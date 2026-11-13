Empezó el paro de subte: afecta a todas las líneas hasta la medianoche

A partir de las 21 de este jueves empezó el paro de subtes anunciado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro como reclamo por el fallecimiento de un jubilado que trabajó por por 30 años y habría estado expuesto a asbesto. La medida alcanza a todas las líneas y se extenderá hasta el final de la jornada.

El paro alcanza a todas las líneas de subte de la ciudad de Buenos Aires: A, B, C, D, E y H, así como también al Premetro.

En el anuncio de la media el gremio explicó que el hombre, identificado como Oscar Pauer, había trabajado durante años en los talleres Polvorín/Bonifacio y en el Taller Rancagua, “uno de los lugares con mayor exposición al asbesto de toda la red” hasta su jubilación en 2024.

El paro empezó a las 21 y durará hasta el final de la jornada Nicolás Suárez

“Los trabajadores expuestos al asbesto tienen controles médicos periódicos, pero estos controles cesan al momento de jubilarse. Nuestro sindicato viene reclamando hace años que los jubilados continúen en vigilancia médica, para detectar a tiempo las enfermedades derivadas de esta contaminación y poder evitar muertes como la de nuestro compañero”, insistía el comunicado.

En ese sentido, mencionaron el fallecimiento de otros siete trabajadores de la red de subtes y aseguraron que al menos otros 130 se vieron afectados por la exposición al asbesto. “No podemos seguir lamentando muertes que son evitables, nadie tendría que morir por su trabajo”, criticaron.

No obstante, desde la empresa concesionaria del subte, Emova, emitieron un comunicado en el que lamentaron la muerte Pauer y señalaron que se “continúa trabajando en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red”.

El servicio quedó interrumpido en todas las líneas de subte Soledad Aznarez

En ese sentido, indicaron que “más de 5000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud”.

“Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos”, explicaron.

Del mismo modo se expresó la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la la ciudad, la cual confirmó, a través de la nota N° 2023-18148442, que “de acuerdo a las medidas realizadas las condiciones son adecuadas para el desarrollo de la actividad.”