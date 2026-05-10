Habló el único pasajero argentino del crucero afectado por hantavirus

Este domingo comenzó la evacuación del crucero MV Hondius, en donde se desató un brote de hantavirus que provocó tres muertes, y varios pasajeros descendieron en el puerto de Tenerife, España.

Otro puñado de personas continuará la travesía hasta Rotterdam, en Países Bajos; uno de ellos es el único argentino a bordo de la embarcación, quien contó cómo fueron los últimos días en el buque y explicó cómo se enteraron de los primeros contagios.

“Fue un viaje distinto a lo que se había pensado.. Una desgracia, pero nada, ahora tenemos que pasar unos días en cuarentena”, reflexionó Carlos, el jubilado que embarcó el 1º de abril en la ciudad de Ushuaia y permanece a bordo del crucero.

El ingeniero retirado relató que se enteraron de que un matrimonio oriundo de Países Bajos estaba enfermo por un comunicado del capitán cuando estaban en la isla de Tristán de Acuña, en el Atlántico sur. "Ninguno sospechaba nada porque eran personas de edad, tenían un cuadro de fiebre que se trató como infección...“, explicó y sumó: ”Tristán es una isla desolada, la más remota del planeta, no hay nada. Tuvimos que viajar hasta Santa Elena, que está más organizado, y ahí bajó la viuda y los embarcaron hasta Johannesburgo”.

El crucero junto a uno de los buques de evacuación Europa Press News - Europa Press

“Ahí falleció la mujer y se prendieron las alarmas. Empezaron a hacernos análisis y a delinear que teníamos que estar aislados", recordó Carlos en diálogo con la señal de TN.

El recorrido inicial del crucero que partió del sur de la Argentina fue de tres días en las islas Georgias del Sur, luego Tristán de Acuña y, originalmente, finalizaba en Cabo Verde. “En el interín apareció un contagiado más que, un inglés, y a él lo desembarcaron con síntomas. También se contagió el médico que los atendió a todos. Ahí empezamos a hacer aislamiento, a cuidarnos“, añadió el ingeniero.

Pese a que la noticia del buque con casos de hantavirus fue una noticia que causó revuelo a nivel internacional, Carlos explicó que dentro del crucero lo vivieron con más tranquilidad. “No era un clima preocupante, la verdad es que como después no aparecieron más casos y nos empezamos a cuidar todos… Se siguió una vida normal, y después vimos que no había más contagios internamente", sostuvo.

Los pasajeros que fueron evacuados en Tenerife Chris McGrath - Getty Images Europe

Una vez que finalice la evacuación de los pasajeros en la península ibérica, un viaje de aproximadamente cinco días lo llevará hasta su destino final en Países Bajos. Allí, el gobierno de ese país y el armador se encargarán del proceso completo de desinfección, según confirmó el ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska.

Una vez arribado, el argentino deberá cumplir una cuarentena reglamentaria antes de poder regresar a Buenos Aires. “Me dieron a elegir si quería bajar en España u Holanda y elegí Holanda. Viajo con 26 personas más; holandeses, algún alemán, uno de Grecia y uno de Japón. A los holandeses los dejan ir a sus casas, manteniendo el aislamiento, y a los demás nos ubican en hoteles controlados. Nos hacen análisis de sangre y controles periódicos", detalló.

Mientras que sólo los españoles harán cuarentena en España, la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions detalló que tanto Estados Unidos como Reino Unido y Holanda acordaron enviar aviones para evacuar a sus ciudadanos. Los estadounidenses a bordo serán puestos en cuarentena en un centro médico en Nebraska.

En tanto, 29 personas irán a bordo del vuelo chárter holandés, incluidos ciudadanos holandeses y personas de otras nacionalidades; mientras que cinco pasajeros franceses serán repatriados este domingo y estarán en el hospital durante 72 horas para monitoreo, tras lo cual deberán hacer cuarentena en su hogar, explicó el Ministerio francés de Asuntos Exteriores.

Los pasajeros y miembros de la tripulación de Reino Unido serán hospitalizados para observación una vez que sean trasladados en avión a su país; y Australia enviará un avión que se espera que llegue este lunes para evacuar a sus ciudadanos y a los de países cercanos como Nueva Zelanda. Su avión será el último en salir de Tenerife.