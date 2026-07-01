Empieza la Semana de la Dulzura en la Argentina: 150 frases y dedicatorias para enviar a un ser querido

La Semana de la Dulzura se celebra desde el 1° de julio hasta el 7 de julio de cada año en la Argentina, una fecha dedicada a compartir una golosina a un ser querido como un gesto de amor. Durante estos días, se acostumbra intercambiar chocolates, caramelos y diferentes dulces, con el objetivo de demostrar afecto a un ser querido o bien realizar una declaración romántica.

El intercambio de golosinas es un clásico del mes de julio DenisMArt - Shutterstock

¿Por qué se celebra la Semana de la Dulzura?

Los inicios de esta efeméride se remontan a 1989, por una iniciativa de la Asociación de Distribuidores de Golosinas (ADGyA) y de la empresa Arcor. La consigna buscaba incentivar las ventas en un período de alta inflación. La marca lanzó una campaña bajo el lema “una golosina por un beso”, una premisa que se mantuvo en el tiempo.

La fecha elegida coincide con una de las temporadas más frías del año, momento en el que se registran los máximos picos de consumo de alimentos de alto índice calórico. Su primera celebración fue un éxito y con los años se popularizó a través de diferentes dulces clásicos de las góndolas y kioscos argentinos.

Frases para enviar por la Semana de la Dulzura

Feliz Semana de la Dulzura para compartir sonrisas, afecto y lindos momentos con quienes más queremos.

La semana de la dulzura es la oportunidad de expresar cariño mediante pequeños gestos que fortalecen vínculos y crean recuerdos especiales entre familiares, amigos y seres queridos.

La semana de la dulzura es una celebración que invita a compartir afecto de manera sencilla.

En esta semana los gestos amables cobran un significado aún más especial.

Celebramos esta semana para recordar la importancia de compartir momentos de alegría.

Te deseo días llenos de sonrisas, cariño sincero y momentos que endulcen el corazón.

Esta semana es para celebrar los vínculos que hacen más feliz la vida cotidiana.

El significado de esta semana está relacionado con compartir afecto y buenos deseos.

Quiero compartir esta semana con personas que llenan mis días de alegría.

Estos días son ideales para recordar cuánto valor tienen los pequeños gestos.

Feliz Semana de la Dulzura para quienes disfrutan compartir momentos especiales con los demás.

Un mensaje amable, una palabra de afecto o un pequeño obsequio pueden convertirse en formas simples de transmitir cariño y fortalecer relaciones importantes.

La semana de la dulzura es la oportunidad de agradecer a quienes hacen más felices nuestros días.

La semana de la dulzura es una invitación a valorar los vínculos que construimos.

En esta semana vale la pena dedicar tiempo a quienes apreciamos.

Celebramos esta semana para fomentar gestos de afecto y cercanía.

Te deseo una Semana de la Dulzura repleta de momentos agradables y sonrisas sinceras.

Esta semana es para celebrar el valor de la amistad y el cariño.

El significado de esta semana recuerda la importancia de compartir buenos sentimientos.

Quiero compartir esta semana enviando un saludo especial a quienes forman parte de mi vida.

Estos días son una oportunidad perfecta para fortalecer lazos mediante pequeños detalles.

Feliz Semana de la Dulzura para todos aquellos que saben alegrar la vida de los demás.

La semana de la dulzura es la oportunidad de transformar un gesto simple en un recuerdo significativo capaz de permanecer en la memoria durante mucho tiempo.

La semana de la dulzura es una celebración llena de mensajes positivos y buenos deseos.

En esta semana compartir afecto puede marcar una diferencia importante en el día de alguien.

Celebramos esta semana para destacar la importancia de la amabilidad cotidiana.

Te deseo que cada día de esta semana esté lleno de momentos felices.

Esta semana es para celebrar a quienes hacen más dulce nuestra rutina.

El significado de esta semana invita a valorar la cercanía de las personas queridas.

Quiero compartir esta semana con gratitud y alegría por quienes me acompañan.

Estos días son ideales para recordar que el cariño puede expresarse de muchas maneras.

Un gesto amable tiene la capacidad de iluminar el día de otra persona y recordarle que es valorada, apreciada y querida por quienes la rodean.

Feliz Semana de la Dulzura para quienes creen en el poder de los pequeños detalles.

La semana de la dulzura es la oportunidad de sorprender a alguien con un gesto sincero.

La semana de la dulzura es una fecha especial para celebrar los afectos.

En esta semana compartir una sonrisa puede ser el mejor regalo.

Celebramos esta semana para promover la amistad, el cariño y la cercanía.

Te deseo momentos inolvidables junto a las personas que más aprecias.

Esta semana es para celebrar cada vínculo que aporta felicidad a nuestra vida.

El significado de esta semana se encuentra en la alegría de compartir.

Quiero compartir esta semana enviando afecto a quienes ocupan un lugar especial.

Estos días son perfectos para demostrar cariño mediante palabras y acciones sinceras.

Feliz Semana de la Dulzura para quienes siempre encuentran motivos para compartir alegría.

La semana de la dulzura es la oportunidad de fortalecer vínculos a través de gestos simples y significativos que transmiten afecto, gratitud y cercanía.

La semana de la dulzura es una ocasión ideal para expresar sentimientos positivos.

En esta semana cada mensaje amable puede convertirse en una hermosa sorpresa.

Celebramos esta semana para destacar el valor de las relaciones humanas.

Te deseo una semana llena de momentos dulces y recuerdos especiales.

Esta semana es para celebrar la importancia de compartir tiempo con quienes queremos.

El significado de esta semana también invita a cultivar la generosidad y la empatía.

Quiero compartir esta semana agradeciendo a quienes siempre están presentes.

Estos días son una invitación a disfrutar de los afectos y las buenas compañías.

Feliz Semana de la Dulzura para quienes hacen más agradable la vida con su presencia.

Una palabra de cariño puede generar una sonrisa inesperada y demostrar que los vínculos más importantes suelen fortalecerse mediante gestos sencillos y sinceros.

La semana de la dulzura es la oportunidad de acercarnos más a quienes apreciamos.

La semana de la dulzura es un momento especial para compartir buenos deseos.

En esta semana cada detalle cuenta cuando se trata de transmitir afecto.

Celebramos esta semana para promover la alegría y la cercanía entre las personas.

Te deseo días llenos de afecto, sonrisas y momentos memorables.

Esta semana es para celebrar el poder de los pequeños gestos.

El significado de esta semana recuerda que compartir es una forma de demostrar cariño.

Quiero compartir esta semana rodeado de personas que hacen más feliz mi camino.

Estos días son una excelente ocasión para agradecer la compañía de quienes queremos.

La amistad, el amor y el compañerismo encuentran durante esta celebración una oportunidad especial para expresarse mediante palabras sinceras y gestos llenos de significado.

Feliz Semana de la Dulzura para todos los que valoran la importancia del afecto.

La semana de la dulzura es la oportunidad de regalar una sonrisa a alguien especial.

La semana de la dulzura es una invitación a compartir buenos momentos.

En esta semana los gestos sinceros tienen un valor aún mayor.

Celebramos esta semana para recordar que la amabilidad puede transformar un día común.

Te deseo una Semana de la Dulzura llena de alegría y cariño.

Esta semana es para celebrar las relaciones que enriquecen nuestra vida.

El significado de esta semana nos invita a valorar a quienes nos acompañan cada día.

Quiero compartir esta semana con optimismo, gratitud y buenos deseos.

Estos días son perfectos para fortalecer vínculos y crear nuevos recuerdos.

Un gesto sincero, una palabra amable o una pequeña muestra de afecto pueden convertirse en el mejor regalo durante esta celebración dedicada a compartir dulzura.

Algunas alternativas de mensajes para saludar por la Semana de la dulzura Unsplash

Feliz Semana de la Dulzura para quienes creen en el poder de los pequeños detalles.

La semana de la dulzura es la oportunidad de sorprender a alguien con un gesto sincero.

La semana de la dulzura es una fecha especial para celebrar los afectos.

En esta semana compartir una sonrisa puede ser el mejor regalo.

Celebramos esta semana para promover la amistad, el cariño y la cercanía.

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El significado de esta semana se encuentra en la alegría de compartir.

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Esta semana es para celebrar la importancia de compartir tiempo con quienes queremos.

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Feliz Semana de la Dulzura para quienes hacen más agradable la vida con su presencia.

Una palabra de cariño puede generar una sonrisa inesperada y demostrar que los vínculos más importantes suelen fortalecerse mediante gestos sencillos y sinceros.

La semana de la dulzura es la oportunidad de acercarnos más a quienes apreciamos.

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Esta semana es para celebrar el poder de los pequeños gestos.

El significado de esta semana recuerda que compartir es una forma de demostrar cariño.

Quiero compartir esta semana rodeado de personas que hacen más feliz mi camino.

Estos días son una excelente ocasión para agradecer la compañía de quienes queremos.

La amistad, el amor y el compañerismo encuentran durante esta celebración una oportunidad especial para expresarse mediante palabras sinceras y gestos llenos de significado.

Feliz Semana de la Dulzura para todos los que valoran la importancia del afecto.

La semana de la dulzura es la oportunidad de regalar una sonrisa a alguien especial.

La semana de la dulzura es una invitación a compartir buenos momentos.

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Celebramos esta semana para recordar que la amabilidad puede transformar un día común.

Te deseo una Semana de la Dulzura llena de alegría y cariño.

Esta semana es para celebrar las relaciones que enriquecen nuestra vida.

El significado de esta semana nos invita a valorar a quienes nos acompañan cada día.

Quiero compartir esta semana con optimismo, gratitud y buenos deseos.

Estos días son perfectos para fortalecer vínculos y crear nuevos recuerdos.

Un gesto sincero, una palabra amable o una pequeña muestra de afecto pueden convertirse en el mejor regalo durante esta celebración dedicada a compartir dulzura.

Feliz Semana de la Dulzura para quienes saben que los pequeños gestos pueden alegrar grandes momentos.

La semana de la dulzura es la oportunidad de acercarnos a quienes apreciamos mediante palabras sinceras, detalles significativos y muestras de afecto que fortalecen los vínculos.

La semana de la dulzura es una celebración que invita a compartir sonrisas y buenos deseos.

En esta semana vale la pena dedicar un momento a expresar gratitud.

Celebramos esta semana para destacar el valor de la amistad y el compañerismo.

Te deseo una semana repleta de alegría, cariño y encuentros que dejen hermosos recuerdos.

Esta semana es para celebrar la importancia de los afectos en la vida cotidiana.

El significado de esta semana nos recuerda que compartir también es una forma de cuidar.

Quiero compartir esta semana con quienes hacen más felices mis días.

Estos días son una oportunidad especial para transmitir buenos sentimientos.

Feliz Semana de la Dulzura para quienes encuentran felicidad en hacer sonreír a los demás.

Un gesto sencillo puede convertirse en un recuerdo inolvidable cuando nace desde el afecto sincero y la intención genuina de compartir alegría con otra persona.

La semana de la dulzura es la oportunidad de demostrar cuánto valoramos a quienes nos acompañan.

La semana de la dulzura es una ocasión ideal para fortalecer relaciones importantes.

En esta semana los detalles adquieren un significado especial.

Celebramos esta semana para fomentar la cercanía entre amigos, familiares y seres queridos.

Te deseo momentos llenos de dulzura, afecto y felicidad compartida.

Esta semana es para celebrar cada gesto que nace desde el corazón.

El significado de esta semana se encuentra en la alegría de compartir con otros.

Quiero compartir esta semana enviando cariño y buenos deseos a quienes aprecio.

Estos días son ideales para recordar que una palabra amable puede cambiar el ánimo de alguien y generar un momento especial que permanezca en la memoria.

Feliz Semana de la Dulzura para quienes convierten la amabilidad en una costumbre diaria.

La semana de la dulzura es la oportunidad de fortalecer vínculos mediante gestos simples pero llenos de significado.

La semana de la dulzura es una invitación a disfrutar de los buenos momentos.

En esta semana compartir afecto puede convertirse en el mejor regalo.

Celebramos esta semana para recordar que el cariño siempre merece ser expresado.

Te deseo una Semana de la Dulzura llena de sonrisas, gratitud y momentos inolvidables junto a las personas que más valoras.

Esta semana es para celebrar la generosidad, la amistad y la cercanía.

El significado de esta semana destaca la importancia de valorar a quienes queremos.

Quiero compartir esta semana con alegría, optimismo y mucho afecto.

Estos días son una excelente oportunidad para agradecer la presencia de personas especiales que enriquecen nuestra vida con compañía, cariño y buenos recuerdos.

Feliz Semana de la Dulzura para quienes comparten afecto sin esperar nada a cambio.

Una muestra de cariño, por pequeña que parezca, puede tener un impacto enorme en la vida de alguien y fortalecer vínculos que perduran a través del tiempo.

La semana de la dulzura es la oportunidad de celebrar los lazos que nos unen.

La semana de la dulzura es un momento ideal para expresar sentimientos positivos.

En esta semana cada sonrisa compartida tiene un valor especial.

Celebramos esta semana para promover la importancia de la empatía y la generosidad.

Te deseo días colmados de momentos felices y afectos sinceros.

Esta semana es para celebrar a quienes hacen más agradable nuestro camino.

El significado de esta semana también está relacionado con agradecer y valorar.

Quiero compartir esta semana reconociendo a quienes me brindan su amistad y compañía de manera constante, generosa y desinteresada.

Estos días son perfectos para crear nuevos recuerdos junto a personas importantes.

Feliz Semana de la Dulzura para quienes creen que la felicidad crece cuando se comparte.

Un mensaje sincero, una sonrisa inesperada o un pequeño detalle pueden transformar una jornada común en un momento memorable lleno de alegría y afecto.

La semana de la dulzura es la oportunidad de acercarnos mediante palabras y gestos.

La semana de la dulzura es una celebración que invita a valorar las relaciones humanas.

En esta semana resulta importante recordar cuánto bien puede generar un acto amable hacia otra persona, incluso cuando parece algo pequeño o cotidiano.

Celebramos esta semana para destacar la importancia de compartir buenos sentimientos.

Te deseo una semana llena de gratitud, alegría y afectos verdaderos.

Esta semana es para celebrar cada vínculo que aporta felicidad a nuestra vida.

El significado de esta semana invita a reflexionar sobre el valor de la compañía, el cariño y la capacidad de compartir momentos significativos con quienes apreciamos.

Quiero compartir esta semana disfrutando de la presencia de quienes más quiero.

Estos días son una invitación a cultivar relaciones basadas en el respeto y el afecto.

La amistad se fortalece mediante pequeños gestos capaces de demostrar cercanía, consideración y cariño hacia quienes forman parte de nuestra vida cotidiana.

Compartir tiempo con personas queridas suele ser uno de los regalos más valiosos que podemos ofrecer durante esta celebración tan especial.

Un simple acto de amabilidad puede convertirse en una fuente de alegría para otra persona y generar una cadena de buenas acciones que inspire a muchos más.

Los momentos compartidos con afecto tienen la capacidad de permanecer en la memoria mucho después de que la celebración haya terminado.

La dulzura no siempre se encuentra en los regalos materiales, sino también en las palabras sinceras y en la disposición para acompañar a quienes queremos.

Cada gesto amable ayuda a construir relaciones más sólidas y significativas.

Frases para dedicar en la Semana de la Dulzura Hernan Zenteno - La Nacion