pandemia.

Cómo evolucionó lo que sabemos

Debido a que las mujeres embarazadas fueron excluidas de los ensayos clínicos iniciales, la información de seguridad era muy limitada cuando se lanzaron las vacunas en diciembre de 2020.

Kevin Ault, un ginecobstetra que es presidente electo de la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas y que durante la pandemia formó parte del panel de los CDC que hace recomendaciones de vacunas, recordó las conversaciones del panel a finales de 2020 y principios de 2021.

“Es difícil recomendar cosas sin datos”, admitió Ault. Pero los riesgos de una infección por Covid-19 durante el embarazo eran claros, y se había demostrado que la vacuna reducía el riesgo de infección y la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, explicó, los expertos decidieron decirles a las mujeres que podían vacunarse en consulta con un profesional médico si así lo deseaban.

A menudo, los médicos tienen que sopesar los posibles beneficios de un fármaco o terapia frente a los riesgos, conocidos y desconocidos. Dado que las mujeres embarazadas son frecuentemente excluidas de los ensayos de nuevos medicamentos, hay información limitada sobre muchos fármacos.

Era fundamental, consideró Hughes, tener en cuenta los riesgos que el propio Covid representaba tanto para las mujeres como para sus embarazos. “Cuando las madres están enfermas, a sus bebés no les va bien”, afirmó.

Para cuando los CDC hicieron su recomendación en agosto de 2021, los hallazgos preliminares publicados en la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra habían determinado que no había preocupaciones de seguridad ni diferencias en los resultados de los nacimientos entre las mujeres embarazadas que habían optado por vacunarse, muchas de las cuales eran trabajadoras del sistema de salud.