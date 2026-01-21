En Brasil: ya tiene una tobillera la influencer santiagueña acusada de gestos racistas

SANTIAGO DEL ESTERO.- Sigue el escándalo con Agostina Páez, la influencer y abogada santiagueña que está retenida en Brasil, luego que el 14 pasado se vieran imágenes suyas haciéndole gestos racistas a empleados de un bar de Ipanema. Hoy la justicia de ese país le colocó una tobillera electrónica y su defensa calificó esta acción como “excesiva”.

Según consigna el sitio digital local Info del Estero, el abogado de Páez, Sebastián Robles, dijo que se trata de una medida “muy severa y excesiva”, al tiempo que adelantó que presentarán un habeas corpus en favor de la influencer que se convirtió en noticia en los últimos días.

La joven de 29 años enfrenta ahora medidas muy estrictas, ya que la colocación de esta tobillera incluye el monitoreo judicial permanente y la prohibición de abandonar Brasil mientras avanza la investigación por sus gestos.

La noticia que se supo ayer es que el lunes pasado un grupo de tres personas, haciéndose pasar por policías brasileños, irrumpieron en el departamento donde estaba hospedada Páez, que justo había salido a comprar comida. Al regresar y encontrarse con esa escena, tuvo una crisis nerviosa. Llamó por teléfono a su padre, el empresario local Mariano Páez, a quien le dijo entre lágrimas: “Papi estoy aterrada, me quieren matar”.

Agostina Páez habló ayer y afirmó: “Me duele el desamparo de mi país”. Los contactos con el consulado argentino en Brasil avanzan, pero sin mayores novedades.

Páez tiene prohibido abandonar Brasil, mientras siga la investigación judicial (Foto: Redes Sociales)

“Por mi reacción pésima, de la cual me arrepiento, hay gente buscándome, deseándome las peores cosas, mucho peores que la que yo hice”, indicó Páez a Info del Estero y agregó tajante: “Me duele ver este desamparo de mi país”.

El 14 pasado, se filtró un video en el que se ve a la joven abogada e influencer santiagueña realizar gestos racistas, imitando a un mono, dirigido a un grupo de empleados de un bar de Ipanema, en Río de Janeiro. En su defensa, Páez argumentó que le habían querido cobrar a ella y a un grupo de amigas bebidas que no habían consumido y que en la discusión los empleados la amenazaron y se tomaban la zona genital.

Hoy su tía, hermana de su madre, realizó un extenso video en su cuenta de Facebook cargando contra algunos periodistas de medios nacionales.

Patricia Martínez aseguró que “están queriendo hacerle daño y desde la Argentina no se hace nada, solo juzgarla y criticarla”.