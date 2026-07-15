En la previa del partido con Inglaterra, la selección argentina lidera la conversación y las reacciones en redes sociales

A horas de que los equipos entren a la cancha, la semifinal mundialista en la que la Argentina volverá a cruzarse con Inglaterra domina la conversación en redes sociales. Las mediciones internacionales de esas interacciones indican que, solo en Instagram, los posteos de Argentina son los que más pasión generan desde el inicio del Mundial, fenómeno que se intensificó en los últimos días.

“Inglaterra publicó más del doble de contenido que la Argentina durante el torneo y su cuenta oficial también sumó menos seguidores nuevos: pasó de 12,52 a 13,51 millones, mientras que la cuenta de la Argentina creció de 14,86 a 17,15 millones. Pero lo más revelador es que, a pesar de publicar mucho menos, los posteos de Argentina generan muchas más reacciones, comentarios y conversación que los de Inglaterra”, informó Metricool, una de las plataformas que está haciendo esos relevamientos online desde el inicio de la Copa del Mundo 2026.

“En Instagram, como en el campo [de juego], no gana quien más corre, sino quien más convence”, agregaron desde la firma española que gestiona esa herramienta.

El interés fue creciendo a medida que la selección nacional avanzó en las distintas fases. Los dos últimos partidos, contra los equipos de Cabo Verde y Egipto, que dejaron sin aliento a jugadores e hinchas por igual, multiplicaron la interacción en redes sociales, no exclusivamente entre los argentinos. La definición de Inglaterra como rival en semifinal la impulsó aún más, especialmente en la previa al encuentro, que tendrá lugar a las 16 (hora argentina) en Atlanta, Estados Unidos.

“El duelo entre ambas selecciones empezó mucho antes de pisar el campo: lleva semanas disputándose también en Instagram. Y en esa pelea, Argentina le saca una ventaja clara a Inglaterra”, relevó Metricool.

El efecto Messi

Sin dudas, es el capitán argentino, Lionel Messi, el que más seguidores atrae. Más de 512 millones, luego de sumar los 5,71 millones nuevos que acumuló desde que comenzó el Mundial 2026. Los posteos desde su cuenta “dominan el ranking de contenido”, se relevó a partir de las reacciones que provocan.

Desde la celebración del triunfo de la Argentina en los últimos partidos, un repaso de su camino en este torneo o, también, de su carrera en las dos últimas décadas atrajo más atención y respuestas que contenidos sobre el seleccionado inglés.

“El posteo de la cuenta oficial argentina dedicado a él (“Ganó todo, lo logró todo... ¡Gracias por sentirlo así, Capitán!”) fue el contenido con más interacción de todo el torneo para la Selección nacional”, destacaron los responsables de la plataforma desde Madrid.

“La publicación celebrando el triunfo frente a Egipto en cuartos de final fue el posteo más comentado de todo el análisis, con más de 1,4 millones de comentarios”, detallaron por escrito en la previa del partido de hoy.

Los jugadores que le siguen

Luego de Messi, son Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández los que más conexión lograron con el público, en proporción a los seguidores que cada uno tiene en redes.

“Esto es ARGENTINA”, el posteo de Álvarez después de que la Argentina clasificó para semifinales, fue el que más repercusión logró de entre los publicados por toda la selección hasta la previa del partido en Atlanta.

Los jugadores británicos Jude Bellingham y Declan Rice no quedan rezagados en la atracción que generan en redes.

Aun con menos seguidores que Messi, Bellingham sumó una cifra similar de nuevos seguidores en este Mundial: 5,41 millones. Rice, en tanto, con apenas tres posteos en lo que va del torneo, “logró el mayor nivel de conexión con su público de todo el análisis”, informaron los responsables de la plataforma que, desde el 11 de junio pasado, viene relevando la actividad de los integrantes de ambas selecciones: seguidores, comentarios, frecuencia de publicación y contenido.