Tres argentinos intentarán una travesía inédita de 950 kilómetros en la Antártida por una causa especial

El continente blanco. La Antártida. El mundo de hielo. Son algunas de las formas de nombrar uno de los lugares más inhóspitos y extremos del planeta. Un territorio de aguas cercanas al congelamiento, vientos que cambian sin aviso y días de verano sin oscuridad, donde el horizonte se confunde entre el mar y el hielo.

Ese será el escenario de la hazaña que tres kayakistas argentinos se propusieron concretar: remar los 950 kilómetros que separan la Base Antártica Esperanza de la Base Antártica San Martín, dos de las bases científicas permanentes que la Argentina mantiene operativas durante todo el año en el continente antártico.

La expedición tiene nombre propio: Antártida Infinita. Y también un lema que resume su espíritu: “Remar para transformar”. El recorrido estará dividido en unas 23 etapas y demandará entre 30 y 40 días de navegación, según las condiciones meteorológicas y el comportamiento del hielo.

Los protagonistas son Diego Linares, de 49 años; Javier Siede, de 46; y Juan Ignacio Tomaselli, de 42. Dos son fueguinos y uno neuquino. Los tres se preparan para una travesía extrema que persigue un doble propósito. Por un lado, concientizar sobre el autismo y promover la inclusión de las personas con discapacidad. Por el otro, concretar un desafío deportivo de alto impacto simbólico: cruzar a remo el Círculo Polar Antártico, evocando la histórica travesía antártica realizada en 1962 por la patrulla invernal comandada por Gustavo Giró.

Diego Linares, Javier Siede y Juan Ignacio Tomaselli posan con la bandera de Antártida Infinita, el proyecto con el que intentarán unir las bases Esperanza y San Martín a remo en enero de 2027 Gentileza

Un hijo, una causa

La causa de Antártida Infinita tiene nombre propio: Arnau, el hijo de 11 años de Diego Linares, que tiene autismo.

Fue esa experiencia la que llevó a los deportistas a buscar algo más que una aventura extrema. Querían transformar el desafío en una herramienta de visibilización para las familias que conviven con alguna discapacidad y que, muchas veces, transitan ese camino con apoyos limitados y grandes incertidumbres.

En diálogo con LA NACION, Linares recuerda cómo cambió su vida el diagnóstico de su hijo.

Antártida Infinita: tres argentinos y un desafío extremo por una causa

“Arnau tuvo un déficit madurativo desde muy chiquito, pero el diagnóstico llegó a los tres años. Fue como un mazazo que me obligó a atravesar un duelo: el del hijo que esperaba tener, el que mis estructuras mentales y sociales tenían previsto, para poder abrazar al hijo que la vida puso en mi camino”.

La clave, asegura, se la mostró Seth, su otro hijo.

“Para Seth no había ningún diagnóstico”, cuenta. Mientras jugaba con su hermano, “él era Arnau y solamente Arnau. Ese gesto simple me cambió todo”.

Linares sostiene que el recorrido de muchas familias que tienen un hijo con autismo se parece a una sucesión de preguntas.

“Al principio es: ‘¿Por qué a mí?’. Cuando uno entiende y acepta, esa pregunta se transforma en: ‘¿Y por qué no a mí? ¿Quién soy yo para que no me toque?’. Después aparece una tercera, que es la que te permite proyectarte: ‘¿Para qué me pasó a mí?’. Y ahí es todo para adelante. Esa pregunta es el origen de Antártida Infinita”.

“Arnau me enseñó, sobre todo, a vivir el momento. A entender que lo más importante está en lo que sucede hoy, no en mañana ni en ayer. También me cambió la forma de mirar la sociedad y de entender cómo se acepta lo diferente. Era algo que veía de lejos, como si nunca me fuera a tocar. Ahí empecé a comprender que había que aportar algo”, agrega.

Criar a un niño con autismo implica un desafío que se extiende durante años. Supone atravesar diagnósticos y tratamientos, sostener rutinas que ayudan a ordenar el mundo del niño, acompañar procesos de comunicación y aprendizaje que no siempre siguen los tiempos esperados y, muchas veces, enfrentar la incomprensión del entorno.

En una provincia como Tierra del Fuego, donde las distancias y el aislamiento agregan dificultades, ese recorrido suele ser todavía más complejo.

Arnau, el hijo de Diego Linares, fue la inspiración de Antártida Infinita, una expedición que busca visibilizar el autismo y promover una mirada más inclusiva sobre la discapacidad Gentileza

Por eso, sostienen quienes impulsan el proyecto, las acciones de visibilización son importantes. Ayudan a poner en agenda realidades que muchas familias viven puertas adentro, derriban prejuicios y generan espacios de conversación e intercambio.

Cuando habla del futuro, Linares explica que su principal deseo es “que mi hijo sea feliz y tenga la mejor calidad de vida posible”.

“Pero eso va de la mano del entorno y de la sociedad, y ahí todavía falta una vuelta de rosca. Gran parte de esa distancia nace de la falta de información, de una ignorancia que lleva al miedo y al rechazo de aquello que no se conoce”.

Por eso insiste en la necesidad de informar y visibilizar, para comprender que “la diversidad somos todos” y que “cada persona es diferente, única y valiosa”.

Un lugar que contiene y educa

En ese camino aparece una institución clave: el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD), que ofrece en Ushuaia un espacio de contención, aprendizaje y desarrollo para personas con discapacidad.

La construcción de su edificio propio será el destino de los fondos que se recauden con la expedición y que excedan los gastos logísticos de la travesía.

“Tener una sede propia es la posibilidad de contar con un lugar para siempre, pensado a medida, donde las personas con discapacidad puedan desarrollar sus capacidades, socializar y recibir una educación acorde a sus necesidades, mientras las familias encuentran acompañamiento y comunidad”, explica Linares.

Antártida Infinita: tres argentinos y un desafío extremo por una causa

Para Arnau y su familia, el lugar cumple un papel fundamental.

“El CAAD tiene una presencia muy importante en nuestras vidas. Ahí está contenido, aprende y disfruta muchísimo. Hay un equipo de personas maravillosas que aporta muchísimo a los chicos”.

Incorporar a la institución al proyecto, explica, surgió de manera natural.

“Venía de la mano de buscar un cambio de mirada y, al mismo tiempo, dejar algo tangible como resultado de la travesía”.

Porque, advierten, la visibilización por sí sola no alcanza. También hacen falta espacios concretos que hagan posible la inclusión.

Diego Linares, impulsor del proyecto Antártida Infinita, durante una de las etapas de reconocimiento y preparación en la Antártida Gentileza

El tramo más expuesto

La travesía unirá las bases Esperanza y San Martín a lo largo de unos 950 kilómetros y cruzará el Círculo Polar Antártico.

La principal preocupación de Linares está puesta en la primera parte del recorrido, desde la salida de Esperanza hasta el ingreso al estrecho de Gerlache.

“Allí hay unos 250 kilómetros muy expuestos”, explica. Recién después comienzan los archipiélagos e islas que brindan algo más de resguardo. Por eso, asegura que la estrategia que adopten para atravesar ese tramo será determinante para el éxito de la expedición.

La preparación física ocupa un lugar central. Los tres deportistas entrenan a diario en las aguas del Canal Beagle y cuentan además con la experiencia adquirida durante la travesía que realizaron en kayak hasta Cabo de Hornos en 2025.

El entrenamiento está a cargo del preparador físico Gonzalo Siracusa y fue diseñado específicamente para soportar frío extremo, aguas gélidas y vientos variables a lo largo de casi mil kilómetros de navegación.

En materia de seguridad y comunicaciones, el esquema será austero.

“El barco viene solamente por emergencia”, aclara Linares.

950 kilómetros por el hielo: la misión que busca visibilizar el autismo

Los kayakistas llevarán localizadores satelitales, radios VHF y una terminal Starlink Mini acompañada por baterías externas para realizar transmisiones en vivo y mantener las comunicaciones.

Las noches las pasarán acampando en distintos puntos de la península antártica.

“Aunque mucha gente imagina un paisaje completamente cubierto de nieve, durante el verano antártico hay numerosas costas con suelo descubierto”, explica.

Linares encuentra incluso similitudes entre la expedición y la experiencia de criar a un hijo con autismo.

“Las dos cosas requieren mucha cabeza, paciencia y planificación. No arriesgar de más, ir a lo seguro y aprender a convivir con la incertidumbre”.

Y agrega: “No hay un manual para ser padre o madre. Mucho menos para criar a un hijo con autismo. Es un aprendizaje permanente. A medida que crecen, aparecen nuevos desafíos y uno va aprendiendo junto a ellos”.

El recorrido combinará navegación entre hielos, glaciares y costas remotas de la península antártica a lo largo de entre 30 y 40 días de travesía Gentileza

Más que una travesía: visibilizar el autismo

La expedición unirá dos bases que son símbolos de la presencia argentina en la Antártida. Lo hará con el esfuerzo de tres deportistas y una causa compartida.

Sin embargo, quienes impulsan el proyecto insisten en que el verdadero recorrido es otro: el que lleva de la invisibilidad a la comprensión y transforma una experiencia individual en una conversación colectiva.

Linares es consciente de sus propios límites. “No soy científico ni académico”, dice.

Por eso comprendió que su aporte no pasaba por generar conocimiento especializado, sino por utilizar aquello que sabe hacer para amplificar un mensaje.

“Vamos a hacer algo extraordinario, en un lugar extraordinario y llevando un mensaje extraordinario. Ese es mi aporte: visibilizar”, resumió.

A otras familias que atraviesan experiencias similares les gustaría dejarles, dice, “un granito de arena”. “Cuando uno ve este tipo de iniciativas siente que no está solo. Que hay gente que lucha por esto. Y eso reconforta”, agregó.